Dvě extraligové rezignace trenérů. Do nového roku vstupují s novými kouči Třinec a Kladno

David Holub

1. ledna 2026 20:59

Tomáš Plekanec
Tomáš Plekanec Foto: X / Rytíři Kladno

Než se stihl s námi všemi rozloučit rok 2025, stihli naopak hned dva extraligové kluby sáhnout ke změnám na lavičkách. Zatímco jedna z nich byla nečekaná, o druhé už se spekulovalo delší dobu. Ta nečekaná přišla z Třince, který v době, kdy moravskoslezský celek atakuje nejvyšší příčky extraligové tabulky, opouští úspěšný stratég Zdeněk Moták. Druhá změna je z kategorie očekávaných, neboť se jedná o konec Davida Čermáka na lavičce Kladna. To se už delší dobu trápí a neustále se tak předposlednímu celku ztenčuje náskok před posledním Litvínovem.

Po éře Václava Varadi tak v Třinci s koncem kalendářního roku 2025 skončila další úspěšná éra tohoto klubu. Zatímco Varaďa opustil klub po sezóně 2021/22 poté, co získal s Oceláři hned tři extraligové tituly v řadě. Právě po odchodu Varadi převzal kormidlo Zdeněk Moták a k oněm třem titulům přidal nepřerušovaně ještě další dva. Vyrovnal tak tím vsetínskou sérii z 90. let.

Třinecká mise jednašedesátiletého trenéra Motáka nakonec skončila těsně před koncem roku 2025 po nedávné prohře s Pardubicemi 3:5 poté, co v něm vedli hned dvakrát 2:1 a 3:2. Tento duel o druhém vánočním svátku však ale rozhodla třetí třetina, v níž Třinec inkasoval čtyři branky. Poslední dobou se tuzemskému hegemonovi posledních let výsledkově příliš nedařilo, protože během posledních šestnácti zápasů jich vyhrál pouze čtyři, díky čemuž se po vánočních svátcích ocitl až na sedmé příčce tabulky.

„Za výsledky a výkony mužstva jsem převzal osobní odpovědnost. Myslím si, že je férové vůči majitelům, vedení, realizačnímu týmu, hráčům a v neposlední řadě fanouškům postavit se k této situaci čelem. Děkuji všem,“ uvedl Moták ve svém rozlučkovém prohlášení, přičemž se s ním klub ještě rozloučil před začátkem domácího zápasu s Kladnem v hale.

Připomeňme, že Moták vedl Třinec v 241 extraligových duelech s tím, že hned 132 jich z toho dokázal vyhrát. Nyní povede třinecké hokejisty dosavadní asistent Boris Žabka. Tomu bude asistovat Jiří Raszka. „Vzali jsme to v kabině tak, že jde zatím o nejmenší zásah do týmu. Musíme se zvednout. Budeme s Jirkou společně pokračovat a dělat maximum, aby se to povedlo co nejdříve,“ nechal se slyšet osmatřicetiletý bývalý slovenský obránce. Ten se stal součástí třineckého realizačního týmu teprve během roku 2025.

„Není to pro nás snadné loučení. Osobně přiznávám, že Zdeňkovu rezignaci pro mě bylo strašně těžké přijmout. V Třinci po sobě zanechává velkou stopu nejen v podobě dvou titulů, ale i jako člověk. Mrzí mě, že jsme do aktuálního bodu vůbec dospěli. Ze sportovního hlediska ale cítíme, že tým impulz potřebuje a my musíme myslet na budoucnost,“ dodal ke změně trenéra klubový sportovní ředitel Jan Peterek.

Do nového roku 2026 vstupují s novým stratégem na lavičce i hokejisté Kladna. Na rozdíl od Třince se nejedná o žádné překvapení, neboť o budoucnosti Davida Čermáka se hovořilo už delší dobu. Až s přelomem roku přišlo ze stany vedení rozhodnutí. Trenérem se nyní stane i tady dosavadní asistent Tomáš Plekanec, jemuž bude asistovat Ivan Majeský a také sportovní ředitel Jiří Burger. Vedle velezkušeného Václava Sýkory pomůže nově realizačnímu týmu i Miloslav Hořava mladší.

Nejen díky prohraným sedmi duelům v řadě Kladno od začátku sezóny kleslo na předposlední místo v tabulce, navíc se mu ztenčil náskok před posledním Litvínovem. „Naše situace není ideální, a tak jsme se rozhodli pro toto řešení. Věříme, že změna přinese týmu dostatečný impulz, který ho nastartuje k lepším výsledkům. Davidu Čermákovi děkujeme za jeho přínos a přejeme mu mnoho úspěchů v další trenérské kariéře,“ uvedl k nastalé situaci v klubu Plekanec.

Dodejme, že Čermákova trenérská kariéra byla dosud spojována především právě s Kladnem. Ten totiž v tomto středočeském klubu působil už jako mládežnický kouč, poté u A-týmu působil jako jeden z asistentů a v roce 2020 poprvé stanul na lavičce jako hlavní trenér. Po dvou ročnících se sice stěhoval do Českých Budějovic, ale v roce 2024 se zase k Rytířům vrátil.

hokej HC Oceláři Třinec HC Kladno Tomáš Plekanec

