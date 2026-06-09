Zelenskyj je přesvědčen, že NATO Ukrajinu potřebuje

Libor Novák

9. června 2026 14:56

Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci
Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval spojence k urychlení vojenské podpory a zpřísnění sankcí proti Rusku s varováním, že jakékoli průtahy mohou stávající válečný konflikt výrazně prodloužit.

V rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že mezinárodní společenství je již velmi blízko momentu, kdy bude Moskva nucena učinit zásadní rozhodnutí. V této souvislosti apeloval na podstatně silnější koordinaci sankční politiky mezi Velkou Británií a zbytkem Evropy, což by mělo vést k citelnějšímu tlaku na ruskou ekonomiku a k přiblížení obou stran směrem k dosažení míru.

Prezident zároveň zdůraznil naléhavou potřebu rozšíření investic do ukrajinských vojenských kapacit, přičemž poukázal na kritický nedostatek moderních protiraketových systémů. Podle Zelenského těmito specifickými obrannými prostředky nedisponuje Velká Británie a samotné NATO jich nemá dostatek, což vyžaduje bezprostřední společné úsilí na nápravě tohoto stavu.

Dosavadní bojové zkušenosti ukrajinské armády označil za strategické aktivum nevyčíslitelné hodnoty, o které je země připravena se se svými partnery podělit. V otázce budoucího začlenění Ukrajiny do Severoatlantické aliance dodal, že tento krok je v přímém zájmu samotného bloku, který by tímto spojenectvím vnitřně posílil.

Na chybějící kapacity v protivzdušné obraně a nedostatek zachycovacích raket dlouhodobě upozorňuje také vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj, podle něhož je nutné dostupné zdroje využívat efektivněji a zároveň intenzivně vyjednávat o dodatečné pomoci. Zelenskyj se v této záležitosti obrátil přímo na amerického prezidenta Donalda Trumpa a tamní Kongres s žádostí o další systémy Patriot PAC-3.

Ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech Olha Stefanyšynová potvrdila, že Kyjev je připraven nákup těchto kompletů a raket plně financovat z vlastních zdrojů, pokud Washington s jejich dodáním vysloví souhlas. Politické dohody již bylo sice dosaženo, ale realizace prozatím stagnuje, kvůli čemuž dal prezident vládním úředníkům týdenní lhůtu na dořešení zbývajících právních, finančních a technických detailů.

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Zdroj: Libor Novák

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