Evropa se otepluje nejrychleji na světě, budeme řešit nedostatek vody i AI, prohlásila ve stěžejním projevu von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém výročním projevu o stavu Evropské unie ve Štrasburku vyzvala k posílení evropské nezávislosti. Podle jejího vyjádření čelí kontinent narůstajícím globálním hrozbám v oblastech ekonomiky, vojenství i technologií. Ve svém vystoupení před Evropským parlamentem zdůraznila, že Evropa se rozhodla jít vlastní cestou v složité době plné velkých možností i rizik. Šéfka unijní exekutivy se tentokrát zaměřila spíše na přímý apel k občanům než na pouhý výčet legislativních návrhů.
Významným bodem projevu byl návrh na navázání úzkých vztahů s Kanadou, kterou von der Leyenová označila za potenciálního prvního přidruženého člena Evropské unie. Na jednání na půdě parlamentu dorazil jako speciální host kanadský premiér Mark Carney, který sdílí unijní pohled na globální výzvy. Šéfka Komise uvedla, že chce vzájemnou spolupráci posunout na nejvyšší možnou úroveň. Tento plán podle ní směřuje ke zvýšení celkové stability a nepůsobí primárně proti žádnému jinému státu.
V souvislosti s celosvětovou roztříštěností zdůraznila, že pojem Evropa v současnosti přesahuje hranice samotné Unie. Jako příklady evropské vzájemnosti a solidarity zmínila Ukrajinu a Grónsko, tedy území ležící mimo unijní struktury. Ve svém projevu poukázala na to, že pouze silná a jednotná Evropa může svým obyvatelům zajistit skutečnou suverenitu v chladném a nestabilním světě. Odkazy na rivalské mocnosti byly formulovány nepřímo skrze podporu ohrožených partnerů.
Předsedkyně Komise reagovala rovněž na vnitropolitický vývoj v členských státech a na rostoucí vliv národně konzervativních stran. Zmínila potřebu naslouchat každodenním starostem více než čtyř set padesáti milionů obyvatel unijního bloku. Ve světle nedávných volebních výsledků v Německu či očekávaného vývoje ve Francii vyzvala politické aktéry k návratu ke strpění a politickému středu. Tímto krokem se snažila oslovit voliče i politiky napříč celým politickým spektrem.
Rozsáhlá část vystoupení byla věnována problematice klimatických změn, přičemž von der Leyenová upozornila, že Evropa se otepluje dvakrát rychlejším tempem než zbytek světa. V reakci na nedávné vlny veder a lesní požáry oznámila přípravu Evropského plánu pro vlny veder. Tento dokument se zaměří na systémy včasného varování a lepší připravenost zdravotnického sektoru. Současně odmítla kritiku, že by Evropská unie ustupovala od svých ekologických závazků.
Vzhledem k rekordním letním suchům představí Komise také novou vodní iniciativu zaměřenou na řešení nedostatku vody. Tento plán má za cíl zefektivnit řízení rizik spojených s vodou v zemědělském sektoru a podpořit průmysl. Předsedkyně zdůraznila klíčový význam vody pro zachování potravinové bezpečnosti celého bloku. Unie by podle ní měla vytrvat v plnění stanovených klimatických cílů a zásadně zvýšit svou celkovou připravenost na krize.
V oblasti nových technologií se von der Leyenová označila za optimistku ohledně umělé inteligence, zároveň však varovala před jejími riziky. Upozornila, že pokročilé systémy se brzy dostanou do rukou protivníků, kteří sdílejí odlišné hodnoty. Podle návrhu Komise je nutné přenést umělou inteligenci z obrazovek přímo do reálné ekonomiky a běžné společnosti. Bude využívána v továrnách, nemocnicích, precizním zemědělství, energetických sítích, autonomním řízení i v obraně.
V nejbližší době uspořádá Evropská komise setkání se zástupci předních laboratoří zaměřených na vývoj umělé inteligence. Cílem diskusí bude podpora průmyslového úsilí při bezpečné regulaci a usměrňování tempa vývoje těchto technologií. Iniciativa navazuje na nedávná varování odborníků ohledně rychlosti pokroku v tomto odvětví. Plánovaná jednání mají zajistit, aby technologický rozvoj probíhal v souladu s bezpečnostními standardy Evropské unie.
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Zdroj: Libor Novák