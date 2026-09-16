Trump nařídil uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Otevře ho, až na něm bude jeho jméno

Rada kulturního komplexu Kennedyho centra ve Washingtonu, které předsedá americký prezident Donald Trump, rozhodla o uzavření většiny svých prostor z údajně bezpečnostních důvodů. K tomuto kroku přistoupila pouhé hodiny poté, co federální soudce opět zablokoval snahy o umístění jména Trumpa na budovu. Soudce Christopher Cooper ve svém rozhodnutí zdůraznil, že jakékoliv památníky nebo nápisy věnované prezidentovi vyžadují výslovný souhlas amerického Kongresu. Ministerstvo spravedlnosti se proti tomuto verdiktu okamžitě odvolalo.
Donald Trump v reakci na sociálních sítích uvedl, že dočasné uzavření budovy je nezbytné kvůli plánovaným opravám. Zároveň však zdůraznil, že celková rekonstrukce v hodnotě 257 milionů dolarů, které již vyčlenil Kongres, proběhne pouze tehdy, pokud bude moci rada pokračovat v plánech na umístění jeho jména na fasádu. Šéf Bílého domu byl do čela rady centra jmenován v minulém roce svojí většinou podporovatelů v tomto orgánu. Během virtuálního zasedání rady navíc zmínil, že do nadačního fondu instituce osobně věnoval 17 milionů dolarů.
Virtuální zasedání vedení významné kulturní instituce doprovázely ostré slovní střety. Do sporu s prezidentem se dostala demokratická poslankyně Joyce Beattyová z Ohia, která dlouhodobě vede kampaň proti umístění Trumpova jména na budovu. Zákonodárkyně podle účastníků jednání podle webu France24 prohlásila, že prezident způsobil instituci extrémní škody. Trump reagoval označením poslankyně za neschopnou a obvinil ji ze zdržování celého projektu, na což Beattyová odvětila, že to on zdržuje celou zemi.
Vedení Kennedyho centra dlouhodobě upozorňuje na špatný technický stav budovy, jejíž výstavba započala již v roce 1965. Potřeba rozsáhlé rekonstrukce se stala ještě naléhavější začátkem tohoto měsíce, kdy se v hlavní chodbě komplexu částečně zřítil strop. Člen rady Brian Ballard v prohlášení uvedl, že stavba v současné podobě nemá dlouhou životnost. Trumpovo nekompromisní trvání na fyzickém vyznačení vlastních zásluh však odrazuje řadu dlouholetých podporovatelů ikonického stánku umění.
Rada centra již v srpnu schválila plán, podle kterého měl být na fasádu umístěn nápis uvádějící, že objekt byl zrekonstruován prezidentem Donaldem Trumpem. Plán počítal také s přejmenováním přilehlého náměstí na prezidentovu počest a s dalším nápisem v případě dosažení stamilionového fondu. Soudce Cooper však již v květnu rozhodl, že předchozí přidání Trumpova jména na budovu bylo nelegální, a nařídil jeho odstranění. Vedení centra sice nápis v červnu odstranilo, na jeho místě však ponechalo lešení zakryté plachtou.
Právníci zastupující americkou administrativu minulý měsíc u soudu varovali, že bez oficiálního uznání prezidentových zásluh bude velmi těžké získat dostatek finančních prostředků na potřebné opravy. V takovém případě podle nich hrozí, že se budova promění v nebezpečnou a zchátralou konstrukci, kterou bude nutné kompletně demolovat. Jako možná alternativa pro budoucí využití tohoto pozemku u řeky Potomac byl zmíněn návrh na výstavbu velkého otevřeného amfiteátru.
Soudce Christopher Cooper ve svém rozhodnutí podle CNBC uvedl, že jakékoli umísťování pamětních nápisů nebo přejmenování areálu bez souhlasu amerického Kongresu je v rozporu se zákonem. Rozhodnutí navazuje na květnový verdikt stejného soudce, který nařídil odstranění Trumpova jména z fasády budovy, kam ho rada umístila koncem minulého roku.
Související
Další tvrdá prohra. Trumpovo jméno na Kennedyho centrum nesmí, rozhodl soud
Trump pobouřil Demokraty i Republikány. Kongres na něj útočí za přístup k regulaci AI
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Česko se rozloučilo s Richardem Tesaříkem. Nechyběly známé tváře hudební scény
před 32 minutami
Trump nařídil uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Otevře ho, až na něm bude jeho jméno
před 1 hodinou
Zelenskyj: Putin se nehodlá spokojit s částí Ukrajiny, chce ji celou
před 2 hodinami
Modely umělé inteligence mezi sebou začaly komunikovat v novém jazyce. Vědci mu nerozumí
před 2 hodinami
Vztahy s USA jsou zničené. Kanada kvůli Trumpovi usiluje o pevnější vazby s EU
před 3 hodinami
Saúdská Arábie sestřelila dron vyslaný na Mekku, útočili zřejmě jemenští povstalci
před 4 hodinami
CNN: Rusko zřejmě pomáhá Íránu útočit na americké základny
včera
Kinetická, manipulační, nebo protidružicová? Experti řeší, jakou zbraň mohly USA umístit na oběžnou dráhu
včera
Další tvrdá prohra. Trumpovo jméno na Kennedyho centrum nesmí, rozhodl soud
včera
Slovensko varuje před vodou z Česka. Laboratorní rozbor v ní odhalil žíravinu
včera
Konec nevyžádaných fotek. Ministerstvo navrhuje za posílání snímků intimních partií až rok vězení
včera
Představy o budoucnosti tříští státy EU. Očekává se zásadní projev von der Leyenové
včera
Dánská vláda obvinila ruskou válečnou loď ze střelby světlic na armádní vrtulník
včera
Proč cena ropy opět roste? Na vině je z části i Saúdská Arábie
včera
Bratříčkování Ruska s KLDR pokračuje. Země poprvé propojila silnice
včera
Ve světě kvůli extrémnímu počasí vznikají nové hrozby, varuje WMO
včera
Trump pobouřil Demokraty i Republikány. Kongres na něj útočí za přístup k regulaci AI
včera
V pražské ÚVN zasahuje vojenská policie, zadržela několik lidí
včera
Američané poprvé přiznali, že mají zbraně ve vesmíru
včera
Policie potvrdila informace ohledně závažného zločinu na Semilsku
Policie v úterý uvolnila nové informace k případu zvlášť závažného zločinu na Semilsku, jímž se zabývají od uplynulého víkendu. Vyšetřovatelé dali za pravdu spekulacím z médií, když potvrdili, že řeší úmrtí novorozence.
Zdroj: Jan Hrabě