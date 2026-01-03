Počasí o víkendu: V sobotu místy hrozí sněhové jazyky, v neděli budou srážky výjimečné

První lednový víkend roku 2026 přinese do Česka typicky zimní charakter počasí s převážně zataženou oblohou a teplotami, které se budou pohybovat kolem bodu mrazu. Zatímco v sobotu nás potrápí čerstvý vítr a sněhové jazyky, v neděli by mělo srážek i oblačnosti postupně ubývat.
Během soboty musíme počítat s oblačnou až zataženou oblohou, i když zejména v jižní polovině republiky se může přechodně ukázat slunce. Sněžení se objeví spíše ojediněle, častější bude pouze na horách.
Teploty se přes den udrží v rozmezí -3 až +1 °C, přičemž na jihu Moravy může být o něco tepleji, až +3 °C. Na horách v tisíci metrech bude mrazivo, kolem -6 °C. Nepříjemný bude mírný až čerstvý jihozápadní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km/h. Meteorologové varují, že od vyšších poloh se kvůli větru budou tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje. Rozptylové podmínky však zůstanou velmi dobré.
Neděle začne mrazivou nocí s teplotami klesajícími na -3 až -7 °C. Přes den se pak rtuť teploměru vyšplhá na -4 až +1 °C. Obloha zůstane zpočátku převážně oblačná až zatažená s občasným sněžením na horách, jinde se srážky vyskytnou jen výjimečně.
Během odpoledne by se ale situace měla začít uklidňovat – oblačnost se začne trhat a srážek bude ubývat. Vítr, který bude vát od jihozápadu až západu, k večeru zeslábne. Na horách může připadnout kolem 5 cm nového sněhu, v nižších polohách se očekává poprašek do 2 cm.
