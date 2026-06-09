Výhled počasí na měsíc. Teploty budou jiné, než bývá zvykem

Druhý týden meteorologického léta je v plném proudu, ale s tropy se v červnu moc nepočítá. Vyplývá to z nejnovějšího měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který očekává, že období do začátku července bude teplotně podprůměrné.
Podle meteorologů má v nadcházejícím období do 5. července pokračovat kolísavý ráz teplot z posledních týdnů. Například v probíhajícím týdnu se očekává, že se teploty opět dostanou pod dlouhodobý průměr.
"V polovině června se začne oteplovat a v závěru měsíce znovu začnou teploty klesat. Na přelomu června a července se očekávají znovu podprůměrné hodnoty," uvedl hydrometeorologický ústav.
Jako celek tak bude sledované období s největší pravděpodobností chladnější, než je obvyklé pro toto roční dobu. Co se týká srážek, má být průměrné.
"I v následujícím období až do konce prvního týdne v červenci se úhrny srážek v jednotlivých předpovědních týdnech budou držet kolem dlouhodobého průměru. Vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné," konstatovali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák