Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Katar opět sestřelovaly íránské rakety a drony

Ozbrojené útoky proti spojencům Spojených států v Perském zálivu i nadále pokračují. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie oznámily, že v sobotu v brzkých ranních hodinách místního času zaznamenaly na svém území úspěšné sestřely útočných prostředků. Bahrajnské úřady v souvislosti s přetrvávajícími íránskými údery v celém regionu naléhavě vyzvaly své obyvatele, aby si vyhledali bezpečný úkryt.
V Dubaji zasáhly úlomky po úspěšném zneškodnění cíle budovu v centru města, což potvrdily tamní úřady přibližně v sedm hodin ráno. Podle tiskového odboru Dubaje nedošlo k žádnému požáru a nejsou hlášena ani žádná zranění.
Saúdské ministerstvo obrany informovalo o vlně pokusů o vzdušné útoky, které probíhaly již od půlnoci. Podařilo se zachytit celkem devatenáct dronů, z nichž většina směřovala nad východní region, a jednu balistickou raketu vypálenou na oblast Al-Chardž.
Katar rovněž potvrdil zachycení raketového útoku, který cílil na jeho území. Tým CNN přímo na místě informoval o hlasitých zvucích doprovázejících obrannou operaci. Katarské ministerstvo vnitra v rámci preventivních opatření k zajištění veřejné bezpečnosti přistoupilo k evakuaci několika konkrétních oblastí. V Bahrajnském království se sirény rozezněly krátce po jedné hodině ranní a ministerstvo vnitra vyzvalo lidi k okamžitému přesunu do bezpečí.
V Ománu nařídilo ministerstvo zahraničí USA během pátečního večera odchod rodinných příslušníků a postradatelných zaměstnanců americké vlády. Důvodem jsou vážná bezpečnostní rizika v této zemi.
Videozáznamy, které se podařilo lokalizovat v sobotu, zachycují dým a plameny stoupající z budovy v blízkosti areálu amerického velvyslanectví v iráckém Bagdádu. V tuto chvíli není jasné, zda byl přímo zasažen komplex ambasády, a americké ministerstvo zahraničí bylo požádáno o vyjádření.
Již dříve v tomto měsíci nařídilo ministerstvo zahraničí USA evakuaci rodin a vybraného personálu z několika zemí včetně Iráku. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě přetrvávajících obav o bezpečnost v regionu. Podobné nařízení, které se týkalo odjezdu amerických vládních zaměstnanců a jejich blízkých z Ománu, vydalo ministerstvo zahraničí také v pátek.
Pavel a Babiš budou jednat o rozpočtu či bezpečnostní situaci

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se příští týden setkají na Pražském hradě, informovali spolupracovníci hlavy státu. Politici spolu budou řešit například státní rozpočet či zahraniční cesty.
