Výdaje na obranu jsou podle Pavla nedostatečné, rozpočet ale vetovat nebude, tvrdí Schillerová

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě přijal ministryni financí Alenu Schillerovou, aby společně projednali návrh státního rozpočtu na letošní rok. Hlavním tématem jejich debaty byly plánované výdaje na obranu, které hlava státu podrobila kritice. Navzdory výhradám však prezident nehodlá rozpočet se schodkem 310 miliard korun vetovat ani jakkoli zdržovat jeho podpis.
Ministryně Schillerová po schůzce připustila, že Petr Pavel očekával v rozpočtu výrazně vyšší investice do bezpečnosti. Prezident se podle jejích slov netajil tím, že se mu navržené částky zdají nedostatečné. Ministryně oponovala, že vláda se snaží zaměřit na to, co armáda skutečně potřebuje pro svou bojeschopnost, a plánuje například navýšení počtu vojáků o tisíc osob.
Vláda v návrhu operuje s tím, že Česko splní svůj závazek vůči NATO a vynaloží na obranu dvě procenta HDP, respektive 2,1 procenta. Národní rozpočtová rada (NRR) však varuje, že realita může být jiná. Samotné ministerstvo obrany má totiž hospodařit pouze s 1,73 procenty HDP a zbytek do požadované výše tvoří výdaje v jiných kapitolách, například investice do dopravní infrastruktury.
Právě o uznatelnost těchto vedlejších výdajů ze strany Aliance se vede debata. Schillerová uvedla, že by se mělo blíže jednat o tom, které položky lze do statistik NATO započítat. Podle ní je Česko v případě konfliktu tranzitní zemí, a proto je investice do silnic, železnic, ale i do zdravotnictví pro obranu státu klíčová. Zdůraznila, že v minulosti byly školství i zdravotnictví podhodnoceny.
Dalším sporným bodem jednání byl samotný deficit ve výši 310 miliard korun. Petr Pavel již dříve vyjádřil pochybnosti, zda je takový schodek v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco Národní rozpočtová rada tvrdí, že zákon je porušován, ministryně Schillerová to odmítá. Argumentuje tím, že se pravidla na současnou situaci nevztahují, protože Sněmovna vrátila původní návrh vládě k přepracování.
Ministryně prezidenta ubezpečila, že vláda je připravena v případě náhlé potřeby najít v rozpočtu další prostředky na bezpečnostní položky. Přiznala, že ji výše schodku netěší, ale označila ji za maximum možného v aktuální situaci. Pavel chtěl od ministryně vědět, zda je letošní rok pouze přechodový a zda v příštím roce výdaje na bezpečnost a obranu opět porostou.
Podpisem prezidenta skončí období rozpočtového provizoria, které od začátku roku omezovalo státní výdaje. Petr Pavel nehodlá proces schvalování prodlužovat, aby stát mohl začít plně hospodařit podle nového zákona. Ministryně očekává, že k podpisu dojde v nejbližší době, což by mělo definitivně stabilizovat státní finance pro letošní rok.
Na pondělní schůzku naváže prezident v úterý jednáním s premiérem Andrejem Babišem. Také předsedu vlády hodlá Petr Pavel upozornit na nedostatky, které v návrhu rozpočtu spatřuje. Teprve po tomto setkání bude pravděpodobně oznámen přesný termín, kdy zákon o státním rozpočtu vstoupí v platnost.
Zdroj: Libor Novák