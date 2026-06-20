Příměří dlouho nevydrželo. Izrael opět útočí v Libanonu

Izraelské nálety v jižním Libanonu si vyžádaly několik lidských životů, a to necelých čtyřiadvacet hodin po oznámení nového příměří mezi Izraelem a hnutím Hizballáh. Podle libanonské státní tiskové agentury zahynulo nejméně jedenáct lidí poté, co izraelské bojové letouny, drony a dělostřelectvo zasáhly více než tucet oblastí, přičemž mnoho útoků se soustředilo kolem města Nabatíja. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla teroristické cíle Hizballáhu poté, co tato skupina vypálila přes padesát projektilů na izraelské jednotky rozmístěné v jižním Libanonu.
Washington pokračující izraelské operace v Libanonu kritizoval. Země byla vtažena do války mezi Spojenými státy a Íránem v březnu, kdy Hizballáh vypálil rakety na Izrael jako odvetu za útok, při němž zahynul íránský nejvyšší vůdce. Spojené státy se obávají, že přetrvávající napětí mezi Izraelem a Libanonem by mohlo ohrozit americkou mírovou dohodu s Íránem, která obsahuje závazek ukončit boje na všech frontách včetně té libanonské.
Teherán přitom trvá na tom, že Libanon musí být součástí jakékoli širší dohody o ukončení tohoto konfliktu. Americký zmocněnec Steve Witkoff nyní podle dostupných informací míří do Švýcarska na úvodní rozhovory s Íránem, které mají pomoci tuto dohodu upevnit.
Záběry a fotografie z jižního Libanonu ukázaly několik velkých šedých mraků kouře stoupajících k obloze, které byly podle všeho následkem izraelských úderů. Vysoce postavený představitel Hizballáhu Hasan Fadlalláh prohlásil, že jeho skupina má právo na izraelské útoky reagovat. Podle jeho slov citovaných libanonskou státní tiskovou agenturou NNA je pro ně klíčové, aby nepřítel plně a komplexně respektoval příměří, nepokoušel se útočit na jejich zemi i vesnice a nesnažil se obsadit jakékoli nové pozice.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí na domácí scéně tlaku, aby pokračoval ve vojenských akcích proti Hizballáhu, což je Íránem podporovaná šíitská muslimská politická a vojenská skupina v Libanonu. Představitelé Hizballáhu dali najevo, že pokud bude izraelská invaze v jižním Libanonu přetrvávat, budou ve svých útocích pokračovat. Bílý dům sice vojenské operace izraelské vlády v Libanonu kritizoval s tím, že riskují zmaření mírové dohody, nicméně prezident Donald Trump při představení nového letounu Air Force One nedaleko Washingtonu Netanjahua ocenil a označil ho za bojovníka.
Když Hizballáh na začátku března vypálil své rakety a drony na Izrael, reagoval Izrael zahájením bombardovací kampaně po celém Libanonu. V současné době okupuje přibližně pět procent území na jihu země s cílem vytlačit bojovníky Hizballáhu od své severní hranice. Kolem jednoho milionu lidí zůstává v důsledku konfliktu vysídleno a desítky komunit na jihu Libanonu byly zcela zničeny.
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Zdroj: Libor Novák