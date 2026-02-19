ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice

Desátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo byl z českého pohledu nejklidnější. Ze sportovců se totiž v pondělí pod pěti kruhy představili jednak opět mužský curlingový tým hledající neustále na tomto turnaji cestu ke své první výhře a nenašli ji ani tentokrát, když soupeřem byl silný tým Kanady. Dalším Čechem, jenž byl k vidění, byl ve slalomu Martin Müller, který svou jízdu nedokončil. To samé se ale v závodě „povedlo“ třeba i prvnímu muži po prvním kole Noru Atlemu Liemu McGrathovi. Ten v závěrečné jízdě závodu předvedl špicar, po kterém se nechtěl vůbec znát. Závod tak vyhrál Švýcar Loic Meillard. Finále závodu dvoučlenných družstev skokanů na lyžích zhatilo silné chumelení a vítr k tomu, na posledních pět skoků se tak nedostalo a konečné výsledky byly brány podle druhého kola. Highlightem pondělního programu byla semifinále ženského hokejového turnaje, z nichž vzešlo očekávané zámořské finále USA vs. Kanada.
Prvního švýcarského olympijského vítěze ve slalomu od roku 1948 přinesl pondělní slalomový závod mužů. Dospělo se však k tomu po dramatickém průběhu plného zvratů, pádů a hustého sněžení. To poznamenalo především první kolo, na což tak doplatilo hned několik favoritů tím, že se jich tak dopředu v průběžné výsledkové listiny nedostalo. Proto klidně mohl po prvním kole skončit na senzačním druhém místě Rakušan Fabio Gstrein, který jinak v pořadí slalomového Světového poháru okupuje až 14. příčku. Protože ve druhém kole, ve kterém startoval až jako třetí od konce, předvedl nejrychlejší slalom ze všech (56.88), znamenalo to pro něj tehdy průběžnou vedoucí pozici, jelikož tak tím odsunul Nora Henrika Kristoffersena.
Následovala druhá jízda Meillarda, jenž toužil po medailovém hattricku z těchto Her, v nichž dosud získal bronz v obřím slalomu a stříbro v týmové kombinaci. I když na Gstreina si v prvním kole vybudoval náskok až 35 setin, ale ten se postupem druhé jízdy zmenšoval. Švýcar ale v závěru přidal a nakonec zopakoval stejný čas ve druhém kole jako předvedl Gstrein, dostal se do průběžného vedení.
Posledním závodníkem na startu už tak zbyl pouze Nor McGrath. Navzdory tomu, že se jedná o lídra Světového poháru v této disciplíně a i navzdory tomu, že si v prvním kole vybudoval více než půlsekundový náskok, se ale vítězem nestal. To proto, že svou druhou jízdu ani nedokončil, jelikož netrefil jednu z branek. Následně byl natolik naštvaný, že odhodil své hůlky mimo trať a odešel do přilehlého lesa se uklidnit. Druhého kola se mimochodem nezúčastnil Brazilec Braathen, držitel zlata z této olympiády z obřího slalomu, protože hned už v tom prvním taktéž spadl.
Čeští curleři se proti silné Kanadě marně snažili o první výhru
Že se ani v dalším ze zápasů českého mužského curlingového týmu se právě tento tým Lukáše Klímy nedočká první výhry, o tom nasvědčovaly hned první čtyři endy, během kterých to byl vždy soupeř z Kanady, který pokaždé získal po jednom bodu. První bod si český tým, jehož součástí jsou i Martin Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa, vybojoval až v pátém endu, tedy krátce před pauzou.
Čechům k velkolepému obratu však nepomohla skoro domácí kulisa v aréně, v níž čeští fanoušci byli nepřeslechnutelní. Jakkoli Kanaďané na posledních čtyřech světových šampionátech ani jednou nezískali medaili, jednalo se i tak o velké favority, což potvrzovali i nadále. Šestý end zakončili vydařeným posledním kamenem, díky kterému získali hned tři body a rázem tak vedli 7:1. Do devátého endu už za stavu 2:7 nastoupil do akce místo Klípy Radek Boháč. Na výsledku to ale nakonec nic nezměnilo, zápas předčasně skončil 2:8 pro Kanadu.
Do skokanské soutěže dvojic výrazně promluvilo počasí
Protože se nově jednalo o soutěž dvojic co se týkalo pondělního týmového skokanského závodu, každá dvojice absolvovala šest skoků rozdělených do třech kol, přičemž v tom třetím se představilo nejlepších osm dvojic.
Na všechny se však v závěrečném kole nedostalo, neboť před posledními pěti skoky vůbec celého olympijského skokanského programu, které se jinak odskákalo za krásného počasí bez větších potíží. Právě před samotným finále tohoto závodu se totiž zničehonic rozchumelilo. Poláka Tomasiaka ještě zkusili spustit a zdálo se, že tím Polsko ztratilo medaili. Jenže po chvíli čekání přišel zvrat. Jury se rozhodla poslední třetí kolo zrušit a medaile se tak rozdělily na základě umístění po druhém kole.
