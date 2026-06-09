Trumpa na zápase NBA vypískali. Během utkání usnul

Libor Novák

9. června 2026 12:35

Trump na zápase NBA
Trump na zápase NBA Foto: reprofoto twitter

Donald Trump byl hlasitě vypískán a zahrnut bučením, když se jeho tvář v pondělí večer objevila na velkoplošných obrazovkách v Madison Square Garden. K incidentu došlo těsně před zahájením třetího zápasu finále NBA mezi týmy San Antonio Spurs a New York Knicks. Prezident se na jumbotronu objevil ve chvíli, kdy v hale zněla americká státní hymna, což v celé aréně okamžitě vyvolalo vlnu nevole. Trump byl na záběrech o něco déle než osm sekund, během nichž se usmíval a salutoval, přičemž o několik okamžiků později kamera ukázala nastoupené hráče domácích Knicks a negativní reakce publika se rázem změnily v jásot.

Současný americký prezident, který se dlouhodobě řadí mezi fanoušky newyorského basketbalového klubu, dorazil na utkání jako host majitele týmu Jamese Dolana. Pro New York to byl mimořádný večer, protože město hostilo své první finálové utkání zámořské ligy od roku 1999. Trump do arény vstoupil za doprovodu masivních bezpečnostních opatření a zápas sledoval z majitelské lože umístěné nad středem hřiště, zatímco okolní VIP prostory po obou stranách plně obsadili agenti Tajné služby. Společně s ním v lóži seděli také Dolan, ministr vnitra Doug Burgum, ministr dopravy Sean Duffy a prezidentova vnučka Kai. V pozdějším průběhu samotného utkání, ve kterém Knicks nakonec podlehli soupeři v poměru 111:115, Trump podle očitých svědků v hledišti usnul.

Nepřátelské přijetí v Madison Square Garden nebylo pro přítomné pozorovatele velkým překvapením. Fanoušci NBA se většinově přiklánějí k liberálnímu smýšlení a samotný klub Knicks sídlí v metropoli, která v prezidentských volbách v roce 2024 jednoznačně podpořila kandidátku Kamalu Harrisovou. Prezidentova přítomnost tak přidala další rozměr už tak napjaté atmosféře ve městě, které v těchto dnech zcela pohltila basketbalová horečka. Domácí Knicks totiž do pondělního souboje vstupovali s nadějným vedením 2:0 na zápasy a byli jedinou výhru od toho, aby se výrazně přiblížili svému prvnímu mistrovskému titulu od roku 1973.

Už několik hodin před úvodním rozskokem museli fanoušci mířící na zápas čelit mimořádným bezpečnostním kontrolám v bezprostředním okolí Madison Square Garden. Arénu obehnal tři metry vysoký obvodový plot, držitelé vstupenek dostali doporučení dorazit s minimálně dvouhodinovým předstihem a klub navíc zavedl striktní zákaz vnášení jakýchkoli zavazadel. Kolem poledne se před halou začaly tvořit desítky metrů dlouhé fronty lidí, kteří museli projít detektory kovů pod dohledem federálních agentů, aby se vůbec dostali do oficiálního týmového obchodu. Řada dlouholetých příznivců z řad veřejnosti neskrývala své rozhořčení a poukazovala na to, že hlava státu si pro návštěvu mohla vybrat jiný den, protože zátarasy a všudypřítomné kontrolní body připomínaly spíše vězeňský areál.

Názory na Trumpovu přítomnost se sice mezi fanoušky lišily, většina z nich se však shodovala v tom, že návštěva politické delegace zásadně poznamenala atmosféru jednoho z nejvýznamnějších večerů v historii klubu. Někteří podporovatelé Knicks dorazili do centra Manhattanu i bez lístků, jen aby nasáli atmosféru, a otevřeně vyjadřovali názor, že prezident měl raději zůstat doma. Kvůli přísným bezpečnostním protokolům panovaly velké obavy, zda se všichni diváci stihnou dostat na svá místa v hledišti ještě před samotným začátkem hry. Prezidentův příjezd totiž znamenal zrušení tradiční venkovní zóny pro fanoušky, která během předchozích zápasů play-off lákala do ulic tisíce lidí.

