Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky

Libor Novák

14. května 2026 13:21

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)
Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Stát po několikaleté odmlce znovu otevírá možnost pro české domácnosti, aby své úspory zhodnotily prostřednictvím investic do státního dluhu. Vláda složená ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů se rozhodla obnovit projekt Dluhopis Republiky, čímž reaguje na potřebu zajistit financování rostoucích státních výdajů. Podle ministerstva financí jde o strategický krok, který má diverzifikovat okruh věřitelů a snížit jednostrannou závislost státu na velkých bankovních domech.

První upisovací období odstartovalo tento čtvrtek a potrvá až do 28. června. Během těchto týdnů mají občané příležitost vložit své volné finanční prostředky do obligací, přičemž minimální výše investice byla stanovena na tisíc korun. Pro náročnější investory je horní hranice omezena částkou tři miliony korun na jeden typ emise. Stát tak cílí na široké spektrum střadatelů, od drobných investorů až po ty, kteří disponují značnými úsporami.

Ministryně financí Alena Schillerová při představení staronového projektu nešetřila optimismem a označila jej za „win-win“ projekt pro obě zúčastněné strany. Zatímco stát získá stabilnější pozici na finančních trzích díky tomu, že část jeho dluhu drží přímo občané, domácnosti obdrží bezpečný investiční nástroj. Ten je v současné nejisté době vnímán jako atraktivní alternativa ke komerčním bankovním produktům.

V aktuální nabídce se objevily hned tři různé varianty dluhopisů, které se liší svou splatností i způsobem výpočtu výnosu. Stálicí je Fixní státní dluhopis s pětiletou splatností, který slibuje průměrný roční výnos ve výši 4,544 procenta. Stát se u tohoto typu snaží motivovat občany k dlouhodobému držení, proto je nejvyšší zisk spojen právě s ponecháním dluhopisu až do jeho konečného vyplacení, ačkoliv předčasné splacení jednou ročně zůstává zachováno.

Velký zájem se očekává u inovovaného Protiinflačního dluhopisu, který byl v minulosti velmi populární. Jeho výnos se přímo odvíjí od reálného růstu spotřebitelských cen, což investory chrání před znehodnocením peněz. Ministerstvo však zavedlo určitou pojistku – pokud by inflace překročila hranici pěti procent, bude tento rozdíl vyplacen až v pátém roce splatnosti. Jako motivaci k vytrvání stát navíc přidává bonus v podobě prémie k výnosu.

Úplnou novinkou, která má oslovit konzervativnější část veřejnosti, je takzvaný Flexi Bond. Tento nástroj se vyznačuje velmi krátkou splatností, která činí pouhé tři měsíce, s počátečním úrokem 3,5 procenta ročně. Výhodou pro investora je vysoká likvidita, kdy lze peníze vybírat v pravidelných kvartálních cyklech. Pokud se však střadatel o své prostředky nepřihlásí, dochází k automatické reinvestici do další emise.

Resort financí zdůrazňuje, že nabízené úrokové sazby vycházejí z aktuální politiky České národní banky a podmínek na trhu. Významným benefitem oproti běžným spořicím účtům je skutečnost, že výnosy z Dluhopisu Republiky nepodléhají patnáctiprocentní dani z příjmů. To v konečném důsledku zvyšuje reálné zhodnocení vložených peněz a činí státní cenné papíry konkurenceschopnějšími vůči bankovnímu sektoru.

Pořízení dluhopisů je v roce 2026 maximálně zjednodušeno díky digitalizaci. Zájemci mohou vše vyřídit z pohodlí domova přes internetový portál ministerstva, k čemuž jim stačí BankID nebo jiná forma elektronické identity občana. Pro ty, kteří preferují osobní kontakt, zůstává zachována možnost nákupu na vybraných pobočkách ČSOB a České spořitelny. Na webových stránkách je navíc k dispozici kalkulačka pro snadný výpočet budoucího zisku.

Současná emise navazuje na úspěšný program z let 2018 až 2021 a nese s sebou i silný symbolický podtext. Ke státním dluhopisům jsou totiž vydávány pamětní listy s motivy české státnosti, jako je svatý Václav, moravská orlice nebo rotunda na Řípu. Nově ministerstvo zavedlo i dárkové certifikáty, díky kterým lze dluhopis darovat k narozeninám, svatbě či Vánocům, čímž chce podpořit finanční gramotnost a tradici spoření v rodinách.

Ministerstvo plánuje v prodeji dluhopisů pokračovat i v budoucnu. Podle Aleny Schillerové se počítá s dalším upisovacím obdobím před koncem letošního roku, aby si lidé mohli pořídit obligace například jako vánoční dárek. Stát si od tohoto kroku slibuje nejen naplnění pokladny v době rostoucích mandatorních výdajů, ale i posílení vztahu mezi občanem a státem prostřednictvím společného sdílení odpovědnosti za národní hospodaření.

12. května 2026 19:01

Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích

Související

Jakub Landovský

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.
Účtenka s EET.

Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější

Babišova vláda splnila jeden ze zásadních bodů programového prohlášení. V pondělí schválila návrh nového zákona o evidenci tržeb. Zároveň navrhla i změny daňových předpisů, které mají část dodatečných příjmů ze zavedení elektronické evidence tržeb vrátit zpět podnikatelům i ostatním daňovým poplatníkům. 

