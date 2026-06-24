OSN: Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy

Nezávislá vyšetřovací komise OSN ve své nové zprávě uvedla, že Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy, přičemž se záměrně zaměřuje na palestinské děti. Dokument, který zkoumal porušování práv dětí od začátku konfliktu, poukazuje na to, že děti tvoří přibližně 30 % všech obětí zabitých izraelskými silami. Navazuje tak na zářijové závěry komise, podle nichž Izrael v Gaze páchá genocidu a izraelští představitelé včetně premiéra Benjamina Netanjahua k těmto činům podněcují. Netanjahu navíc čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu kvůli válečným zločinům.
Izraelská mise v Ženevě zprávu odmítla a označila ji za pomlouvačnou frašku. Izrael dlouhodobě odmítá obvinění z genocidy a opírá se o diplomatickou podporu spojenců, jako jsou USA a Velká Británie.
Naproti tomu řada právních odborníků, organizací typu Amnesty International a Human Rights Watch i badatelů v oblasti genocidy dospěla k závěru, že záměrem Izraele je zničit Palestince. Podle mezinárodní úmluvy je genocida definována jako činy spáchané s úmyslem zničit zcela nebo zčásti národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu.
Komise OSN ve zprávě tvrdí, že palestinské děti byly cíleně zabíjeny i po vstupu příměří v platnost v říjnu 2025. Předseda komise Šrinivasan Muralidhar uvedl, že důkazy prokazují záměrné cílení izraelských bezpečnostních složek na dětskou populaci.
Armáda podle zprávy v hustě obydlených oblastech nadále používala vysoce účinnou munici s plošným dopadem, což podle vyšetřovatelů svědčí o úmyslu. Komise se domnívá, že k plošnému cílení docházelo proto, že izraelské síly považovaly civilní obyvatelstvo jako celek za spojené s Hamásem a dalšími ozbrojenými skupinami.
Podle Muralidhara Izrael útoky na děti oslabuje schopnost palestinského lidu existovat a rozhodovat o své budoucnosti. Podmínky vytvořené Izraelem, zahrnující opakované vysídlování a hladovění způsobené blokádou humanitární pomoci, jídla a léků, těžce poškodily zdraví i vývoj dětí a vedly k odvratitelným úmrtím a traumatům.
Útoky na zdravotnická a reprodukční zařízení navíc podle zprávy ovlivnily přežití novorozenců a zvýšily počet potratů, přičemž téměř všechny děti v Gaze potřebují psychologickou podporu. Izrael se brání tvrzením, že Hamás systematicky odklání humanitární pomoc a palivo určené pro nemocnice, což Hamás odmítá.
Zpráva se věnovala také okupovanému Západnímu břehu Jordánu včetně Východního Jeruzaléma. Komise zde zdokumentovala prudký nárůst násilí ze strany izraelských osadníků vůči palestinským dětem a shromáždila důkazy o mučení, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí během hromadného zatýkání.
Palestinské děti, zejména chlapci, byly v detenci vystavovány systémovému špatnému zacházení, jako je nucené svlékání, bití a odpírání jídla. Podle závěrů komise toto jednání naplňuje podstatu zločinů proti lidskosti v podobě mučení a jiných nelidských činů způsobujících velké utrpení nebo vážné zranění.
Související
OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu
Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu
OSN , Izraelská armáda , Pásmo Gazy
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Babiš otočil. Rozhodnutí Pavla respektuji, tvrdil včera, dnes se do něj navezl
před 1 hodinou
Francie ohlásila první případ eboly na svém území
před 2 hodinami
Počasí: V zahraničí už padl. Současná vlna veder může za pár dní překonat absolutní rekord i v Česku
před 2 hodinami
Střelba v Ostravě. Muž zranil ženu, policisté ho našli mrtvého
před 2 hodinami
Pavel požádal ÚS o předběžné opatření, které mu umožní jet na summit NATO
před 3 hodinami
OSN: Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy
před 4 hodinami
Extrémní počasí peče Evropu. Francie zaznamenala absolutní rekord, Británie uzavřela školy
před 5 hodinami
Bílý dům pod palbou kritiky: Mírové memorandum působí proíránsky, Teherán navíc řadu věcí popírá
před 6 hodinami
Počasí: Do Česka míří extrémní tropy, naměřit můžeme až 39 stupňů
včera
Rubio: USA nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu
včera
Extrémní počasí si už v Evropě vyžádalo desítky lidských životů
včera
Dagmar Havlová odebrala Knihovně souhlas s užíváním jména exprezidenta
včera
Dustin Hoffman bude hvězdou karlovarského festivalu. Obdrží Křišťálový glóbus
včera
Nové informace. Učitel, po němž pátraly desítky hlídek, spolupracuje s policií
včera
Karel III. jako první britský král odtajní daňové přiznání, oznámil palác
včera
Počasí může v části Česka způsobit požáry, varuje ČHMÚ. Výstraha platí do odvolání
včera
Meloniová je jen špičkou ledovce. Jak Trump přichází o partnery, s nimiž budoval přátelství desítky let?
včera
Zelenskyj kvůli diplomatickému sporu s Nawrockým odmítl jet na konferenci o obnově Ukrajiny
včera
Neuvěřitelná transformace Ukrajiny: Kyjev ukázal Putinovi i celému světu, jak se ve 21. století vedou války
Aktualizováno včera
Policejní manévry kvůli ozbrojenému muži jsou u konce. Našli ho v Praze
Policejní pátrání po nebezpečném ozbrojeném muži, které probíhalo od úterního rána, je u konce. Strážci zákona muže našli odpoledne v hlavním městě. Nyní budou zjišťovat veškeré okolnosti případu.
Zdroj: Jan Hrabě