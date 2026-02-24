GLOSA | Jak nám sportovci zase jednou dali důvod tomu, proč má olympiáda i v dnešním světě smysl

Pro sportovní nadšence, fanoušky a novináře během posledních šestnácti dní prakticky neexistovalo nic jiného, než Zimní olympijské hry v Miláně a Crotině d´Ampezzo. Vedle toho, že takový velký sportovní svátek kromě radosti přináší pro sportovce i novináře stres ve snaze předvést co nejlepší a bezchybné výkony, tak přináší také jednu z mála jistot v dnešním stále se měnícím světě. Pokaždé když při zahajovacím i zakončovacím ceremoniálu zazní emotivní tóny olympijské hymny, alespoň pro mně se ten překotný svět, který už pomalu nestíháme ani sledovat, zastaví s vědomím, že zkrátka vidím něco, co musí přežít i pro další generace.
A to nejen proto, že se jedná o olympijské hnutí, jež bylo francouzským historikem Pierrem de Coubertinem, se kterou přišel poprvé v roce 1889, jako s mírovým hnutím. I když v současné době už je bohužel přežitým a neplatícím klišé, že během olympiád se ve světě neválčí, já zastávám názor, že právě olympiáda je pro mně přirozeným opakem války.
Sami sportovci – tedy ti nejlepší z nás – nám totiž pod pěti propletenými kruhy každé čtyři roky, ať už v letní či zimní verzi, ukazují, že se dá s ostatními národy soupeřit v duchu fair play, přičemž ideálně o tom nejlepším rozhodne fyzická připravenost a částečně i vůle, silná mysl a víra každého z nich. Ukazují nám pravidelně pod pěti kruhy, že nic není nemožné a že každý z nás může překročit své limity a že když se v životě nevzdáte, můžete si splnit sny. Přesně takové naděje totiž podle mě v současném světě potřebuje jako sůl a nikdo lépe mu ho nemůže předat než právě sportovci prostřednictvím svých výkonů, které posunují každé čtyři roky svoje sporty pokaždé do jiné dimenze.
Zároveň se podle mě lidé dívají na sport proto, že si při jeho sledování rádi odpočinou a zapomenou alespoň na chvíli na starosti všedních dní včetně dennodenní politiky a věčných politických žabomyších válek. Říká se sice, že politika je se sportem spjat odjakživa a že každý stát se chlubí sportovními úspěchy ať to bylo za jakéhokoli režimu. To je sice pravda, ale podle mně je při tvrzení toho, že politika do sportu nepatří tohle oddělit od toho, kdy má jakýkoli sportovec potřebu vyjadřovat se k dění ve své zemi, nebo ve světě obecně. Ano, můžete namítnout, že v minulosti třeba američtí atleti zvedali pěst jako symbol boje proti rasismu a nemusíme jako Češi chodit k takovým příkladům do zahraničí, stačí si vzpomenout na Věru Čáslavskou. To všechno byla jistě velká gesta hrdinství, které přišlo od pravých lidí v pravý čas. Ale v dnešní přepolitizované, informacemi přesycené a polarizované době, je podle mě lepší se držet při vyjadřování se ke všemu poněkud při zemi a nevtahovat to do něčeho, co lidé rádi sledují pro to, aby si především odpočinuli.
Navíc existují pochopitelná pravidla Mezinárodního olympijského výboru mluvící o zákazu jakékoli politických proklamací a propagací, vzhledem k tomu, že jde o apolitické mírové hnutí. Jakkoli můžeme s někým s čímkoliv soucítit, existuje jistě celá řada jiných prostorů, kde se vyjádřit a kde by daný sportovec věci více pomohl.
Protože si myslím, že jinak by měli mít sportovci největší úctu ve společnosti. Jejich píle a odhodlání ukazuje, že olympiáda má smysl i v současném světě, přestože působit, že jde o produkt doby dávno minulé. Najdou se jistě ti, kteří mají olympiádu za megalomanský předražený projekt, to je sice pravda – to už je produkt doby. S tímto trendem bohužel nic nenaděláme, ale samotná olympiáda je o sportovcích a jejich příbězích. A ty budou navždy věčné a potřebné.
Související
Olympijské hry v Miláně a Cortině jsou minulostí. V římském amfiteátru ve Veroně je ukončila předsedkyně MOV
ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice
olympiáda , Olympijské hry 2026
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Jak nám sportovci zase jednou dali důvod tomu, proč má olympiáda i v dnešním světě smysl
před 22 minutami
Británie a Francie plánovaly vyzbrojit Ukrajinu jadernou bombou, prohlásil bez důkazů Putin
před 1 hodinou
Zelenskyj pozval Trumpa na návštěvu Ukrajiny
před 2 hodinami
Čtyři roky války na Ukrajině otřásly celým světem. Mezi Ukrajinci sílí vyčerpání a pocit, že zůstali sami
před 3 hodinami
VIDEO: Zelenskyj světu na výročí války poprvé ukázal svůj bunkr
před 4 hodinami
Belgie se po ostré hádce snaží narovnat vztahy s USA
před 4 hodinami
Řehka označil Rusko za největší hrozbu: Politika Kremlu směřuje k rozvratu světového řádu
před 5 hodinami
Fico se přidal na stranu Ruska, tvrdí SaS. Podala na něj trestní oznámení za vlastizradu
před 6 hodinami
Peskov k výročí invaze: Západ se snaží Rusko rozdrtit, válka sjednotila zemi
před 6 hodinami
Počasí se má uklidňovat. Povodňová hrozba vyvrcholí ještě dnes
před 7 hodinami
Trump plánuje nově zavedená cla ještě navýšit
před 7 hodinami
Ve válce padlo 55 tisíc ukrajinských vojáků, prohlásil Zelenskyj. Na ruské straně jsou ztráty vyšší, spočítala BBC
před 8 hodinami
Od trpělivé diplomacie až po svržení íránského režimu. Jaké možnosti má Trump na stole?
před 9 hodinami
CNN: Ruská bezohlednost Evropu nevede k masivní akci. Čeká, že se agresor jednou zastaví sám
před 10 hodinami
Začala platit nová Trumpova plošná cla. Evropa nevylučuje odvetu
před 11 hodinami
Počasí přinese do Česka o víkendu pravý nádech jara
včera
Británií otřásá další zatčení. Policie kvůli Epsteinovým spisům zadržela exministra Mandelsona
včera
Státy, které USA zneužívaly, budou čelit mnohem vyšším clům, prohlásil Trump. EU zastavuje ratifikaci dohody
včera
Kde se zaseklo jednání o míru? Z dvacetibodového plánu zbývá dořešit poslední tři body, řekl Sybiha
včera
Olympijské hry v Miláně a Cortině jsou minulostí. V římském amfiteátru ve Veroně je ukončila předsedkyně MOV
Pětadvacáté Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo už jsou definitivně za námi. Po šestnácti soutěžních dnech je totiž ukončila předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová během nedělního slavnostního zakončení Her konajícího se v římském amfiteátru ve Veroně. Došlo zde také k tradičnímu předání olympijské vlajky pořadatelům Her příštích, které se v roce 2030 pořádají ve Francouzských Alpách.
Zdroj: David Holub