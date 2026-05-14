Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky

Stát po několikaleté odmlce znovu otevírá možnost pro české domácnosti, aby své úspory zhodnotily prostřednictvím investic do státního dluhu. Vláda složená ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů se rozhodla obnovit projekt Dluhopis Republiky, čímž reaguje na potřebu zajistit financování rostoucích státních výdajů. Podle ministerstva financí jde o strategický krok, který má diverzifikovat okruh věřitelů a snížit jednostrannou závislost státu na velkých bankovních domech.
První upisovací období odstartovalo tento čtvrtek a potrvá až do 28. června. Během těchto týdnů mají občané příležitost vložit své volné finanční prostředky do obligací, přičemž minimální výše investice byla stanovena na tisíc korun. Pro náročnější investory je horní hranice omezena částkou tři miliony korun na jeden typ emise. Stát tak cílí na široké spektrum střadatelů, od drobných investorů až po ty, kteří disponují značnými úsporami.
Ministryně financí Alena Schillerová při představení staronového projektu nešetřila optimismem a označila jej za „win-win“ projekt pro obě zúčastněné strany. Zatímco stát získá stabilnější pozici na finančních trzích díky tomu, že část jeho dluhu drží přímo občané, domácnosti obdrží bezpečný investiční nástroj. Ten je v současné nejisté době vnímán jako atraktivní alternativa ke komerčním bankovním produktům.
V aktuální nabídce se objevily hned tři různé varianty dluhopisů, které se liší svou splatností i způsobem výpočtu výnosu. Stálicí je Fixní státní dluhopis s pětiletou splatností, který slibuje průměrný roční výnos ve výši 4,544 procenta. Stát se u tohoto typu snaží motivovat občany k dlouhodobému držení, proto je nejvyšší zisk spojen právě s ponecháním dluhopisu až do jeho konečného vyplacení, ačkoliv předčasné splacení jednou ročně zůstává zachováno.
Velký zájem se očekává u inovovaného Protiinflačního dluhopisu, který byl v minulosti velmi populární. Jeho výnos se přímo odvíjí od reálného růstu spotřebitelských cen, což investory chrání před znehodnocením peněz. Ministerstvo však zavedlo určitou pojistku – pokud by inflace překročila hranici pěti procent, bude tento rozdíl vyplacen až v pátém roce splatnosti. Jako motivaci k vytrvání stát navíc přidává bonus v podobě prémie k výnosu.
Úplnou novinkou, která má oslovit konzervativnější část veřejnosti, je takzvaný Flexi Bond. Tento nástroj se vyznačuje velmi krátkou splatností, která činí pouhé tři měsíce, s počátečním úrokem 3,5 procenta ročně. Výhodou pro investora je vysoká likvidita, kdy lze peníze vybírat v pravidelných kvartálních cyklech. Pokud se však střadatel o své prostředky nepřihlásí, dochází k automatické reinvestici do další emise.
Resort financí zdůrazňuje, že nabízené úrokové sazby vycházejí z aktuální politiky České národní banky a podmínek na trhu. Významným benefitem oproti běžným spořicím účtům je skutečnost, že výnosy z Dluhopisu Republiky nepodléhají patnáctiprocentní dani z příjmů. To v konečném důsledku zvyšuje reálné zhodnocení vložených peněz a činí státní cenné papíry konkurenceschopnějšími vůči bankovnímu sektoru.
Pořízení dluhopisů je v roce 2026 maximálně zjednodušeno díky digitalizaci. Zájemci mohou vše vyřídit z pohodlí domova přes internetový portál ministerstva, k čemuž jim stačí BankID nebo jiná forma elektronické identity občana. Pro ty, kteří preferují osobní kontakt, zůstává zachována možnost nákupu na vybraných pobočkách ČSOB a České spořitelny. Na webových stránkách je navíc k dispozici kalkulačka pro snadný výpočet budoucího zisku.
Současná emise navazuje na úspěšný program z let 2018 až 2021 a nese s sebou i silný symbolický podtext. Ke státním dluhopisům jsou totiž vydávány pamětní listy s motivy české státnosti, jako je svatý Václav, moravská orlice nebo rotunda na Řípu. Nově ministerstvo zavedlo i dárkové certifikáty, díky kterým lze dluhopis darovat k narozeninám, svatbě či Vánocům, čímž chce podpořit finanční gramotnost a tradici spoření v rodinách.
Ministerstvo plánuje v prodeji dluhopisů pokračovat i v budoucnu. Podle Aleny Schillerové se počítá s dalším upisovacím obdobím před koncem letošního roku, aby si lidé mohli pořídit obligace například jako vánoční dárek. Stát si od tohoto kroku slibuje nejen naplnění pokladny v době rostoucích mandatorních výdajů, ale i posílení vztahu mezi občanem a státem prostřednictvím společného sdílení odpovědnosti za národní hospodaření.
