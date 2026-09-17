Do 13 let vůbec, pak jen pod dohledem rodičů. EU oznámila zákaz sociálních sítí

Libor Novák

17. září 2026 8:20

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Evropská unie chystá plošný zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší třinácti let a zavádění výrazných omezení pro starší mladistvé napříč celým blokem. Tento záměr ve svém středečním projevu o stavu Evropské unie ve Štrasburku oficiálně oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Krok přichází v době, kdy jednotlivé členské státy samy přijímají vlastní opatření v reakci na celosvětový tlak na omezení přístupu dětí k digitálním technologiím. Jako vůbec první země na světě zakázala sociální sítě mladším šestnácti let Austrálie v prosinci roku 2025.

Předsedkyně Komise představila konkrétní věková omezení, která mají platit v celé Evropské unii. Žádné sociální sítě by neměly být dostupné dětem pod hranicí třinácti let a osoby mladší patnácti let by neměly mít možnost zřídit si osobní účet. Pro dospívající ve věku třinácti a čtrnácti let plánuje Unie zavést speciální takzvané mini účty. Tyto účty budou fungovat výhradně pod dohledem rodičů, budou mít omezené funkce a jejich dennodenní využívání bude zastropováno na maximálně jednu hodinu.

Většina velkých provozovatelů sociálních sítí sice již nyní deklaruje zákaz vstupu pro děti pod třináct let, zákonodárci i odborníci na bezpečnost však účinnost těchto kontrol dlouhodobě zpochybňují. Evropská komise proto navrhne novou legislativní úpravu nazvanou Kids Act. V rámci této normy dojde k obrácení důkazního břemene vůči provozovatelům digitálních platforem. Společnosti provozující sociální sítě budou muset samy aktivně dokázat, že jejich služby jsou pro nezletilé uživatele zcela bezpečné.

Von der Leyenová ve svém vystoupení zdůraznila, že Evropa se nehodlá podřídit vlivu nadnárodních technologických gigantů. Mnohé strany sice vnímají moc velkých technologických firem jako neodolatelnou, šéfka Komise s tímto pohledem však nesouhlasí. Evropa má podle jejích slov plnou sílu jednat a určovat pravidla, která nesmějí stanovovat technologické firmy. Schválení legislativy Kids Act nicméně může trvat i několik let, neboť vyžaduje souhlas jednotlivých členských států.

Řada evropských zemí již začala jednat samostatně a zavádí vlastní opatření pro ochranu dětí na internetu. Francie se stala první zemí Unie, která v červenci schválila zákaz sociálních sítí pro dospívající do patnácti let, ačkoliv toto opatření následně zrušil tamní ústavní soud. Omezení podle věku pro využívání sociálních sítí v současnosti připravují také Španělsko, Dánsko či Švédsko. Jednotná evropská pravidla by tak mohla přinést jasný rámec pro všechny členské země.

Právní experti přirovnávají chystaný Kids Act k významným normám, jako je Akt o digitálních službách nebo Akt o umělé inteligenci. Podle Laura Favy, partnera v advokátní kanceláři Pinsent Masons, bude tato legislativa představovat nový zásadní pilíř unijního práva. Dotčené technologické společnosti díky tomu získají jediný ucelený a vyvážený soubor pravidel, což pro ně bude snazší než dodržování množství odlišných zákonů napříč jednotlivými členskými státy.

Během svého projevu se předsedkyně Evropské komise věnovala také problematice umělé inteligence. Vyjádřila optimismus ohledně jejího přínosu pro lidstvo, pokud bude technologie správně uchopena a usměrněna. Zároveň však upozornila na masivní rizika spojená s touto technologií, mezi něž patří zejména nebezpečí kybernetických útoků v dosud nebývalém rozsahu. Von der Leyenová proto plánuje pozvat zástupce předních laboratoří na jednání o tom, jak může Evropská unie podpořit úsilí o zpomalení vývoje této technologie, k čemuž v nedávných dnech vyzvali i šéfové společností Anthropic, OpenAI a xAI.

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Zdroj: Libor Novák

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