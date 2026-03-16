Tři rány pro reprezentaci krátce za sebou. Před baráží jsou zranění Šulc, Vitík i Schick

Nový trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek v těchto dnech skládá kádr na svoji ostrou premiéru, tedy na baráž o mistrovství světa, kterou Češi začnou domácím zápasem proti Irsku. Má to ale hned v úvodu svého angažmá hodně složité, neboť se musí modlit, aby se do úvodního barážového zápasu stihla uzdravit hned trojice hráčů. Nejvýraznějším jménem, které je teď mezi zraněnými, je bezpochyby hvězda francouzského Lyonu, záložník Pavel Šulc. Do stavu zraněných se v posledních dnech dostala i další z opor útočník Patrik Schick a z Itálie hlásí zdravotní problémy i obránce Martin Vitík.
Nejskloňovanějším jménem mezi aktuálně zraněnými českými reprezentanty je ofenzivní záložník Pavel Šulc. Není divu. Právě tento explzeňský fotbalista byl totiž do svého zranění hamstringu, které si přivodil už koncem února, v neskutečném laufu, kdy si srdce lyonských fanoušků získával svými výkony a přesnými trefami či asistencemi zápas co zápas. I proto byl i nejen českým stratégem Koubkem spatřován jako někým, na kterém bude nová fotbalová reprezentace stát. Nyní jeho zdravotní stav sleduje i samotný šéf českého fotbalu David Trunda.
„Bavili jsme se o tom. A dohodli se, že nebudeme dávat vyjádření ke zdravotnímu stavu žádného hráče. Ale jsme optimisté,“ nechal se slyšet Trunda konkrétně. Doufá tak jako další činovníci FAČR a v reprezentaci, že rekonvalescence v Šulcově případě proběhne podle plánu a že tak duel s Irskem skutečně stihne.
O prvním březnovém víkendu ke svému 200. bundesligovému startu za Leverkusen nenastoupil Patrik Schick, neboť se ještě před duelem s Hamburkem zranil v jednom z tréninků. „Patrik Schick chybí kvůli svalovým problémům,“ uvedl ke stavu Schicka stroze ve svém prohlášení bundesligový klub.
Úvod března pak nevyšel ani obránci Martinu Vitíkovi, který nedohrál utkání v dresu Boloně. Musel totiž odstoupit ze zápasu s Pisou, když už po sedmi minutách hry dostal tvrdou ránu do hlavy. Chvíli poté ležel na trávníku, kde musel být následně ošetřen a i když to pak ještě zkoušel, stejně musel být ve 20. minutě předčasně vystřídat.
Modžtaba Chámeneí byl ruským letadlem převezen na operaci do Moskvy, píše blízkovýchodní tisk

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí znepokojivé nejasnosti. Podle nejnovějších zpráv byl klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.
