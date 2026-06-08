Taxikář střílel v Poleradech. Pro raněného letěl vrtulník, případ řeší policie

Policie od nedělního večera vyšetřuje střelbu ve středočeských Poleradech. Zbraň měl použít taxikář, který se nepohodl s dvojicí zákazníků. Jeden z mužů utrpěl těžká zranění, do nemocnice ho přepravil vrtulník.
Policie v neděli večer informovala, že po 20. hodině vyjížděla na oznámení do Polerad k incidentu mezi řidičem taxislužby a dvěma přepravování zákazníky. "Konflikt vyústil k postřelení jednoho ze zákazníků, který skončil v péči lékařů," uvedli policisté na síti X.
Strážci zákona popsali, co následovalo po střelbě. "Muž, který měl použít zbraň, zůstal do příjezdu policistů na místě. Střelnou zbraň mu policisté zajistili," sdělila policie.
Na místě zasahoval vrtulník, což potvrdily informace od záchranářů. "V péči jsme měli těžce zraněného pacienta, kterého transportujeme letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze," řekla mluvčí záchranářů Monika Nováková webuiDnes.cz.
V případu probíhají potřebná policejní šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností konfliktu. Policie slíbila, že uvolní další informace, jakmile to bude možné.
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Zdroj: Libor Novák