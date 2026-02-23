Olympijské hry v Miláně a Cortině jsou minulostí. V římském amfiteátru ve Veroně je ukončila předsedkyně MOV

Pětadvacáté Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo už jsou definitivně za námi. Po šestnácti soutěžních dnech je totiž ukončila předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová během nedělního slavnostního zakončení Her konajícího se v římském amfiteátru ve Veroně. Došlo zde také k tradičnímu předání olympijské vlajky pořadatelům Her příštích, které se v roce 2030 pořádají ve Francouzských Alpách.
Poprvé od prvních moderních olympijských her v Aténách v roce 1896 se jakýkoli olympijský ceremoniál konal ve starořímské památce, v tomto případě v římském amfiteátru ve Veroně, kde mám svůj domov také opera. A právě opera byla jedním z lightmotivů slavnostního zakončení nazvaného pořadateli „Beauty in Action“, tedy „Krása v pohybu“.
Tradičně se na zakončovacím ceremoniálu děkovalo, a to nejen italským organizátorům, fanouškům a sportovcům, ale především také dobrovolníkům, bez nichž by chod Her nebyl tak plynulý, jak se zdál. Mezi dobrovolníky se ve Veroně navíc objevil i ten vůbec nejstarší z nich Mario Gargiulo, jemuž je neuvěřitelných 89 let a dobrovolníkem byl už na Hrách v roce 1956, které se konaly taktéž v Cortině.
Letos se jednalo poprvé o Hry, které byly rozprostřeny do několika oblastí, přičemž se organizátoři snažili využít maximum již dlouhá léta existujících sportovišť. Samotná předsedkyně MOV Coventryová tyto Hry označila za úspěšné. „Překonaly očekávání všech a byly skutečně magické. Nastavili jste nový standard pro budoucnost,“ nechala se slyšet bývalý zimbabwská reprezentantka a olympionička v plavání.
Nouze nebylo na zakončovacím ceremoniálu ani o samotné sportovce, kteří během šestnácti uplynulých dní bojovali o zhmotnění svých olympijských snů a kteří svými příběhy a výkony dávali fanouškům tolik potřebnou naději. Jako první se do amfiteátru dostali vlajkonoši jednotlivých výprav, přičemž je až následně doplnili ostatní kolegové. Těmi českými vlajkonoši byli pro tento moment vybráni zlatý a stříbrný rychlobruslař z těchto Her Metoděj Jílek se svou loučící se předchůdkyní a legendou Martinou Sáblíkovou.
Jílek se postaral tedy o dva cenné kovy z celkových pěti, které přistály na krk českým olympionikům. Zlato ještě získala v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová, stříbro pak ve snowboardcrossu Eva Adamczyková a bronz ze závodu s hromadným startem biatlonistka Tereza Voborníková. K tomu česká výprava přidala několik umístění v elitní desítce. Dodejme, že se na těchto Hrách představil rekordní počet českých sportovců (115) a v celkovém pořadí národů se umístili na 16. místě.
Nejvíce medailí ze všech výprav získali Norové, kteří si vylepšili díky svým osmnácti zlatům vlastní rekord v tomto ohledu z Pekingu 2022. Vedle toho získali ještě 12 stříber a 11 bronzů, což z nich po čtyřech letech opět učinilo nejúspěšnější olympijskou výpravou. Mimochodem, stali se jí počtvrté v řadě a pojedenácté v historii.
Celkem se o 116 sad medailí utkalo v jednotlivých soutěžích téměř 3000 sportovců.
Související
ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice
Češi se představili v v boulích i slopestylu. Ve skocích mezi ženami postoupila jen Indráčková
olympiáda , Olympijské hry 2026
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Británie a Francie plánovaly vyzbrojit Ukrajinu jadernou bombou, prohlásil bez důkazů Putin
před 1 hodinou
Zelenskyj pozval Trumpa na návštěvu Ukrajiny
před 2 hodinami
Čtyři roky války na Ukrajině otřásly celým světem. Mezi Ukrajinci sílí vyčerpání a pocit, že zůstali sami
před 2 hodinami
VIDEO: Zelenskyj světu na výročí války poprvé ukázal svůj bunkr
před 3 hodinami
Belgie se po ostré hádce snaží narovnat vztahy s USA
před 4 hodinami
Řehka označil Rusko za největší hrozbu: Politika Kremlu směřuje k rozvratu světového řádu
před 5 hodinami
Fico se přidal na stranu Ruska, tvrdí SaS. Podala na něj trestní oznámení za vlastizradu
před 6 hodinami
Peskov k výročí invaze: Západ se snaží Rusko rozdrtit, válka sjednotila zemi
před 6 hodinami
Počasí se má uklidňovat. Povodňová hrozba vyvrcholí ještě dnes
před 6 hodinami
Trump plánuje nově zavedená cla ještě navýšit
před 7 hodinami
Ve válce padlo 55 tisíc ukrajinských vojáků, prohlásil Zelenskyj. Na ruské straně jsou ztráty vyšší, spočítala BBC
před 8 hodinami
Od trpělivé diplomacie až po svržení íránského režimu. Jaké možnosti má Trump na stole?
před 9 hodinami
CNN: Ruská bezohlednost Evropu nevede k masivní akci. Čeká, že se agresor jednou zastaví sám
před 10 hodinami
Začala platit nová Trumpova plošná cla. Evropa nevylučuje odvetu
před 11 hodinami
Počasí přinese do Česka o víkendu pravý nádech jara
včera
Británií otřásá další zatčení. Policie kvůli Epsteinovým spisům zadržela exministra Mandelsona
včera
Státy, které USA zneužívaly, budou čelit mnohem vyšším clům, prohlásil Trump. EU zastavuje ratifikaci dohody
včera
Kde se zaseklo jednání o míru? Z dvacetibodového plánu zbývá dořešit poslední tři body, řekl Sybiha
včera
Olympijské hry v Miláně a Cortině jsou minulostí. V římském amfiteátru ve Veroně je ukončila předsedkyně MOV
včera
Extrémní počasí dostalo zelenou. Trump udělal nejhorší krok za celou dobu svého prezidentství
Americká politika v oblasti ochrany životního prostředí prošla radikálním obratem, který mnozí odborníci považují za nejzávažnější rozhodnutí současného prezidenta. Administrativa Donalda Trumpa oficiálně zrušila klíčový vědecký dokument z roku 2009, který definoval emise skleníkových plynů jako hrozbu pro veřejné zdraví. Tímto krokem vláda prakticky ztratila právní nástroje k omezování vypouštění oxidu uhličitého či metanu, tedy látek, které vědecká komunita jednoznačně spojuje s extrémními projevy počasí, jako jsou sucha a ničivé vlny veder.
Zdroj: Libor Novák