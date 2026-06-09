Izrael bez obvinění už 500 dní vězní významného lékaře. Přemístil ho na samotku, kde si ani nelehne

Libor Novák

9. června 2026 11:48

Věznice
Věznice Foto: Pixabay

Významný palestinský lékař Hussam Abu Safiya, který byl koncem roku 2024 zadržen izraelskými silami v Pásmu Gazy a je bez formálního obvinění zadržován již více než 500 dní, byl bez vysvětlení přemístěn do samotky v přísně střežené věznici.

Třiapadesátiletý ředitel nemocnice Kamal Adwan v severní Gaze byl podle informací organizace Physicians for Human Rights Israel (PHRI) přesunut z věznice Ketziot do káznice Ramon, která je součástí vězeňského komplexu Ganot. Podle výpovědi jeho syna Elyase, který je rovněž lékařem, je nyní držen v extrémně malé cele o rozměrech metr na metr, kde se sotva může posadit.

Podmínky zadržování popsala PHRI jako velmi drsné, provázené nedostatkem jídla a neléčenými zdravotními problémy. Abu Safiya potřebuje operaci k odstranění šrapnelu, který mu po zadržení zůstal v levém stehně a způsobuje mu otoky a neustálé bolesti, přičemž v prvních měsících vazby si ani nesměl vyměnit oblečení a trpěl kožními chorobami.

V době zatčení 27. prosince 2024 měl na sobě bílý lékařský plášť, který odmítal vyprat od října téhož roku, kdy byl jeho druhý syn Ibrahim zabit při útoku dronu přímo před vchodem do nemocnice. Sám ředitel před svým zadržením udržoval chod zdravotnického zařízení v provozu během více než osmdesáti dní obléhání a útoků v uprchlickém táboře Jabalia.

Izraelské úřady ho klasifikovaly jako „nezákonného bojovníka“, což je označení často využívané pro dlouhodobé zadržování bez soudu, které bylo uplatněno u dalších více než 375 zdravotnických pracovníků. Rodina od jeho zatčení nemá možnost přímé komunikace a podle vyjádření syna Elyase je jediným skutečným proviněním jeho otce to, že odmítl uposlechnout rozkazy izraelské armády k evakuaci nemocnice a opuštění pacientů. Na samotný přesun do samovazby se přišlo až 4. června, kdy právník PHRI navštívil v Ketziotu pět jiných palestinských lékařů z Gazy, kteří popsali, že dozorci Abu Safiyu před několika dny bezdůvodně spoutali a odvedli.

K propuštění prominentního lékaře vyzvali již v březnu experti OSN, kteří požadovali jeho okamžité propuštění a zajištění lékařské péče, přičemž podle mezinárodních pravidel Mandela Rules může dlouhodobá samovazba přesahující 14 dní naplňovat znaky mučení. Lékařův obhájce Nasser Odeh podal žádost o jeho propuštění, avšak izraelské orgány odpověděly, že z titulu zákona o nezákonných bojovnících podléhají veškerá právní řízení soudnímu embargu a konají se za zavřenými dveřmi.

Abu Safiya patří mezi čtrnáct palestinských lékařů z Gazy aktuálně zadržovaných bez obvinění, za jejichž propuštění podala PHRI v dubnu petici k izraelskému nejvyššímu soudu. Další věznění lékaři navíc hlásí výrazné zhoršení podmínek v posledních dvou měsících, kdy jsou nuceni většinu dne ležet na zemi či kovových lůžkách, čelí slznému plynu a někteří nestáli před soudcem od prosincového prodloužení vazby na dobu neurčitou.

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Zdroj: Libor Novák

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