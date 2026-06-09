Írán a Izrael oznámily zastavení vzájemných útoků

Libor Novák

9. června 2026 9:11

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu Foto: X Benjamin Netanjahu

Írán a Izrael oznámily zastavení vzájemných útoků, ke kterým došlo poprvé od dubnového příměří. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil, že jeho země v tuto chvíli palbu drží, avšak zdůraznil, že boj proti Íránu a jím podporovanému libanonskému hnutí Hizballáh zdaleka neskončil. Íránská armáda již dříve deklarovala konec operací poté, co Izraeli uštědřila bolestivou odpověď. Zároveň však pohrozila ještě tvrdšími opatřeními v případě, že židovský stát podnikne další údery, a to včetně akcí na území Libanonu.

Írán a Izrael oznámily zastavení vzájemných útoků, ke kterým došlo poprvé od dubnového příměří. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil, že jeho země v tuto chvíli palbu drží, avšak zdůraznil, že boj proti Íránu a jím podporovanému libanonskému hnutí Hizballáh zdaleka neskončil. Íránská armáda již dříve deklarovala konec operací poté, co Izraeli uštědřila bolestivou odpověď. Zároveň však pohrozila ještě tvrdšími opatřeními v případě, že židovský stát podnikne další údery, a to včetně akcí na území Libanonu.

Americký prezident Donald Trump v souvislosti s děním v regionu uvedl, že posádka armádního vrtulníku Apache, který se za nejasných okolností zřítil v Hormuzském průlivu, je v pořádku a byla bezpečně zachráněna. Bílý dům k incidentu podle prezidenta poskytne podrobnosti později. Nedělní a pondělní vyostření situace začalo íránským raketovým útokem na Izrael, který byl odvetou za předchozí zásah v Bejrútu. Izraelská armáda následně v pondělí nad ránem reagovala nálety na vojenské cíle v islámské republice.

Trump v telefonátu pro stanici BBC popřel, že by Netanjahu útokem jednal proti jeho vůli, jelikož izraelská letadla již byla v době jejich komunikace na cestě. Podle izraelských představitelů nicméně země další údery zastavila právě na Trumpovu žádost. Prezident uvedl, že Netanjahuovi pouze domluvil s tím, že je nutné používat zdravý rozum a že Spojené státy jsou velmi blízko podpisu silné dohody s Íránem, která zamezí jadernému vyzbrojování. Pro americký server Axios Trump dříve poznamenal, že izraelského premiéra varoval, že v případné další válce s Íránem by mohl zůstat zcela osamocen.

Pondělní střety provázela další vlna íránských raket směřujících na Jeruzalém a také na centrální a jižní Izrael. Izraelské obranné síly v odvetě zasáhly petrochemický komplex v íránském městě Mahšahr, kde se podle armádních zdrojů vyrábějí chemikálie pro balistické rakety. Podle íránských záchranářů tam utrpělo zranění čtrnáct lidí, jeden zraněný byl hlášen z Teheránu. Oběti na životech přinesly také izraelské údery v jižním Libanonu, kde ve městě Súr zemřelo pět lidí a osm bylo zraněno, přičemž mezi zasaženými byli i čtyři záchranáři Červeného kříže. Hizballáh kontroval raketovou palbou na formace izraelských vozidel a vojáků.

V reakci na eskalaci Trump na sociální síti Truth Social vyzval obě země k okamžitému zastavení palby, která podle něj maří finální mírová vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem. V úterý novinářům sdělil, že uzavření velmi dobré dohody je otázkou dvou až tří dnů a hned poté dojde k otevření Hormuzského průlivu. Celý konflikt přitom započal 28. února letošního roku společným útokem Izraele a USA, při němž byl zabit íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Následná íránská odveta v podobě raketových a dronových útoků zasáhla Izrael i státy Perského zálivu s americkými základnami a vyústila v zablokování Hormuzského průlivu, což prudce zvýšilo ceny ropy.

Do války se hned na začátku března zapojil Libanon skrze raketové útoky Hizballáhu, na což Izrael odpověděl leteckou kampaní a pozemní invazí na jih země. Dosavadní příměří zprostředkované USA mezi Izraelem a Libanonem selhalo, neboť Hizballáh dohodu odmítl a požaduje úplné stažení izraelských vojsk. Washington v posledních týdnech tlačil na Izrael, aby své operace omezil a uvolnil prostor pro komplexní dohodu s Íránem, který požaduje, aby se ujednání týkalo i situace v Libanonu.

Podle médií však Izrael útočil i přes Trumpův nesouhlas s bombardováním Bejrútu, na což Trump reagoval prohlášením, že v tomto sporu rozhoduje pouze on. Izraelský velvyslanec v USA Yechiel Leiter naopak na síti X kontroval, že žádná sebevědomá země by takový útok netolerovala. Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Báker Kalíbáf pak na Telegramu uvedl, že příčinou napětí jsou americká námořní blokáda a porušování příměří, a dodal, že Írán bude bojovat i vyjednávat pouze ve svém vlastním čase.

Válka si na obou stranách vyžádala masivní lidské ztráty. V Íránu zahynulo podle tamních organizací přes 3 400 až 3 600 lidí, z čehož bylo 1 701 civilistů. Libanonské ministerstvo zdravotnictví hlásí přes 3 600 mrtvých po izraelských útocích bez rozlišení na bojovníky a civilisty. Izraelské úřady evidují 20 civilních obětí íránských raketových útoků a další čtyři mrtvé Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu. Boje s Hizballáhem na hranicích stály život 30 izraelských vojáků a čtyři civilisty. Dalších 29 lidí nepřežilo íránské útoky v Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Spojené státy v konfliktu ztratily 13 vojáků, z nichž sedm zahynulo při íránských útocích v Zálivu.

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Zdroj: Libor Novák

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