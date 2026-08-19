ZZ Top ztratili bubeníka. Zemřel Frank Beard, bylo mu 77 let

Světovou hudební scénou otřáslo úmrtí dalšího legendárního bubeníka. Ve věku 77 let zemřel Frank Beard, americký bubeník a zakládající člen skupiny ZZ Top. Beard se v závěru života potýkal se zdravotními problémy.
"Dnes jsme s Elwoodem přišli o skvělého přítele a spolupracovníka a svět přišel o jednoho z přirozeně nejinovativnějších bubeníků a skvělého a opravdového syna Texasu," uvedl Billy F. Gibbons na facebookovém profilu ZZ Top.
Legendární kapela po Beardově úmrtí zrušila nadcházející koncerty v Salt Lake City a Colorado Springs. V turné The Big One! Tour bude pokračovat od víkendu, kdy proběhnou dvě vystoupení v Austin City Limits.
Beard se v poslední době potýkal se zdravím. Už loni v březnu odstoupil z probíhajícího turné a zastoupil ho technik John Douglas. Letos v srpnu bylo fanouškům oznámeno, že dlouholetý bubeník přestane koncertovat kvůli zdravotním potížím. Nahradil ho kolega Michael Monahan.
Beard se narodil 11. června 1949 v texaském Frankstonu. Kariéru zahájil ve druhé polovině 60. let minulého století v kapele American Blues. S baskytaristou Dustym Hillem se potkal již před vznikem skupiny ZZ Top, která začala fungovat v roce 1969 a v následujících desítkách let se stala legendárním uskupením.
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Zdroj: Jan Hrabě