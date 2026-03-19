Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.
Kent v rozhovoru s vlivným konzervativním moderátorem Tuckerem Carlsonem zdůraznil, že tajné služby neměly k dispozici data o připravovaném útoku. Konkrétně uvedl, že nebyly zachyceny žádné plány na akci, která by se dala přirovnat k událostem z 11. září nebo k napadení Pearl Harboru. Podle něj chyběly důkazy o tom, že by Íránci plánovali k určitému datu v březnu zahájit takto rozsáhlou operaci.
V rozhovoru dále vysvětlil, že íránská strana postupuje při stupňování napětí velmi uvážlivě a systematicky. Podle jeho názoru jsou Íránci při využívání eskalačního žebříčku mimořádně obezřetní a racionální. Kent zopakoval, že varování před útokem na některou z amerických základen, který by připomínal historické katastrofy, se v hlášeních neobjevilo.
Důvodem k ukončení jeho působení v administrativě byly podle úterního oznámení neshody ohledně probíhajícího válečného konfliktu s Íránem. Zatímco Kent hovoří o absenci specifických hrozeb, Bílý dům zastává v této otázce odlišné stanovisko. Oficiální místa opakovaně argumentují bezprostřední jadernou hrozbou, kterou má Írán představovat pro bezpečnost. Právě tato údajná hrozba slouží americké vládě jako hlavní podnět k provádění vojenských úderů proti íránským cílům.
Kent v úterý rezignoval na svou funkci na protest proti probíhající válce v Íránu. Pětačtyřicetiletý veterán speciálních sil a CIA své rozhodnutí oznámil v otevřeném dopise zveřejněném na sociální síti X, ve kterém prezidenta vyzval k okamžité změně kurzu a ukončení konfliktu.
Kent ve svém zdůvodnění uvedl, že Írán nepředstavoval pro Spojené státy žádnou bezprostřední hrozbu. Podle jeho slov byla válka zahájena pod tlakem Izraele a vlivných lobbistických skupin v USA. Tvrdí rovněž, že vysocí izraelští představitelé a někteří američtí novináři šířili dezinformace, které měly prezidenta přesvědčit o nutnosti útoku a v konečném důsledku podkopaly jeho vlastní politickou platformu „Amerika na prvním místě“.
Joe Kent byl dlouholetým a loajálním stoupencem Donalda Trumpa. Do čela protiteroristického centra, kde podléhal ředitelce národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbardové, byl jmenován na začátku Trumpova druhého funkčního období. Jeho potvrzení v Senátu bylo provázeno kritikou ze strany demokratů, a to zejména kvůli jeho dřívějším vazbám na extremistické skupiny nebo zpochybňování výsledků voleb v roce 2020.
Osobní motivace k rezignaci je u Kenta hluboce spojena s jeho rodinnou historií. V dopise připomněl svou manželku Shannon Kentovou, námořní kryptoanalytičku, která zahynula v roce 2019 při sebevražedném útoku v Sýrii. Kent, který sám absolvoval jedenáct zahraničních nasazení včetně bojů v Iráku, zdůraznil, že nemůže podporovat vysílání další generace Američanů do války, která podle něj neslouží zájmům občanů a neospravedlňuje ztráty na životech.
K situaci se vyjádřil také předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který v téže době komentoval další vývoj operací. Johnson během středy potvrdil, že americká mise v Íránu by měla být již brzy zdárně ukončena.
Předseda sněmovny se tímto vyjádřením ztotožnil s dřívějšími slovy prezidenta Donalda Trumpa. Ačkoliv násilí v daném regionu i nadále přetrvává, Johnson věří v rychlé uzavření celého konfliktu. Na dotaz ohledně finančních nákladů na vedení války však odmítl uvést konkrétní částku s tím, že ji nelze přesně vyčíslit.
Podle Johnsona je operace stále aktivní, a proto jsou veškeré kalkulace v tuto chvíli předčasné. Když byl konfrontován se svými dřívějšími výroky o brzkém konci, odkázal na podobná vyjádření vrchního velitele ozbrojených sil. Poznamenal, že od začátku konfliktu uplynulo pouze několik týdnů a mise je podle něj téměř splněna.
Později však před novináři připustil, že se objevily určité komplikace, které mohou původní časový harmonogram ovlivnit. Zmínil především situaci v Hormuzském průlivu, který je klíčovou cestou pro světové dodávky ropy. Uzavření této strategické vodní cesty způsobuje podle jeho slov určité zdržení v celkovém postupu.
Aktuální dění kolem Hormuzského průlivu označil Johnson za faktor, který ukončení americké přítomnosti v regionu poněkud oddaluje. I přes tyto potíže však nadále trvá na tom, že se vojenské působení Spojených států v Íránu uzavře ve velmi blízké budoucnosti. Celá operace je tak v současné době ovlivněna strategickými blokádami na důležitých námořních trasách.
Trump svalil vinu na Izrael. Američané prý o útoku na ropné pole nevěděli
Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva
