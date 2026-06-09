Na frontě se mu nedaří, ve světě čelí rostoucí izolaci. Zelenskyj popsal bezútěšnou pozici Ruska

Libor Novák

9. června 2026 10:57

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se během rozhovoru v Londýně projevoval velmi optimisticky. Více než čtyři roky od začátku ruské invaze vyjádřil přesvědčení, že největší evropský konflikt od roku 1945 se začíná pomalu obracet ve prospěch Kyjeva. Současná vojenská situace je podle něj pro ukrajinskou stranu nejslibnější za poslední dva a půl roku. Ačkoliv nelze tvrdit, že by Rusko válku přímo prohrávalo, podle ukrajinského vůdce ztrácí okupační vojska iniciativu na bojišti doslova den za dnem.

Kremelské vedení navíc v uplynulém týdnu zaznamenalo sérii citelných nezdarů v zázemí. Ukrajinské drony s dlouhým doletem úspěšně zasáhly cíle v Petrohradě, kde způsobily masivní požáry ropných terminálů. Podobné údery ochromily také okupovaný poloostrov Krym, kde útoky na logistické trasy zanechaly na silnicích desítky hořících nákladních vozidel a cisteren. Tato strategická destrukce zásobování vedla na celém anektovaném území k akutnímu nedostatku pohonných hmot.

Na východní frontě se mezitím vyčerpávající ruský postup téměř úplně zastavil. Zelenskyj s odkazem na armádní data uvedl, že Kreml v současnosti přichází o více než 30 000 vojáků měsíčně, přičemž zhruba 24 000 z nich v bojích zahyne a zbytek utrpí těžká zranění. Takto vysoké ztráty podle něj jasně demonstrují, že Rusko není schopno ve válce zvítězit. Zároveň přiznal, že vlastní lidské ztráty zaznamenává i ukrajinská armáda, avšak v nesrovnatelně menším měřítku.

Moskva se sice potýká se stagnací na frontě, ale v posledních měsících výrazně zintenzivnila vzdušný teror zacílený na civilní obyvatelstvo v ukrajinských městech. Jeden z masivních náletů z minulého týdne zahrnoval přes 70 raket a více než 650 dronů, což vedlo k úmrtí osmnácti lidí v Kyjevě a Dnipru. Podle městských úřadů ruská armáda v obytných zónách záměrně nasazuje kazetovou munici. Vladimir Putin navíc na ekonomickém fóru v Petrohradě otevřeně odmítl Zelenského písemný návrh na osobní setkání a potvrdil, že ruské územní nároky na Donbas a jižní ukrajinské provincie zůstávají neměnné.

Podle Zelenského nejsou motivy Putinova neústupného chování a neustálého lhaní podstatné, jelikož jeho lži slouží primárně jako pojivo pro udržení stability uvnitř ruské společnosti. Rusko navíc v mezinárodní politice čelí rostoucí izolaci a ztrátě vlivu v partnerských zemích, což podtrhla nedávná volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána i neúspěchy prokremlských sil v Moldavsku, Arménii či Ázerbájdžánu. V rámci Evropy i vůči Spojeným státům tak zůstává Moskva politicky osamocena.

Ačkoliv Donald Trump zahájil své druhé prezidentské období s příslibem rychlého ukončení války a Spojené státy následně snížily finanční pomoc Kyjevu, Zelenskyj vyjádřil Američanům vděčnost za dosavadní silnou podporu. Přiznal však, že pozornost Washingtonu se po vypuknutí tamního konfliktu s Íránem přesunula na Blízký východ. Americká administrativa v této asijské válce spotřebovala obrovské množství raket a moderních zbraní, přičemž ukrajinský prezident vyjádřil lítost nad tím, že Kyjevu se takto masivní vojenské asistence ze strany USA nikdy nedostalo.

Ukrajina se za poslední roky transformovala v dronovou velmoc a technologické centrum, které v oblasti bezpilotních letounů již samo poskytuje poradenství arabským státům. Nejvíce kritickým prvkem ukrajinské obrany tak zůstávají americké systémy Patriot, které jako jediné dokážou efektivně likvidovat ruské balistické rakety. Během nedělních jednání v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem, německým kancléřem Friedrichem Merzem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem proto Zelenskyj opětovně apeloval na evropské lídry, aby pomohli zajistit ochranu ukrajinského nebe.

Vzhledem k vysoké ceně amerických protiraketových střel navrhl Zelenskyj evropským vládám, aby společně vyvinuly vlastní alternativu k systémům Patriot. Velká Británie i celé NATO projevily o tuto spolupráci velký zájem, jelikož Kyjev je výměnou ochoten sdílet své neocenitelné a rozsáhlé zkušenosti z reálného nasazení dronů v moderní válce. Tyto technologické inovace navíc ukrajinské armádě umožňují systematicky ničit kritickou infrastrukturu a vojenskou logistiku na okupovaném jihu země, což přibližuje možnost budoucího návratu Krymu.

Cílem ukrajinských dronových útoků na cíle v okolí Moskvy a Petrohradu je podle Zelenského také snaha přimět samotné ruské obyvatelstvo pocítit reálné dopady války. Skutečné vítězství totiž nastane v momentě, kdy tamní společnost pochopí, že konflikt je obrovskou tragédií i pro ně samotné. Ekonomické vyčerpání země potvrdil při tajných květnových jednáních v Kyjevě také oligarcha Roman Abramovič. Z jeho slov vyplynulo, že polovina lidí kolem Putina si přeje válku zastavit, protože si uvědomují, že ruské hospodářství se nachází těsně před kolapsem.

Závěr svého britského programu strávil Volodymyr Zelenskyj na audienci u krále Karla III., se kterým dlouhodobě udržuje velmi vřelý vztah. Britský panovník v minulosti při státní návštěvě aktivně apeloval na Donalda Trumpa, aby Ukrajinu v jejím boji neopouštěl. Ukrajinský prezident vyjádřil britskému monarchovi hlubokou úctu a dodal, že ho s ohledem na bezpečnostní situaci plánuje co nejdříve osobně pozvat na oficiální návštěvu Kyjeva.

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Zdroj: Libor Novák

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