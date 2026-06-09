Izraelská armáda nařídila evakuaci pátého největšího města Libanonu

Libor Novák

9. června 2026 14:12

Libanon
Libanon Foto: Pixabay

Izraelská armáda vydala prostřednictvím svého mluvčího pro arabské vysílání Avichaje Adraeeho příkaz k vynucené evakuaci pro obyvatele jiholibanonského Tyru, který je pátým největším městem v zemi. Výzva k okamžitému opuštění domovů a přesunu na sever za řeku Zahrání se týká samotného Tyru, včetně tamní křesťanské čtvrti, a také přilehlých uprchlických táborů a okolních čtvrtí. Podle vyjádření mluvčího jsou nadcházející údery reakcí na to, že hnutí Hizballáh porušilo dohodu o příměří a cílí na izraelské zázemí, přičemž tyto téměř každodenní útoky si podle dostupných zpráv často vyžadují civilní oběti a ničí civilní infrastrukturu.

Obnovená válka ze strany Izraele v Libanonu vyvolala hlubokou uprchlickou a humanitární krizi, v jejímž důsledku musel opustit své domovy již více než milion lidí. Rozsáhlé evakuační příkazy nutí obyvatele prchat ve velmi krátkém čase nebo zcela bez varování, kvůli čemuž se mnozí potýkají s nedostatkem prostředků a omezeným přístupem k základním službám, potravinám, přístřeší a lékařské péči.

Izraelská armáda zdůvodňuje demolice domů, okupaci území na jihu Libanonu a útoky na města a vesnice snahou o eliminaci hrozby, kterou Hizballáh představuje pro severní Izrael. Írán, který Hizballáh dlouhodobě financuje a podporuje, v této souvislosti jasně deklaroval, že nepodepíše žádnou mírovou dohodu se Spojenými státy, dokud Izrael nezastaví své útoky v celém Libanonu, tedy včetně jeho jižní části.

Libanon byl do válečného konfliktu vtažen 2. března, kdy Hizballáh začal odpalovat rakety na Izrael s cílem pomstít únorové zabití bývalého íránského nejvyššího vůdce v Teheránu, které provedly Spojené státy společně s Izraelem.

V reakci na současný vývoj Hizballáh poděkoval Íránu za jeho útoky proti Izraeli vedené na obranu libanonského lidu a doporučil libanonské vládě, aby využila této příležitosti k upevnění oficiálních vztahů s Teheránem. Militantní skupina ve svém úterním prohlášení uvedla, že íránská podpora legitimních práv Libanonu a ochota nést materiální i politické náklady dokazuje, že je to právě Írán, kdo stojí na straně Libanonu.

Zatímco libanonská vláda vede s Izraelem rozhovory zprostředkované Spojenými státy, Hizballáh, který disponuje větší silou než oficiální libanonská armáda a působí nezávisle na státu, tyto diplomatické kroky odmítá a vnímá je jako ponižující. Izraelské jednotky mezitím získaly kontrolu nad přibližně pětinou libanonského území poté, co Hizballáh zahájil útoky na severní Izrael v solidaritě s Íránem jen několik dní po zabití íránského duchovního vůdce.

Oficiální libanonské orgány obviňují Hizballáh ze zatažení země do války a ještě před nynější eskalací bojů se ho pokoušely odzbrojit, hnutí však odmítlo svůj zbrojní arzenál plně odevzdat a spor o své zbraně označilo za vnitřní záležitost. Vůdce Hizballáhu Naím Kásim minulý týden požadoval úplné příměří a stažení izraelských vojáků z Libanonu s varováním, že dokud budou libanonské vesnice bombardovány, severní Izrael nebude v bezpečí.

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Zdroj: Libor Novák

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