Své první skokanské zlato na těchto Hrách tak získali Rakušané Hörl s Embacherem, druzí skončili Poláci (Wasek, Tomasiak – Tomasiak získat třetí medaili na těchto Hrách) a třetí Norové (Forfang, Sundal). Zkrátka přišli Němci, kteří před zrušením 3. kola větřili šanci na medaili.
Ženský hokejový turnaj nabídne očekávané zámořské finále
Pondělní soutěžní den také rozhodl o složení medailových bojů v ženském hokejovém turnaji. Hokejistky Kanady se sice dostaly do očekávaného finále, ale jejich soupeřky ze Švýcarska jim to nedaly zadarmo. První třetina tohoto semifinále nabídla jedinou šanci favorita, při které trefil tyčku švýcarské branky, jinak se ale k ničemu zásadnímu v úvodní části hry Kanaďanky nedostaly.
Až ve druhé třetině se za Javorové listy konečně trefila Marie-Philip Poulinová a to jak nejprve ve 22. minutě, tak i o sedm minut později. Rázem to tedy bylo 2:0. Zámořské hokejistky pak sice na ledě dominovaly, nicméně ztroskotávaly na brankářce Brändliové.
Ta tak díky tomu zadělala na drama, které ve třetí třetině navíc podtrhla přesnou trefou Enzlerová po přihrávce Müllerdové, 2:1. Na víc se ale Švýcarky do konce zápasu nezmohly, ještě k tomu přišlo vyloučení z jejich řad a Kanaďankám tak už nebránilo nic v cestě do finále.
V něm se tedy utkají se svými rivalkami z USA, které si ve svém semifinále poradily se Švédkami. Ty inkasovaly poprvé už v šesté minutě, když se trefila Barnesová. Dlouho byla pro tento zápas švédskou oporou v brance Svenssonová Träffová. O osudu zápasu nakonec rozhodla až druhá část druhé třetiny, v níž nejprve ve 30. minutě na 2:0 navýšila Heiseová, aby pak na ni navázaly v rozmezí téměř tří minut Murphyová z pravého kruhu, tečí Schofieldová a střelou zblízka Scamurraová. Skóre 5:0 už se ustálilo a závěr zápasu tak se už jen dohrával.
Související
OBRAZEM: Olympijská atmosféra v Miláně
Česká ženská biatlonová štafeta bojovala o nečekanou medaili. Přišla o ni v posledním úseku
Olympijské hry 2026 , olympiáda
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa
před 52 minutami
ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice
před 1 hodinou
Zimní počasí potrápí jih republiky. Hrozí komplikace v dopravě
před 2 hodinami
Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě
před 2 hodinami
Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA
před 3 hodinami
Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni
před 3 hodinami
Za zatčením Andrewa zřejmě stojí britská skupina Republic. Přiznejte, proč jste ho chránil, tlačí na krále
před 4 hodinami
Policie zatkla Andrewa v den jeho narozenin. Teď může prohledat jeho sídlo
před 5 hodinami
Počet obětí válku v Pásmu Gazy byl výrazně vyšší, než se uvádělo, odhalila studie
před 6 hodinami
Trump stojí na prahu životního rozhodnutí. Američanům dodnes nevysvětlil, proč by chtěl zaútočit na Írán
před 7 hodinami
Bratr britského krále, bývalý princ Andrew, byl zatčen policií
před 7 hodinami
Větrné elektrárny jsou pro hlupáky, prohlásil Trump. Shodou v době, kdy polovina Evropy postaví obří centrum
před 8 hodinami
CNN: Americká armáda může zaútočit na Írán už o víkendu
před 9 hodinami
Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen na doživotí
před 10 hodinami
Trump pochválil Macinku za ostudný střet s Clintonovou
před 11 hodinami
Počasí o víkendu: Silné mrazy vystřídá výrazné oteplení
včera
OBRAZEM: Olympijská atmosféra v Miláně
včera
Vyvolávají sociální sítě závislost u dětí záměrně? Zuckerberg poprvé v historii skončil před soudem
včera
Česká ženská biatlonová štafeta bojovala o nečekanou medaili. Přišla o ni v posledním úseku
včera
Do čtvrtfinále olympijského hokejového turnaje postoupily Německo, Švýcarsko a Švédsko
V předkole olympijského hokejového turnaje v Miláně nedošlo k žádnému překvapení a očekávaní favorité svých duelů postoupilo mezi nejlepší osmičku. Kromě Česka, které se natrápilo s Dánskem, si čtvrtfinále zahrají jednak hokejisté Německa a Švýcarska, kteří se ve svých předkolech poradili s největšími outsidery turnaje, tedy s Francií a Itálií, a také hokejisté Švédska, kteří pro změnu domů poslali Lotyše.
Zdroj: David Holub