Do Varů dorazí dvě hollywoodské hvězdy. Oscarové nominace zatím neproměnily

První dvě velké zahraniční hvězdy letošního ročníku karlovarského filmového festivalu byly v pondělí odhaleny. Do Česka v červenci dorazí herci Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová, kteří mají dohromady na kontě čtyři oscarové nominace.
"Cenu prezidenta převezme na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary herec, scenárista, režisér a producent, držitel dvou oscarových nominací a řady prestižních filmových ocenění Jesse Eisenberg," oznámili pořadatelé v pondělí na webových stránkách přehlídky.
K poctě Eisenberga, jenž je také neadresným dárcem ledviny a polským občanem, bude na festivalu uveden snímek Dvojník, v němž si zahrál pod vedením režiséra Richarda Ayoadeho.
Další hvězdou letošního karlovarského festivalu bude žena. "Cenu prezidenta převezme na slavnostním zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary držitelka Zlatého glóbu a dvou oscarových nominací Maggie Gyllenhaal – herečka, režisérka, producentka a scenáristka, jejíž kariéra je plná podnětných a průkopnických děl," sdělili organizátoři.
Gyllenhallová v západočeském lázeňském městě uvede svůj letošní film Nevěsta!, na němž se podílela jako režisérka, scénáristka a producentka. Snímek je nápaditým pokračováním klasického příběhu o Frankensteinovi.
Letošní jubilejní ročník karlovarského filmového festivalu začne v lázeňském městě už za necelý měsíc. Konkrétně proběhne ve dnech 3. až 11. července.
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Zdroj: Libor Novák