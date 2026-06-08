Další tornádo potvrzeno. Meteorologové ho zachytili v Děčíně

Hned tři tornáda zaznamenali meteorologové v Česku během uplynulého týdne. V pátek se obávaný jev objevil v Děčíně na severu Čech. Další dvě tornáda se navíc spustila z nebe už během poslední květnové neděle, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Páteční tornádo se vyskytlo v děčínské místní části Bynov. Bylo slabé a souviselo s procházející linií přeháněk od západu, které v oblasti zesílily a produkovaly dokonce i bleskové výboje. "Nízkohladinová rotace se vyskytla jen po krátkou a přechodnou dobu," uvedli meteorologové na síti X.
Výskyt tornáda nebyl zpočátku jasný, protože nebylo možné vyloučit, že šlo o tzv. scud cloud, tedy přízemní oblačnost nasávanou výstupným proudem bouřky nebo přeháňky. Jasno bylo až po terénním průzkumu, který odhalil menší škody v oblasti. Dojít k nim mohlo i v okolních lesích.
"Podmínky pro slabá tornáda byly poměrně příznivé. Vysoká vlhkost v nízkých hladinách atmosféry, instabilní prostředí a poměrně silný střih větru do 1 km (rozdíl v proudění mezi zemí a 1 km). Svou roli mohl sehrát patrně i reliéf terénu," vysvětlili odborníci.
Ústav podle škod odhadl intenzitu tornáda na IF0.5. Na jednom místě došlo k vyvrácení menšího stromu, zároveň byly menší větve přeneseny i na vzdálenost několika stovek metrů.
"Na závěr chceme opět zdůraznit, že takto slabá tornáda jsou a vždy byla běžnou součástí světa kolem nás a nelze je v četnosti a významnosti dávat do souvislosti například s tornádem síly IF4 na Moravě v roce 2021," dodali meteorologové.
Tornádo je silně rotující vír, který se během své existence alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit velké škody. V Česku udeřilo to nejhorší před necelými pěti lety, konkrétně 24. června 2021, na Břeclavsku a Hodonínsku. Vyžádalo si šest lidských životů, stovky zraněných a miliardové škody.
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Zdroj: Libor Novák