Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v Libanonu

Izraelské obranné síly (IDF) oznámily zahájení „omezené a cílené“ pozemní operace v jižním Libanonu. Cílem této akce jsou klíčové bašty hnutí Hizballáh, přičemž jednotky mají za úkol zlikvidovat teroristickou infrastrukturu a vytlačit bojovníky hnutí dále od hranic. Armáda tak reaguje na útoky Hizballáhu, které začaly začátkem tohoto měsíce v souvislosti s probíhající válkou s Íránem.
Operace v Libanonu je součástí širší snahy o vytvoření bezpečnostního nárazníkového pásma, které má zajistit bezpečí obyvatelům na severu Izraele. Do akce byla nasazena 91. regionální divize „Galilea“, která operuje ve východním sektoru jižního Libanonu, zatímco záložní divize a další jednotky provádějí razie v západních částech území. Před vstupem pozemních vojsk provedlo izraelské letectvo a dělostřelectvo masivní údery, aby odstranilo bezprostřední hrozby.
Souběžně s boji v Libanonu pokračuje Izrael v ofenzivě přímo proti Íránu. Mluvčí IDF brigádní generál Effie Defrin potvrdil, že armáda má v plánu pokračovat v útocích nejméně další tři týdny. Podle jeho slov jsou operace koordinovány s americkými spojenci a jejich cílem je zásadní oslabení íránského režimu. Od konce února již izraelské letectvo provedlo přibližně 400 vln náletů zaměřených na íránskou obrannou a výrobní infrastrukturu.
Írán na tyto údery reaguje vysíláním rojů útočných dronů, které míří na izraelská bezpečnostní centra. Teherán tyto kroky označuje za legitimní obranu, zatímco se snaží udržet kontrolu nad vnitřní situací v zemi. Íránské vedení zároveň vydalo prohlášení o dobrém zdravotním stavu nového nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, aby rozptýlilo spekulace o nestabilitě režimu.
Válka má drtivý dopad i na civilní život v Íránu, kde již více než 15 dní trvá rozsáhlý výpadek internetu. Režim se tímto způsobem snaží izolovat obyvatelstvo od informací o průběhu konfliktu. Tlak úřadů pociťují i sportovci; například čtyři hráčky íránského národního fotbalového týmu byly donuceny stáhnout své žádosti o azyl v Austrálii.
Eskalace napětí ovlivňuje i mezinárodní akce v celém regionu. Velká cena Kataru, plánovaná na příští měsíc, musela být kvůli bezpečnostním rizikům odložena až na listopad. Tato opatření podtrhují vážnost situace, která zasahuje nejen bojující strany, ale stabilitu celého Blízkého východu.
V mezinárodním měřítku roste tlak na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu, který je kritickou tepnou pro světové dodávky energií. Velká Británie potvrdila, že aktivně zkoumá veškeré možnosti, jak přispět k ochraně této strategické cesty.
