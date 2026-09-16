Toxický odpad na Šumavě začali řešit kriminalisté

Policie České republiky přijala trestní oznámení v souvislosti s nálezem kontaminované lokality na Šumavě. Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení a celou záležitost intenzivně prověřují. Vyšetřování se zaměřuje na podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Strážci zákona zároveň prověřují možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. O postupu v případu informovala policie prostřednictvím své oficiální zprávy na sociální síti X.
Zasaženou oblastí je bývalý vojenský prostor a cvičiště Dobrá Voda, který se nachází na Klatovsku. Vzhledem k závažnosti situace se přímo v areálu uskutečnila klíčová koordinační schůzka. Na tomto jednání se sešli zástupci hned několika státních institucí a složek. Hlavním cílem setkání bylo domluvit společný postup při likvidaci nalezené ekologické zátěže. Jednání mělo zajistit plynulou součinnost všech zúčastněných stran při budoucí sanaci.
Do diskuse o řešení problému se zapojili představitelé Armády České republiky i Správy Národního parku Šumava. Na místě nechyběli ani hasiči, kteří detailně znají terénní specifika daného území. Důležitá jednání podpořili také zástupci z ministerstva obrany a ministerstva životního prostředí. Všichni aktéři společně řešili konkrétní organizaci prací nezbytných pro bezpečné odstranění hazardu. Koordinovaný postup má zamezit jakémukoli dalšímu šíření škodlivých látek do okolí.
Ochrana samotného zasaženého území zůstává v současné době absolutní prioritou. Celý kontaminovaný areál je proto pod nepřetržitým dohledem policejních sil. Policisté dohlížejí na to, aby do rizikové zóny nevstoupily žádné neoprávněné osoby. Bezpečnostní opatření na místě trvají bez přerušení po celý den i noc. Přísná kontrola má zabránit ohrožení zdraví veřejnosti a zajistit bezpečnost celého prostoru.
Podrobnosti o rozsahu znečištění dříve upřesnil ministr životního prostředí Igor Červený za hnutí Motoristé. Podle jeho vyjádření se v lokalitě nachází přibližně tisíc tun kontaminované zeminy. V opuštěném areálu je navíc uloženo kolem dvou stovek sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Přítomnost takto velkého množství toxického materiálu představuje vážnou zátěž pro životní prostředí. Uvedené objemy látek ukazují na značný rozsah nadcházejících čisticích prací.
O plánovaném postupu při likvidaci zátěže již dříve informoval předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO. Premiér uvedl, že samotnou sanaci bývalého vojenského cvičiště dostane na starost armáda. Armádní složky mají provést veškeré odborné úkony spojené s odstraněním nebezpečného materiálu. Vojenské síly zajistí bezpečnou manipulaci a odvoz chemikálií i zasažené půdy. Veškeré zásahové práce v oblasti mají probíhat pod dohledem odborníků na ochranu životního prostředí.
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Zdroj: Libor Novák