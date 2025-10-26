Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů

Česko v neděli podle očekávání trápí větrné počasí. Na začátku nového týdne se na některých místech přidá i sníh, vyplývá z nové výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na horách může napadnout až 20 centimetrů sněhu.
"V pondělí očekáváme na Šumavě v polohách nad 900 m trvalejší a přechodně i vydatnější sněžení. Od pondělního rána do půlnoci na úterý může napadnout 5 až 20 cm mokrého a těžkého sněhu," uvedli meteorologové v neděli na sociální síti.
V platnosti zůstává také nedělní výstraha před silným větrem, který zesiluje od dopoledních hodin. Varování, které se netýká oblastí na Moravě a ve Slezsku, potrvá do dnešních 19:00.
"Později dopoledne, odpoledne a večer v Čechách místy vítr dosáhne nárazů o rychlosti až 20 m/s (70 km/h). Během večera bude vítr částečně slábnout," dodali meteorologové.
Počasí , sníh , šumava , ČHMÚ , vítr
