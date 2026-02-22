Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě

David Holub

22. února 2026 18:26

Olympijský hokejový stadion v Miláně
Olympijský hokejový stadion v Miláně Foto: Leontýna Frýbová / INCORP images

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 

Hokej, jaký svět ještě neviděl. Takové přízvisko klidně mohl získat nejen celý tento turnaj, ale hlavně jeho finále. To se už od začátku hrálo ve vysokém tempu a jako první to poznali Kanaďané, kteří si tak již záhy mohli říct, že to pro ně rozhodně nebude jednoduchý zápas. Krátce po úvodním vhazování to totiž byli Američané, kteří je dostali pod tlak v jejich obranném pásmu. Kanada si to však nenechala líbit, ovšem byla nakonec ona tím týmem, který jako první inkasoval ve finále, když se po rovných šesti minutách hry po vydařené individuální akci dostal do útoku Boldy. Přešel přes bránící Kanaďany svými žabičkami do útočného pásma, aby si tam nakonec poradil i s gólmanem Binningtonem, 1:0 pro USA.

Pokud si snad někdo myslel, že lepší hokej, než předvedli borci na ledě v první třetině, už být ve finále nemůže, mýlil se. Ve druhé třetině povýšil své brankářské umění na geniální americký gólman Hellebuyck, jenž si poradil nejprve se šancemi McDavida či dorážejícího Marnera. Ve 26. minutě se v zápase po čase předvedl i kanadský muž s maskou Binnington, když vychytal unikajícího Nelsona.

Atraktivitě zápasu jinak prospívalo i to, že docházelo k málo přerušením a byl tak k vidění parádní hokej nahoru dolů. Třeba McDavid zase jednou představil svoji rychlost, ale i když se v polovině zápasu ocitl v dalším kanadském brejku, ani tentokrát si na Hellebuycka zakončující hráč nepřišel. Poté měla Kanada velkou možnost k vyrovnání, když dostala k dispozici hned dvojnásobnou početní výhodu, ale Američané potvrdili, že na turnaji jsou nejlepším týmem v oslabení. Během celého tohoto úseku totiž Kanaďané jen dvakrát vystřelili na branku, přesto se favorité celého turnaje nevzdávali. Ve 39. minutě se dočkali kýženého úspěchu, když se Makarovi z kruhu pro vhazování podařilo propálit Binningtona, 1:1.

Vyrovnané skóre tak slibovalo ještě dramatičtější průběh i ve třetí třetině. Souboj hlasivek se mezitím odehrával v zaplněné hale Santa Giulia, kde sice měli kanadští fanoušci přesilu, ale svým fanděním se v tomto moři neztratili ani Američané se svým typickým povzbuzováním „USA! USA! USA!“.

Fandit mohutněji ještě mohli poté, co ve 42. minutě předvedl další neskutečný zákrok Hellebuyck, když na poslední chvíli svou hokejkou zneškodnil dorážku už mířící do brány v podání Toewse. Na americkém gólmanovi si pak vylámal zuby i unikající Cellebrini. Postupem času to byli zkrátka Američané, kteří se snažili rozhodnout už v základní hrací době. V 50. minutě však chtěl Američanům udělat čáru přes rozpočet MacKinnon, ale odkrytou klec taktéž netrefil.

Když nerozhodly ani početní výhody na obou stranách, muselo přijít na řadu „nekonečné“ prodloužení hrané tři na tři. I do něj vstoupili lépe Američané, jakoby byli právě oni od začátku lépe nastaveni, že si jdou za vítězstvím. Quinn Hughes se sice z nadějné pozice netrefil, ale jeho bratr Jack už následný rychlý protiútok přesně mezi Binningtonovy betony zakončil - 2:1 pro USA po prodloužení.

Američané tak získali první zlatou olympijskou medailí po dlouhých 46 letech a podobně jako loni na mistrovství světa, tak i tentokrát ukázali, že právě po dlouhé době mají takto výjimečnou generaci hráčů.

Konečný výsledek zápasu hokejového turnaje mužů na Zimních olympijských hrách v Miláně (22.2.2026):

Finále:

Kanada – USA 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 39. Makar (D. Toews) – 6. Boldy (Matthews, Q. Hughes), 62. J. Hughes (Werenski, Hellebuyck). Rozhodčí: Rooney (USA), Dwyer – Cherrey (oba Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 11 289

Kanada: Binnington – C. Makar, D. Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore – McDavid, MacKinnon, Celebrini – Mark Stone, Suzuki, Marner – Marchand, Bennett, Wilson – Hagel, Horvat, Jarvis – Reinhart. Trenér: Cooper


USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, J. Hughes – Trocheck, Nelson, Miller – C. Keller. Trenér: Sullivan

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Kanada, 3. Finsko, 4. Slovensko, 5. Švýcarsko, 6. Německo, 7. Švédsko, 8. Česko, 9. Dánsko, 10. Lotyšsko, 11. Francie, 12. Itálie

před 10 hodinami

Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1

Související

Martina Sáblíková

Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek

Z českého pohledu to byly především jejich hry. Na Milán rozhodně jen tak nezapomenou, ovšem každý z jiného důvodu. Zatímco pro Martinu Sáblíkovou to bylo jedno velké olympijské loučení s kariérou, pro jejího nástupce Metoděje Jílka to byla naopak premiérová olympiáda, na níž se postaral o dva cenné kovy – stříbro z pětikilometrové a zlato z desetikilometrové trati. Po zásluze tak byli vybráni jako ti, kteří budou mít tu čest v neděli večer nést českou vlajku na závěrečném ceremoniálu ve Veroně.
Metoděj Jílek

Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem

Předposlední patnáctý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinesl jedny z posledních závodů tohoto sportovního svátku. Naposledy se pod milánskými pěti kruhy představili rychlobruslaři ve svých závodech s hromadným startem. Zúčastnil se i dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Finálový závod, kam se kvalifikoval, proběhl však netypickým způsobem, kdy si startovní pole na začátku nechalo ujet dva závodníky, které nakonec nikdo nedojel, a na Jílka, který čekal, kdy začne závěrečný finiš, nakonec zbylo až 14. místo. Dalším českým olympionikem, který se v sobotu představil, byl skicrossař Daniel Paulus, který v rámci své premiérové olympiády nepostoupil ze čtvrtfinále. Norský běžec Johannes Klaebo zakončil veleúspěšné hry ziskem další zlaté medaile, tentokrát v závodě na 50 km klasicky. 

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 hokej

Aktuálně se děje

před 4 minutami

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Američané gólem v prodloužení potvrdili nadvládu nad světovým hokejem i na olympiádě

Na závěr 25. her zimní olympiády se již tradičně pod pěti kruhy v zimním provedení konalo velké hokejové finále. Došlo v něm k očekávanému zámořskému souboji mezi Kanadou a USA, což se čekalo především díky účasti hráčů z kanadsko-americké NHL na těchto hrách. Celý turnaj nabídl skvělý hokej, možná ten nejlepší za posledních 12 let, a finále nezůstalo v tomto ohledu pozadu. Byl to zápas vyrovnaný natolik, že ho muselo rozhodnout až prodloužení. V něm se trefil Jack Hughes a potvrdil tak, že v tomto utkání byly Spojené státy přeci jenom o špetku lepší. Po posledním světovém šampionátu tak tedy vyhrávají i olympiádu a potvrzují svoji nadvládu nad světovým hokejem. 

před 49 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Martina Sáblíková

Českými vlajkonoši pro závěrečný ceremoniál budou rychlobruslaři Sáblíková a Jílek

Z českého pohledu to byly především jejich hry. Na Milán rozhodně jen tak nezapomenou, ovšem každý z jiného důvodu. Zatímco pro Martinu Sáblíkovou to bylo jedno velké olympijské loučení s kariérou, pro jejího nástupce Metoděje Jílka to byla naopak premiérová olympiáda, na níž se postaral o dva cenné kovy – stříbro z pětikilometrové a zlato z desetikilometrové trati. Po zásluze tak byli vybráni jako ti, kteří budou mít tu čest v neděli večer nést českou vlajku na závěrečném ceremoniálu ve Veroně.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Metoděj Jílek

Jílek se s úspěšnou olympiádou rozloučil 14. místem v masáku, Klaebo jedenáctým zlatem

Předposlední patnáctý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo přinesl jedny z posledních závodů tohoto sportovního svátku. Naposledy se pod milánskými pěti kruhy představili rychlobruslaři ve svých závodech s hromadným startem. Zúčastnil se i dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Finálový závod, kam se kvalifikoval, proběhl však netypickým způsobem, kdy si startovní pole na začátku nechalo ujet dva závodníky, které nakonec nikdo nedojel, a na Jílka, který čekal, kdy začne závěrečný finiš, nakonec zbylo až 14. místo. Dalším českým olympionikem, který se v sobotu představil, byl skicrossař Daniel Paulus, který v rámci své premiérové olympiády nepostoupil ze čtvrtfinále. Norský běžec Johannes Klaebo zakončil veleúspěšné hry ziskem další zlaté medaile, tentokrát v závodě na 50 km klasicky. 

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Finové si suverénně došli pro pátý hokejový olympijský bronz. Slováky porazili 6:1

Poté, co hokejisté Slovenska po pátečním debaklu od USA byli smířeni s tím, že Milán pro ně jejich Nagano nebude, věřili, že se jim podaří pod pěti kruhy obhájit alespoň bronz. Stejně jako v semifinále s Američany i v duelu o bronz naši východní sousedé schytali šestigólový příděl. Bylo to tak Finsko, které si dokráčelo pro svůj historicky pátý olympijský bronz suverénním způsobem, když vyhrálo jasně 6:1.

před 11 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Pro skicrossařky bylo maximem osmifinále, v short tracku nedojela Vaňková. Zdráhalová čtrnáctá

V pátečním programu zimních olympijských her se kromě českých biatlonistů v závodu s hromadným startem představila například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která se sice ukázala na své oblíbené patnáctistovce, ale i proto, že i ona musela projít během olympijských her karanténou a nenacházela se v optimální formě, umístila se nakonec až na 14. místě. Česká reprezentantka se objevila i na shorttratckové trati, konkrétně na její nejdelší možné distanci na 1500 metrů. Petra Vaňková však nedokončila svou čtvrtfinálovou jízdu a skončila jednatřicátá. Osmifinále pak bylo konečnou pro české skicrossařky Dianu Cholenskou a Lucii Krausovou. V akrobatickém lyžování byl k vidění svěřenec olympijského vítěze Aleše Valenty Nicholas Novák, jemuž se v kvalifikaci nevedlo.

včera

včera

Aktualizováno včera

Češi se znovu sešli na podporu Ukrajiny. Je to i naše válka, prohlásil Pavel

Češi se v sobotu odpoledne sešli na Staroměstském náměstí, aby krátce před čtvrtým výročím začátku války na Ukrajině vyjádřili podporu napadené zemi. Akci podpořil svou účastí i prezident Petr Pavel. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy