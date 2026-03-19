Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Libor Novák

19. března 2026 9:59

Joe Kent Foto: Volné dílo

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Kent v rozhovoru s vlivným konzervativním moderátorem Tuckerem Carlsonem zdůraznil, že tajné služby neměly k dispozici data o připravovaném útoku. Konkrétně uvedl, že nebyly zachyceny žádné plány na akci, která by se dala přirovnat k událostem z 11. září nebo k napadení Pearl Harboru. Podle něj chyběly důkazy o tom, že by Íránci plánovali k určitému datu v březnu zahájit takto rozsáhlou operaci.

V rozhovoru dále vysvětlil, že íránská strana postupuje při stupňování napětí velmi uvážlivě a systematicky. Podle jeho názoru jsou Íránci při využívání eskalačního žebříčku mimořádně obezřetní a racionální. Kent zopakoval, že varování před útokem na některou z amerických základen, který by připomínal historické katastrofy, se v hlášeních neobjevilo.

Důvodem k ukončení jeho působení v administrativě byly podle úterního oznámení neshody ohledně probíhajícího válečného konfliktu s Íránem. Zatímco Kent hovoří o absenci specifických hrozeb, Bílý dům zastává v této otázce odlišné stanovisko. Oficiální místa opakovaně argumentují bezprostřední jadernou hrozbou, kterou má Írán představovat pro bezpečnost. Právě tato údajná hrozba slouží americké vládě jako hlavní podnět k provádění vojenských úderů proti íránským cílům.

Kent v úterý rezignoval na svou funkci na protest proti probíhající válce v Íránu. Pětačtyřicetiletý veterán speciálních sil a CIA své rozhodnutí oznámil v otevřeném dopise zveřejněném na sociální síti X, ve kterém prezidenta vyzval k okamžité změně kurzu a ukončení konfliktu. 

Kent ve svém zdůvodnění uvedl, že Írán nepředstavoval pro Spojené státy žádnou bezprostřední hrozbu. Podle jeho slov byla válka zahájena pod tlakem Izraele a vlivných lobbistických skupin v USA. Tvrdí rovněž, že vysocí izraelští představitelé a někteří američtí novináři šířili dezinformace, které měly prezidenta přesvědčit o nutnosti útoku a v konečném důsledku podkopaly jeho vlastní politickou platformu „Amerika na prvním místě“.

Joe Kent byl dlouholetým a loajálním stoupencem Donalda Trumpa. Do čela protiteroristického centra, kde podléhal ředitelce národních zpravodajských služeb Tulsi Gabbardové, byl jmenován na začátku Trumpova druhého funkčního období. Jeho potvrzení v Senátu bylo provázeno kritikou ze strany demokratů, a to zejména kvůli jeho dřívějším vazbám na extremistické skupiny nebo zpochybňování výsledků voleb v roce 2020.

Osobní motivace k rezignaci je u Kenta hluboce spojena s jeho rodinnou historií. V dopise připomněl svou manželku Shannon Kentovou, námořní kryptoanalytičku, která zahynula v roce 2019 při sebevražedném útoku v Sýrii. Kent, který sám absolvoval jedenáct zahraničních nasazení včetně bojů v Iráku, zdůraznil, že nemůže podporovat vysílání další generace Američanů do války, která podle něj neslouží zájmům občanů a neospravedlňuje ztráty na životech.

K situaci se vyjádřil také předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který v téže době komentoval další vývoj operací. Johnson během středy potvrdil, že americká mise v Íránu by měla být již brzy zdárně ukončena.

Předseda sněmovny se tímto vyjádřením ztotožnil s dřívějšími slovy prezidenta Donalda Trumpa. Ačkoliv násilí v daném regionu i nadále přetrvává, Johnson věří v rychlé uzavření celého konfliktu. Na dotaz ohledně finančních nákladů na vedení války však odmítl uvést konkrétní částku s tím, že ji nelze přesně vyčíslit.

Podle Johnsona je operace stále aktivní, a proto jsou veškeré kalkulace v tuto chvíli předčasné. Když byl konfrontován se svými dřívějšími výroky o brzkém konci, odkázal na podobná vyjádření vrchního velitele ozbrojených sil. Poznamenal, že od začátku konfliktu uplynulo pouze několik týdnů a mise je podle něj téměř splněna.

Později však před novináři připustil, že se objevily určité komplikace, které mohou původní časový harmonogram ovlivnit. Zmínil především situaci v Hormuzském průlivu, který je klíčovou cestou pro světové dodávky ropy. Uzavření této strategické vodní cesty způsobuje podle jeho slov určité zdržení v celkovém postupu.

Aktuální dění kolem Hormuzského průlivu označil Johnson za faktor, který ukončení americké přítomnosti v regionu poněkud oddaluje. I přes tyto potíže však nadále trvá na tom, že se vojenské působení Spojených států v Íránu uzavře ve velmi blízké budoucnosti. Celá operace je tak v současné době ovlivněna strategickými blokádami na důležitých námořních trasách.

včera

Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident

Související

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké) Joe Kent

Aktuálně se děje

před 15 minutami

před 15 minutami

před 40 minutami

Ilustrační fotografie.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 3 hodinami

včera

včera

O2 arena

včera

Donald Trump

včera

Rulík dovedl národní tým k vítězství na MS v roce 2024.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

včera

Obchody

včera

včera

Miguel Diaz-Canel

včera

Viktor Orbán

včera

Ilustrační foto

včera

Esmáíl Chatíb

včera

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy