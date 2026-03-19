Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Libor Novák

19. března 2026 10:58

Donald Trump

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Trump ve svém prohlášení na síti Truth Social uvedl, že Izrael se v hněvu nad událostmi v regionu rozhodl k násilnému úderu na toto klíčové íránské zařízení. Prezident zároveň zdůraznil, že Washington o tomto konkrétním izraelském plánu dopředu nic nevědělo. Stejně tak podle jeho slov nebyl o záměru informován ani Katar, který s Íránem toto obří ložisko v Perském zálivu sdílí.

Situace se vyostřila poté, co Írán v odvetě za izraelský úder napadl katarská zařízení na zpracování zkapalněného zemního plynu. Podle Trumpa Teherán zaútočil nespravedlivě, protože neznal všechna fakta týkající se incidentu v South Pars. Prezident varoval, že pokud bude Írán v útocích na nevinné strany pokračovat, USA zasáhnou silou, jakou tato země dosud nikdy nezažila.

Zatímco Bílý dům oficiálně popírá jakoukoli spojitost s izraelskou operací, dva izraelští představitelé sdělili médiím, že úder byl se Spojenými státy koordinován. Tato rozporuplná tvrzení přicházejí ve chvíli, kdy se region potýká s rozsáhlými škodami na energetických uzlech. Íránské balistické rakety totiž dvakrát během dvanácti hodin zasáhly katarské průmyslové město Ras Laffan.

Ministerstvo obrany v Kataru potvrdilo, že tamní hlavní energetický uzel utrpěl po íránských útocích rozsáhlé škody. Problémy hlásí také Abú Zabí, kde musely být dočasně přerušeny plynové operace na klíčových místech. Stalo se tak poté, co na tamní zařízení dopadly trosky sestřelených raket, což vyvolalo obavy o bezpečnost personálu i technologií.

Do diplomatické a vojenské rozepře se vložila také Saúdská Arábie, která oznámila, že si vyhrazuje právo na vojenskou akci proti Teheránu. Rijád informoval o úspěšném zachycení dronů, z nichž jeden směřoval přímo na plynárenské zařízení. Napětí dále eskalovalo rozhodnutím Kataru, který se rozhodl vyhostit íránské vojenské a bezpečnostní přidělence.

Na energetických trzích se tyto události projevily okamžitým nárůstem cen ropy, která ve středu poskočila na 110 dolarů za barel. Analytici upozorňují, že poškození infrastruktury pro těžbu a zpracování surovin může mít dlouhodobé následky. Oprava takto složitých zařízení by mohla trvat měsíce i roky, což prodlužuje globální energetickou krizi.

Význam ložiska South Pars je pro Írán i zbytek světa zcela zásadní, neboť jde o největší zdroj domácích dodávek energie v zemi. Výpadky v této oblasti přímo ovlivňují schopnost Íránu vyrábět elektřinu a vytápět domácnosti. Pole celkově obsahuje odhadem 1 800 bilionů krychlových stop využitelného plynu, což by teoreticky stačilo na pokrytí celosvětové spotřeby po dobu 13 let.

Kromě útoků na pozemní cíle se konflikt přenesl i na moře, kde britská námořní agentura ohlásila zásahy dvou plavidel neznámými projektily. K incidentům došlo v oblasti Perského zálivu brzy ráno ve čtvrtek. Od začátku války nahlásilo problémy v Hormuzském průlivu a Ománském zálivu již více než dvacet ropných tankerů a nákladních lodí.

Izraelská armáda mezitím pokračuje v ofenzivě a oznámila, že během středy zasáhla 200 cílů v západním a centrálním Íránu. Mezi zasaženými objekty je především vojenská infrastruktura, kterou Teherán využívá k podpoře svých operací. Izrael také potvrdil, že zachytil rakety vypálené z íránského území, jejichž úlomky zabily jednoho cizince v regionu Šaron.

Situace se zhoršila i na okupovaném Západním břehu Jordánu, kde fragmenty raket zasáhly kadeřnictví. Podle izraelské armády při tomto incidentu zahynuly nejméně tři ženy. Vojenské zdroje uvedly, že tragédii způsobila íránská kazetová munice, která dopadla do obydlené oblasti během probíhající přestřelky mezi oběma státy.

Spojené arabské emiráty označily útoky na infrastrukturu spojenou se South Pars za nebezpečnou eskalaci, která ohrožuje nejen dodávky energií, ale i regionální stabilitu. Katar se vyjádřil podobně a kroky vedoucí k poškození ložiska nazval nezodpovědnými.  

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

Joe Kent

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

Donald Trump

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření

Oblíbený obchodní řetězec BILLA připravuje na Slovensku výrazné změny, které pocítí každý, kdo vstoupí do jeho prodejen. Společnost se rozhodla zpřísnit bezpečnostní pravidla v reakci na alarmující nárůst kriminality a stále agresivnější chování části veřejnosti. Minulý rok se ukázal jako kritický, neboť největší obchodní sítě zaznamenaly nárůst krádeží až o 100 procent.

Miguel Diaz-Canel

Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v úterý ostře reagoval na množící se hrozby ze strany Spojených států a prohlásil, že jakýkoli pokus o ovládnutí ostrova narazí na „nedobytný odpor“. Jeho slova přicházejí v kritické chvíli, kdy se Kuba vzpamatovává z celostátního kolapsu energetické sítě, který nechal 10 milionů lidí bez elektřiny. Díaz-Canel obvinil Washington, že využívá ekonomické slabosti země jako „pobuřující záminku“ k jejímu ovládnutí.

Viktor Orbán

Naděje na ukončení sporu s Orbánem? EU a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce ropovodu Družba

Evropská unie a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce oprav ropovodu Družba, což by mohlo ukončit vleklý spor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Brusel a Kyjev doufají, že tento ústřícny krok přiměje Maďarsko odblokovat klíčovou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a schválit 20. balíček sankcí proti Rusku. Rozhodující jednání lídrů EU začínají již tento čtvrtek.

Teherán pohřbívá Larídžáního a Solejmáního. Írán vyslal vlnu raket a dronů na Izrael

Íránem dnes otřásá vlna smutku i hněvu. V Teheránu se koná pohřeb Alího Larídžáního, dlouholetého šéfa národní bezpečnosti a jedné z nejvlivnějších postav islámské republiky, který zahynul při úterním izraelském náletu. Společně s ním je pohřbíván i Gholamrezá Solejmání, velitel paramilitárních jednotek Basídž. Larídžání byl považován za „pravou ruku“ režimu a architekta jeho obranné strategie, přičemž jeho smrt je nejcitelnější ztrátou od únorového zabití nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.

Zdroj: Libor Novák

