Při výbuchu auta v Moskvě údajně zahynul ruský generál

V satelitním městě Balašicha nedaleko Moskvy došlo v úterý ráno k výbuchu osobního automobilu, při kterém zahynul řidič. Incident se odebral kolem půl šesté ráno, kdy v blízkosti obytného domu explodovalo jedoucí vozidlo značky BMW X3.
Podle záběrů z bezpečnostních kamer, které se objevily na internetu, začal automobil po výbuchu hořet od zadní části. Přestože se k hořícímu autu okamžitě seběhlo několik kolemjdoucích s cílem řidiči pomoci, vyšetřovací výbor uvedl, že muž na místě podlehl mnohačetným zraněním.
Totožnost oběti nebyla oficiálně zveřejněna, avšak podle informací z kanálů na sociální síti Telegram byl usmrceným řidičem dvaašedesátiletý generálporučík. Ruská tajná služba FSB již dříve deklarovala, že v souvislosti s bezpečností vysoce postavených armádních činitelů byla zavedena přísnější ochranná opatření.
K úternímu atentátu navíc došlo v těsné blízkosti místa, kde byl loni v dubnu při podobném útoku dálkově odpálené bomby v autě usmrcen generálporučík Jaroslav Moskalik, který působil jako zástupce náčelníka hlavní operační správy ruských ozbrojených sil.
Tento nejnovější smrtící výbuch zapadá do série sledovaných atentátů, které se v Rusku odehrály od zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022. Terčem těchto útoků se v minulosti stali vedle armádních špiček také politici, prováleční a proputinovští propagandisté nebo ukrajinští přeběhlíci. K některým z těchto akcí se již dříve oficiálně přihlásily ukrajinské zpravodajské služby.
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Zdroj: Jan Hrabě