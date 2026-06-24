OSN: Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy

Libor Novák

24. června 2026 9:54

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Nezávislá vyšetřovací komise OSN ve své nové zprávě uvedla, že Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy, přičemž se záměrně zaměřuje na palestinské děti. Dokument, který zkoumal porušování práv dětí od začátku konfliktu, poukazuje na to, že děti tvoří přibližně 30 % všech obětí zabitých izraelskými silami. Navazuje tak na zářijové závěry komise, podle nichž Izrael v Gaze páchá genocidu a izraelští představitelé včetně premiéra Benjamina Netanjahua k těmto činům podněcují. Netanjahu navíc čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu kvůli válečným zločinům.

Izraelská mise v Ženevě zprávu odmítla a označila ji za pomlouvačnou frašku. Izrael dlouhodobě odmítá obvinění z genocidy a opírá se o diplomatickou podporu spojenců, jako jsou USA a Velká Británie.

Naproti tomu řada právních odborníků, organizací typu Amnesty International a Human Rights Watch i badatelů v oblasti genocidy dospěla k závěru, že záměrem Izraele je zničit Palestince. Podle mezinárodní úmluvy je genocida definována jako činy spáchané s úmyslem zničit zcela nebo zčásti národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu.

Komise OSN ve zprávě tvrdí, že palestinské děti byly cíleně zabíjeny i po vstupu příměří v platnost v říjnu 2025. Předseda komise Šrinivasan Muralidhar uvedl, že důkazy prokazují záměrné cílení izraelských bezpečnostních složek na dětskou populaci.

Armáda podle zprávy v hustě obydlených oblastech nadále používala vysoce účinnou munici s plošným dopadem, což podle vyšetřovatelů svědčí o úmyslu. Komise se domnívá, že k plošnému cílení docházelo proto, že izraelské síly považovaly civilní obyvatelstvo jako celek za spojené s Hamásem a dalšími ozbrojenými skupinami.

Podle Muralidhara Izrael útoky na děti oslabuje schopnost palestinského lidu existovat a rozhodovat o své budoucnosti. Podmínky vytvořené Izraelem, zahrnující opakované vysídlování a hladovění způsobené blokádou humanitární pomoci, jídla a léků, těžce poškodily zdraví i vývoj dětí a vedly k odvratitelným úmrtím a traumatům.

Útoky na zdravotnická a reprodukční zařízení navíc podle zprávy ovlivnily přežití novorozenců a zvýšily počet potratů, přičemž téměř všechny děti v Gaze potřebují psychologickou podporu. Izrael se brání tvrzením, že Hamás systematicky odklání humanitární pomoc a palivo určené pro nemocnice, což Hamás odmítá.

Zpráva se věnovala také okupovanému Západnímu břehu Jordánu včetně Východního Jeruzaléma. Komise zde zdokumentovala prudký nárůst násilí ze strany izraelských osadníků vůči palestinským dětem a shromáždila důkazy o mučení, včetně sexuálního a genderově podmíněného násilí během hromadného zatýkání.

Palestinské děti, zejména chlapci, byly v detenci vystavovány systémovému špatnému zacházení, jako je nucené svlékání, bití a odpírání jídla. Podle závěrů komise toto jednání naplňuje podstatu zločinů proti lidskosti v podobě mučení a jiných nelidských činů způsobujících velké utrpení nebo vážné zranění.

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