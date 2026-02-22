Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1

Poté, co hokejisté Slovenska po pátečním debaklu od USA byli smířeni s tím, že Milán pro ně jejich Nagano nebude, věřili, že se jim podaří pod pěti kruhy obhájit alespoň bronz. Stejně jako v semifinále s Američany i v duelu o bronz naši východní sousedé schytali šestigólový příděl. Bylo to tak Finsko, které si dokráčelo pro svůj historicky pátý olympijský bronz suverénním způsobem, když vyhrálo jasně 6:1.
Slovenští hokejisté a především slovenští fanoušci věřili tomu, že se jim v zápase o bronz povede proti Finům stejně dobře jako v jejich úvodním vzájemném zápase na tomto turnaji. Navíc před tímto utkáním přišli Seveřané o jednu ze svých hvězd, útočníka Mikko Rantanena.
Nicméně to ale byli naopak Finové, kteří od začátku byli tím týmem, který si šel více za vítězstvím. Na svěřencích kouče Vladimíra Országha bylo znát, že se v pátečním semifinále dost vyšťavili a že už jim do boje o cenný kov nezbylo příliš sil. A tak byli rádi, že poté, co byl předčasně vystřídán v zápase s USA, se zase zpátky do slovenské branky vrátil gólman Hlavaj.
Právě ten totiž ze začátku držel slovenské naděje. V jasných příležitostech si v první třetině na něm vylámali zuby postupně Kakko, Lehkonen i Kapanen. V první části hry nestačil akorát na zakončení z osmé minuty, kdy nejprve Heiskanen střílel, a poté, co slovenský muž s maskou neudržel střelu, dorážel jí ještě Aho a ten už se nemýlil, 1:0 pro Finsko. Slováci toho v první dvacetiminutovce skutečně mnoho neměli, za zmínku stojí snad jen Regendův pokus po chybě v rozehrávce ze strany Heiskanena, který si pak oddechl, když Regenda tváří v tvář gólmanovi Sarosovi nakonec mířil mimo.
Po návratu na kluziště z první přestávky se Slováci snažili o něco více se tlačit dopředu, brankář Saros si musel počkat na svůj pořádný zákrok v tomto zápase i tak až do 33. minuty. To tehdy střílel Gernát. To už byla šance na snížení, protože ještě před tím Finové navýšili svoje vedení, když se z pravého kruhu trefil přesně pod břevno Haula.
Jakkoli se ale ze začátku druhé třetiny snažili Slováci o útočnější hokej, postupem času si vyráběli okénka ve své obraně, čehož tým Suomi dokázal využívat k rychlým protiútokům. Ani Luostarinen, ani Haula ale ve svých šancích neuspěli a na rozhodnutí si tak museli Finové počkat až do třetí třetiny. Ještě před tím ale Slovensko snížilo, když mantinel zradil finského gólmana Sarose a nečekaně odražený puk tak zamířil do branky bekhendem kapitán Tatar, 2:1 pro Finsko.
Čekalo se, že by to díky této brance mohlo být drama, ale žádné Finové nedopustili. V úvodu závěrečného dějství sice nejdříve Kapanen trefil tyčku během Regendova vyloučení, ve 49. minutě už ale další početní výhodu využít Finové dokázali, když Hintz tečoval Heiskanenův pokus od modré, 3:1. Za dalších 43 vteřin už bylo v podstatě hotovo poté, co po Gernátově chybě skóroval Kakko, 4:1. Od té doby hráli Slováci vabank, což tak vyústilo v chyby v defenzivě a tak podruhé v tomto zápase Kapanen trefil brankovou konstrukci. Posledních pět minut hráli Slováci power-play, záhy tak mohl definitivně o finském bronzu střelou do prázdné rozhodnout Armia. V 59. minutě pak opravdu poslední finskou šestou branku přidal opět do odkryté klece svou druhou přesnou trefou Haula.
Slovenským hokejistům, jež se se svou hrou na prestižní mezinárodní scéně pod pěti kruhy a s nejlepšími hokejisty světa rozhodně neztratili, zbyla nepopulární „brambora“. To Finové dokázali, že na olympiádě souboje o bronz skutečně umí.
Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (21.2.2026):
O 3. místo:
Slovensko – Finsko 1:6
Branky a nahrávky: 40. Tatar (Fehérváry) - 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen), 29. Haula (Armia, Tolvanen), 49. Hintz (Heiskanen, Tolvanen), 50. Kakko, 56. Armia (Hintz), 59. Haula (Armia, Ristolainen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Hynek, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 10.522
Slovensko: Hlavaj - Š. Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Cingel, Kelemen - L. Hudáček, Dvorský, Okuliar - M. Sukeľ, Cehlárik, Liška. Trenér: Országh
Finsko: Saros - Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, O. Määttä, Jokiharju, Matinpalo - O. Kapanen, Aho, Lehkonen - Teräväinen, Hintz, Mikael Granlund - Kakko, Lundell, Luostarinen - Armia, Haula, Tolvanen. Trenér: Pennanen
