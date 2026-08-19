ZZ Top ztratili bubeníka. Zemřel Frank Beard, bylo mu 77 let

Lucie Podzimková

19. srpna 2026 21:54

Frank Beard (vlevo)
Frank Beard (vlevo) Foto: Live Nation **www.livenation.cz**

Světovou hudební scénou otřáslo úmrtí dalšího legendárního bubeníka. Ve věku 77 let zemřel Frank Beard, americký bubeník a zakládající člen skupiny ZZ Top. Beard se v závěru života potýkal se zdravotními problémy. 

"Dnes jsme s Elwoodem přišli o skvělého přítele a spolupracovníka a svět přišel o jednoho z přirozeně nejinovativnějších bubeníků a skvělého a opravdového syna Texasu," uvedl Billy F. Gibbons na facebookovém profilu ZZ Top. 

Legendární kapela po Beardově úmrtí zrušila nadcházející koncerty v Salt Lake City a Colorado Springs. V turné The Big One! Tour bude pokračovat od víkendu, kdy proběhnou dvě vystoupení v Austin City Limits. 

Beard se v poslední době potýkal se zdravím. Už loni v březnu odstoupil z probíhajícího turné a zastoupil ho technik John Douglas. Letos v srpnu bylo fanouškům oznámeno, že dlouholetý bubeník přestane koncertovat kvůli zdravotním potížím. Nahradil ho kolega Michael Monahan.

Beard se narodil 11. června 1949 v texaském Frankstonu. Kariéru zahájil ve druhé polovině 60. let minulého století v kapele American Blues. S baskytaristou Dustym Hillem se potkal již před vznikem skupiny ZZ Top, která začala fungovat v roce 1969 a v následujících desítkách let se stala legendárním uskupením.

včera

Policisté vyšetřují smrt herečky Panettiere. Na cizí úmysl to nevypadá

Související

Více souvisejících

ZZ TOP úmrtí

Aktuálně se děje

před 53 minutami

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Více lékařů a zdravotníků pro české zdravotnictví. Programy nesou první výsledky

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací děkanů lékařských fakult ČR vyhodnotilo výsledky dlouhodobých programů na podporu vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Oba programy podle hodnocení úspěšně plní svůj účel a zapojené školy naplňují stanovené závazky. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Sucho, ilustrační fotografie.

První kroky koalice pro boj se suchem. Mají se vytipovat nejkritičtější místa

Ve Strakově akademii se v pondělí sešla na prvním zasedání obnovená Národní koalice pro boj se suchem. Jednala o navýšení prostředků na financování opatření proti suchu a o naplňování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027. Premiér po jednání zdůraznil, že ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem sestaví mapu míst, která jsou suchem zasažena nejvíce. Zároveň byla na pondělí 24. srpna svolána Ústřední komise pro sucho. 

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 15 hodinami

včera

včera

Plavání

Vynikající Seemanová s Knedlou. Z vydařeného ME v plavání si oba vezou domů zlato

Úspěšné léto českých sportovců pokračuje. Po tenistce Lindě Noskové (Wimbledon), šermíři Aleanderu Choupenitchovi  a motocyklistovi Filipu Salačovi zažili zlatý úspěch další z nich. Konkrétně jde o plavce Barboru Seemanovou a Miroslava Knedlu, kteří se rozhodně neztratili na své letošní vrcholné akci v podobě mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Barbora Seemanová potvrdila dobře načasovanou formu v závodě na 200 metrů volným způsobem, kterou ovládla. Její reprezentační kolega Miroslav Knedla pak triumfoval v závodě na 50 m znakem. Zatímco Seemanová si ve svém finále vylepšila svůj osobní rekord o 74 setin na 1:54,38 sekundy, tak také Knedla vylepšil rekord a to ten český, když zaplaval čas 24,11. Celkově

včera

Vláda schválila koridory rychlovlaků na území Prahy

Vláda na pondělním zasedání schválila Dílčí územní rozvojový plán (DÚRP) VRT PRAHA, který vymezuje koridory pro vysokorychlostní trať na území hlavního města. Jde o významný krok v přípravě nové železniční infrastruktury, která má zvýšit kapacitu pražského železničního uzlu a vytvořit podmínky pro budoucí provoz vysokorychlostních vlaků.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy