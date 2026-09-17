Nepřátelský akt? Trumpa naštvalo, že si Kanada místo USA vybrala EU, hrozí odvetou

Návrh na udělení určité formy přidruženého členství Kanadě ze strany Evropské unie vyvolal hrozbu novými cly ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump prohlásil, že Spojené státy by mohly uvalit těžká cla na Evropskou unii, pokud nový plán na sblížení s Kanadou vyhodnotí jako nepřátelský akt. Kanada čelí obchodnímu napětí se svým největším obchodním partnerem, což výrazně urychlilo její snahy o navázání těsnějších vztahů s evropským blokem.
Trump podle CNN opakovaně vyzýval k tomu, aby se Kanada stala padesátým prvním státem USA, což kanadský premiér Mark Carney jednoznačně odmítl. Carney byl osobním hostem předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové během jejího projevu o stavu Evropské unie ve Štrasburku. Šéfka Komise zdůraznila potřebu naléhavě přehodnotit partnerství a budovat globální koalice pro zvýšení odolnosti a ochranu demokracie. Podle jejích slov je cílem posunout vztahy s Kanadou na nejvyšší možnou úroveň.
Kanadský premiér Carney usiluje o vytvoření unikátní aliance s Evropskou unií s cílem posílit hospodářskou stabilitu své země. Již dříve na Světovém ekonomickém fóru v Davosu zdůraznil, že středně velké mocnosti musejí v době rozpadu dosavadního světového řádu postupovat společně. Von der Leyenová ujistila, že plánované spojenectví není namířeno proti žádné třetí zemi, ale slouží ke společnému posílení. Obě strany se v uplynulém roce potýkaly s dopady amerických cel.
Ačkoliv Kanada sdílí s Evropou hluboké kulturní, historické i politické vazby, plnohodnotné členství v Unii je z geografických důvodů vyloučené. Vstup do bloku vyžaduje geografickou příslušnost k Evropě a absolvování přísného přístupového procesu, který musí jednomyslně schválit všech dvacet sedm členských států. Analytička Tinatin Akhvledianiová navíc upozornila, že oficiální status přidruženého člena v unijním právu neexistuje, i když Evropská unie využívá dohody o přidružení například s Ukrajinou či Moldavskem.
Možné formy užší spolupráce mezi Evropskou unií a Kanadou zahrnují řadu strategických hospodářských a technologických projektů. Podle dostupných informací představitelé obou stran jednají o odstraňování obchodních bariér, pokládce podmořských kabelů nebo přesměrování ropovodů a plynovodů, které by Evropě zajistily přístup ke kanadskému plynu. Mezi další iniciativy patří budování infrastruktury pro umělou inteligenci a případné udělení práva pro Kanaďany žít a pracovat v Evropě bez vízové povinnosti.
Spolupráce má zahrnovat také oblast inteligentní výroby, obrany, kybernetické bezpečnosti nebo těžby kritických surovin a výroby baterií. Obchodní výměna mezi oběma partnery trvale roste od roku 2017, kdy vstoupila v platnost většina Komplexní hospodářské a obchodní dohody, kterou však dosud neratifikovalo deset členských zemí Unie. Oboustranný obchod se zbožím a službami dosáhl v loňském roce hodnoty 130,8 miliardy eur, což představuje nárůst o více než osmdesát procent za poslední desetiletí.
Mark Carney, který v minulosti působil jako guvernér britské centrální banky, si udržuje silné vazby na evropské lídry od svého nástupu do funkce premiéra v březnu 2025. Někteří evropští představitelé již dříve veřejně podpořili myšlenku užší integrace Kanady do evropských struktur. Návrh přivítal například finský prezident Alexander Stubb nebo francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, který zmínil možnost budoucího těsnějšího propojení Ottawy s Unií.
Dosažení plné dohody mezi všemi dvaceti sedmi členskými státy Evropské unie však představuje složitý proces. Německá vláda vyjádřila pochybnosti o tom, zda je označení přidružený člen právně vhodné, ačkoliv potvrdila ochotu diskutovat o nových modelech partnerství. Jakýkoliv nový model aliance by vyžadoval souhlas všech členských zemí, čehož bývá v unijní politice často obtížné dosáhnout.
Kanadská veřejnost se kloní k posilování vztahů s Evropou, i když pohled na úroveň integrace zůstává rozdělený. Průzkum společnosti Abacus Data ukázal, že osmdesát procent Kanaďanů podporuje prohloubení spolupráce s Unií v oblasti zahraniční politiky, obrany a ekonomiky. Více než polovina dotázaných uvedla, že Kanada má s evropskými zeměmi společného více než se Spojenými státy.
Sblížení s Evropskou unií nicméně naráží na odpor kanadské opozice. Lídr kanadských konzervativců Pierre Poilievre označil snahy premiéra Carneyho o upevnění vazeb s Evropou za odtržené od reality. Poilievre zdůraznil, že Kanada se nikdy nestane padesátým prvním státem Spojených států a stejně tak se nikdy nestane dvacátým osmým členským státem Evropské unie.
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Zdroj: Libor Novák