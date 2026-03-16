Pokud nepomůžete s Íránem, bude to mít velmi negativní dopad na NATO, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump stupňuje diplomatický tlak na své spojence i globální mocnosti v souvislosti s krizí v Hormuzském průlivu. V rozhovoru pro Financial Times varoval, že pokud členské státy NATO nepomohou Spojeným státům zajistit tuto klíčovou námořní cestu, bude to mít velmi negativní dopad na budoucí fungování celé Aliance. Podle Trumpa je nezbytné, aby se na ochraně podíleli ti, kteří z bezpečného průjezdu přímo profitují.
Situace v průlivu je kritická, neboť tudy běžně proudí přibližně 20 % světové produkce ropy. Od začátku konfliktu, který nyní vstupuje do svého třetího týdne, bylo při pokusu o proplutí napadeno několik plavidel. Trump dal jasně najevo, že očekává aktivní přístup nejen od Evropy, ale také od Číny. Naznačil dokonce, že pokud Peking nepomůže s odblokováním cesty, mohl by odložit plánovaný summit s čínským vůdcem Si Tin-pchingem.
Na palubě prezidentského letounu Air Force One Trump potvrdil, že aktuálně jedná se zhruba sedmi zeměmi o společném „hlídkování“ v této oblasti. Prezident zdůraznil, že si bude velmi dobře pamatovat, které státy odmítnou podat pomocnou ruku v době, kdy je globální námořní doprava paralyzována. Tato rétorika naznačuje, že ochota ke spolupráci v Perském zálivu se může stát novým měřítkem loajality vůči Washingtonu.
Evropská unie již na tyto výzvy začala reagovat. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová před jednáním ministrů zahraničí v Bruselu potvrdila, že otevřený Hormuzský průliv je v bytostném zájmu celé Evropy. Unijní státy nyní diskutují o tom, jaké konkrétní kroky by mohla Evropa podniknout, aby přispěla k bezpečnosti v regionu a zmírnila narušení světového obchodu.
Podobná jednání probíhají i na bilaterální úrovni. Britský premiér Keir Starmer hovořil s Donaldem Trumpem o důležitosti opětovného zprovoznění průlivu a nutnosti ukončit chaos v mezinárodní přepravě. Navzdory diplomatické aktivitě však situace přímo v terénu zůstává výbušná. Z íránského hlavního města Teheránu jsou hlášeny výbuchy v důsledku těžkého bombardování, což potvrzuje intenzitu pokračujících bojů.
Konflikt se přelévá i do sousedních zemí Perského zálivu. Saúdská Arábie oznámila, že během jediné noci zneškodnila více než 60 útočných dronů. Útoky si vybírají i civilní oběti; v Abú Zabí zahynul palestinský civilista poté, co do obytné oblasti dopadla raketa. Tato eskalace ukazuje, že íránská odvetná opatření zasahují široké spektrum cílů v celém regionu.
Letecká doprava v oblasti se potýká s obrovskými problémy. Letiště v Dubaji muselo částečně přerušit provoz poté, co v jeho blízkosti dopadla íránská raketa. Ačkoliv se provoz nyní začíná pomalu obnovovat, bezpečnostní rizika pro civilní letectví zůstávají vysoká. Neustálé hrozby raketových útoků nutí aerolinky k neustálým změnám letových plánů a tras.
Do válečného dění se aktivně zapojuje i Izrael. Izraelské obranné síly (IDF) oznámily zahájení „omezených a cílených“ pozemních operací v jižním Libanonu. Cílem těchto akcí jsou klíčové bašty hnutí Hizballáh. Tento krok představuje další frontu v již tak komplikovaném konfliktu a zvyšuje riziko celkové destabilizace celého Blízkého východu.
Trumpova administrativa se snaží přesvědčit svět, že rychlé vojenské řešení je jedinou cestou k obnovení stability. Zatímco však Bílý dům mluví o nutnosti „vyčistit“ průliv, spojenci váhají nad mírou svého zapojení, aby se nenechali zatáhnout do dlouhotrvající a nepředvídatelné války. Rozpor mezi americkým tlakem a opatrností spojenců se tak stává hlavním tématem současné mezinárodní politiky.
Související
Donald Trump , Hormuzský průliv
Aktuálně se děje
14. března 2026 20:52
EU se dohodla na prodloužení protiruských sankcí. S obavami vyhlíží čtvrteční jednání
Evropská unie dospěla v sobotu k dohodě o prodloužení sankčního rámce namířeného proti ruským podnikům a oligarchům. Tento krok byl nezbytný k tomu, aby platnost omezení nevypršela během nadcházejícího víkendu. Pokud by k dohodě nedošlo, hrozilo by náhlé uvolnění restrikcí u tisíců firem a jednotlivců, kteří jsou na unijním seznamu vedeni.
Zdroj: Libor Novák