Policie začala v pondělí kolem šestnácté hodiny odpoledne uzavírat několik bloků v okolí arény, čímž vytvořila takzvanou „zmrazenou zónu“, jak toto opatření popsala newyorská policejní komisařka Jessica Tischová. Restrikce se dotkly oblasti mezi 30. a 35. ulicí a Šestou a Osmou avenue, kde policejní hlídky pouštěly dál pouze držitele platných vstupenek, cestující z přilehlého vlakového nádraží, akreditovaný personál nebo osoby s prokazatelným oprávněním. Oficiální venkovní sledování zápasu přímo u stadionu muselo být zrušeno, nicméně městská samospráva povolila konání alternativních hromadných projekcí v Bryant Parku a na kluzišti Wollman Rink v Central Parku. Podle vyjádření úřadů by se měla fanzóna před Madison Square Garden vrátit na své místo pro středeční čtvrtý zápas.

Zavedená preventivní opatření velmi nápadně připomínala situaci z loňského finále mužské dvouhry na tenisovém US Open v Queensu, kde Trumpova přítomnost rovněž způsobila logistický kolaps a obrovské fronty před stadionem Arthura Ashe. Kvůli zdlouhavým bezpečnostním prohlídkám se tehdy tisíce diváků usazovaly na svá místa ještě v průběhu druhého setu, přestože začátek zápasu byl záměrně opožděn. Současné manévry v New Yorku navíc následovaly po bouřlivých oslavách z pátku, kdy Knicks vyhráli druhý zápas série v San Antoniu. Po tomto vítězství tisíce nadšených fanoušků zaplnily ulice kolem Madison Square Garden a policie musela zatknout několik osob, které šplhaly na sloupy veřejného osvětlení, blokovaly dopravu a odmítaly uposlechnout výzvy k rozchodu.

Sám Donald Trump potvrdil svůj záměr zúčastnit se finálového klání NBA již minulý týden poté, co oficiálně přijal pozvání od majitele klubu Jamese Dolana. Svým pondělním příchodem se stal vůbec prvním úřadujícím prezidentem Spojených států v historii, který osobně navštívil finálový zápas této basketbalové soutěže. Ačkoli se Trump během svého druhého funkčního období objevuje na velkých sportovních akcích poměrně pravidelně, včetně Super Bowlu, automobilového závodu Daytona 500 nebo golfového Ryder Cupu, jeho přítomnost v Madison Square Garden měla specifický význam. Dlouho před svým vstupem do vysoké politiky byl totiž pravidelným návštěvníkem sedadel přímo u palubovky během úspěšné éry New York Knicks v devadesátých letech.

Pondělní zápas tak svedl pod jednu střechu dvě velmi výrazné a politicky odlišné osobnosti současného New Yorku, neboť v hledišti seděl také samotný starosta města Zohran Mamdani. Ten novinářům dříve během dne sdělil, že si lístek na stání koupil standardní cestou přímo od Madison Square Garden za přibližně tisíc dolarů. Kromě politických špiček přilákalo finále NBA do slavné arény celou řadu dalších celebrit a známých tváří z řad věrných fanoušků klubu. Kamery v hledišti zachytily například režiséra Spika Leeho nebo herce Timothée Chalameta, Bena Stillera, Jona Stewarta a Tracyho Morgana.

Pro starší pamětníky, kteří zažili zlatou éru klubu a mistrovské tituly z let 1970 a 1973 pod vedením legend jako Willis Reed a Walt Frazier, však byly zátarasy, policejní kontroly i prezidentská kolona nakonec podružnou záležitostí. Mnozí z nich dorazili do haly v doprovodu svých synů a dcer a shodovali se, že současný úspěch týmu je něčím naprosto úžasným, co město dlouho nezažilo. Zvýšená bezpečnostní opatření sice označili za nepříjemnou komplikaci a otravnou nutnost, ale jedním dechem dodávali, že hlavním cílem všech přítomných bylo užít si samotný zápas a podpořit Knicks na jejich cestě za historickým úspěchem.

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Zdroj: Libor Novák

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