Zelenskyj je přesvědčen, že NATO Ukrajinu potřebuje

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval spojence k urychlení vojenské podpory a zpřísnění sankcí proti Rusku s varováním, že jakékoli průtahy mohou stávající válečný konflikt výrazně prodloužit.
V rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že mezinárodní společenství je již velmi blízko momentu, kdy bude Moskva nucena učinit zásadní rozhodnutí. V této souvislosti apeloval na podstatně silnější koordinaci sankční politiky mezi Velkou Británií a zbytkem Evropy, což by mělo vést k citelnějšímu tlaku na ruskou ekonomiku a k přiblížení obou stran směrem k dosažení míru.
Prezident zároveň zdůraznil naléhavou potřebu rozšíření investic do ukrajinských vojenských kapacit, přičemž poukázal na kritický nedostatek moderních protiraketových systémů. Podle Zelenského těmito specifickými obrannými prostředky nedisponuje Velká Británie a samotné NATO jich nemá dostatek, což vyžaduje bezprostřední společné úsilí na nápravě tohoto stavu.
Dosavadní bojové zkušenosti ukrajinské armády označil za strategické aktivum nevyčíslitelné hodnoty, o které je země připravena se se svými partnery podělit. V otázce budoucího začlenění Ukrajiny do Severoatlantické aliance dodal, že tento krok je v přímém zájmu samotného bloku, který by tímto spojenectvím vnitřně posílil.
Na chybějící kapacity v protivzdušné obraně a nedostatek zachycovacích raket dlouhodobě upozorňuje také vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj, podle něhož je nutné dostupné zdroje využívat efektivněji a zároveň intenzivně vyjednávat o dodatečné pomoci. Zelenskyj se v této záležitosti obrátil přímo na amerického prezidenta Donalda Trumpa a tamní Kongres s žádostí o další systémy Patriot PAC-3.
Ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech Olha Stefanyšynová potvrdila, že Kyjev je připraven nákup těchto kompletů a raket plně financovat z vlastních zdrojů, pokud Washington s jejich dodáním vysloví souhlas. Politické dohody již bylo sice dosaženo, ale realizace prozatím stagnuje, kvůli čemuž dal prezident vládním úředníkům týdenní lhůtu na dořešení zbývajících právních, finančních a technických detailů.
Související
Na frontě se mu nedaří, ve světě čelí rostoucí izolaci. Zelenskyj popsal bezútěšnou pozici Ruska
Zelenskyj se sešel s evropskými lídry. Definovali pět základních podmínek pro příměří
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , NATO
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Netanjahu v kleštích. Izraelci požadují masivní údery na Libanon, tím by naštval Trumpa
před 1 hodinou
Zelenskyj je přesvědčen, že NATO Ukrajinu potřebuje
před 2 hodinami
Izraelská armáda nařídila evakuaci pátého největšího města Libanonu
před 3 hodinami
Uživatelé v EU mají smůlu. Apple jim přepracovanou Siri s umělou inteligencí nedodá
před 4 hodinami
Trumpa na zápase NBA vypískali. Během utkání usnul
před 4 hodinami
Izrael bez obvinění už 500 dní vězní významného lékaře. Přemístil ho na samotku, kde si ani nelehne
před 5 hodinami
Na frontě se mu nedaří, ve světě čelí rostoucí izolaci. Zelenskyj popsal bezútěšnou pozici Ruska
před 6 hodinami
Trump: K podpisu mírové dohody s Íránem dojde do tří dnů
před 7 hodinami
Írán a Izrael oznámily zastavení vzájemných útoků
před 8 hodinami
Soud opět zasáhl proti Trumpovi. Zrušil poplatek 100 000 dolarů za žádost o víza
před 9 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Teploty budou jiné, než bývá zvykem
včera
Do Varů dorazí dvě hollywoodské hvězdy. Oscarové nominace zatím neproměnily
včera
Další tornádo potvrzeno. Meteorologové ho zachytili v Děčíně
včera
Šéfka poslanců ANO Malá skončila v nemocnici. Babiš je s ní v kontaktu
včera
Česko dá v příštím roce více peněz za státní pojištěnce, rozhodla vláda
včera
Konec jedné kapitoly. Exprezidenta Čaputová oznámila rozchod
včera
Taxikář střílel v Poleradech. Pro raněného letěl vrtulník, případ řeší policie
včera
Medardovské počasí dorazí se zpožděním, potvrdili meteorologové
včera
Kuba je na suchu. Ropná blokáda USA nechala zemi v kritickém stavu
včera
Čína devastuje evropský chemický průmysl. Zasáhněte, než bude pozdě, žádají firmy EU
Evropská komise intenzivně připravuje nová opatření na podporu unijního chemického průmyslu, který se kvůli masivnímu přílivu levného čínského dovozu ocitl na pokraji kolapsu. Tímto problémem se budou unijní lídři podrobně zabývat na nadcházejícím summitu ve dnech 18. až 19. června. Evropští výrobci chemikálií však důrazně varují, že bruselský aparát postupuje příliš pomalu a tvorba ochranných mechanismů může trvat měsíce či roky, které domácí průmysl k dispozici nemá. Podle vyjádření zástupců sektoru celý obor v Evropě krvácí a současný stav označují za průmyslovou sebevraždu.
Zdroj: Libor Novák