Více souvisejících

Vláda ČR dluhopisy Alena Schillerová

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky

Stát po několikaleté odmlce znovu otevírá možnost pro české domácnosti, aby své úspory zhodnotily prostřednictvím investic do státního dluhu. Vláda složená ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů se rozhodla obnovit projekt Dluhopis Republiky, čímž reaguje na potřebu zajistit financování rostoucích státních výdajů. Podle ministerstva financí jde o strategický krok, který má diverzifikovat okruh věřitelů a snížit jednostrannou závislost státu na velkých bankovních domech.

před 1 hodinou

Milka, ilustrační fotografie.

Bič na potravinářské firmy: Zmenšováním balení klamou zákazníky, rozhodl soud

Německý soud se v ostře sledovaném sporu postavil na stranu spotřebitelů a rozhodl, že výrobce čokolád Milka porušil zákon o hospodářské soutěži. Předmětem žaloby, kterou podala agentura na ochranu spotřebitelů, byla takzvaná „smrskflace“ (shrinkflation). Výrobce Mondelez International totiž u mnoha druhů svých čokolád snížil hmotnost ze 100 gramů na 90 gramů, aniž by adekvátně změnil vzhled obalu.

před 2 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Trumo jedná v Číně o Íránu, Na dotazy ohledně Tchaj-wanu odmítl odpovědět

Státní návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu pokračuje v duchu okázalé diplomacie a strategických vyjednávání. Po úvodním bloku rozhovorů si prezident dopřál čas na odpočinek, po kterém následuje slavnostní státní banket. Program vyvrcholí v pátek ráno pekingského času dalšími bilaterálními jednáními nad čajem a pracovním obědem, po nichž se Air Force One vydá na zpáteční cestu do Washingtonu.

před 3 hodinami

Evika Siliňová na summitu EU. (6. března 2025).

Lotyšská premiérka po incidentu s ukrajinskými drony rezignovala

Lotyšská premiérka Evika Siliņa ve čtvrtek oznámila svou rezignaci, čímž vyvolala pád středopravicové vládní koalice. Toto rozhodnutí přichází v kritické době, jen několik měsíců před plánovanými parlamentními volbami, které se mají konat v říjnu. Předsedkyně vlády ve svém televizním prohlášení uvedla, že sice odstupuje z funkce, ale rozhodně se nevzdává svého politického úsilí.

před 4 hodinami

Test rakety Sarmat

Raketa Satan je nejmocnější na světě, prohlásil Putin. Experti ho obratem usadili

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý oznámil úspěšný test mezikontinentální balistické rakety Sarmat, známé v kódovém označení NATO jako „Satan II“. Podle prohlášení Kremlu byla zkouška provedena úspěšně a raketa by měla být zařazena do bojové pohotovosti do konce letošního roku. Putin tento systém označil za nejmocnější na světě a zdůraznil, že jeho ničivá síla výrazně převyšuje jakékoliv západní ekvivalenty.

před 5 hodinami

Benjamin Netanjahu

Netanjahu tvrdí, že uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Úřady to popřely

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že během vrcholící války s Íránem uskutečnil tajnou cestu do Spojených arabských emirátů. Podle prohlášení jeho úřadu se setkal s emirátským prezidentem šejchem Muhammadem bin Zajdem Nahajánem. Izraelská strana označila toto setkání za historický průlom ve vzájemných vztazích obou zemí. K jednání mělo dojít 26. března v oázovém městě Al-Ajn poblíž hranic s Ománem a trvalo několik hodin.

před 6 hodinami

Donald Trump a Si Ťin-pching

Pokud se k otázce Tchaj-wanu přistoupí nesprávně, hrozí otevřený konflikt, varoval Si Ťin-pching Trumpa

Čínský vůdce Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump zahájili v Pekingu svůj ostře sledovaný summit s cílem upevnit vzájemné partnerství. Si Ťin-pching v úvodu setkání zdůraznil, že by obě mocnosti měly vystupovat spíše jako partneři než jako soupeři. Podle jeho slov se svět nachází na nové křižovatce a společná prosperita je klíčem k řešení globálních výzev. Trump reagoval slovy o fantastickém vztahu a označil čínského prezidenta za skvělého lídra.

před 7 hodinami

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Británii halí atmosféra nejistoty. Starmer každý den bojuje o přežití

Britská politika zažila den plný kontrastů. Zatímco v budově parlamentu probíhalo tradiční státní otevření s veškerou královskou pompou, v kuloárech a v sídle premiéra na Downing Street se odehrával boj o politické přežití Keira Starmera. Král Karel III. sice z trůnu ve Sněmovně lordů představil vládní program čítající 37 nových zákonů, pozornost se však upírala především na to, zda Starmer zůstane v čele vlády dostatečně dlouho, aby je mohl realizovat.

včera

Evropská unie, ilustrační fotografie.

EU se postavila proti zákazu potlačení identity LGBTQ+

Evropská komise se rozhodla nezavést celounijní zákaz takzvané konverzní terapie, jejímž cílem je změna nebo potlačení identity LGBTQ+ osob. Namísto závazné legislativy hodlá Brusel v roce 2027 přijmout doporučení, které členské státy vyzve, aby tyto praktiky zakázaly na národní úrovni. Oznámila to ve středu komisařka pro rovnost Hadja Lahbibová.

včera

včera

Donald Trump

Už to není politický nováček. Trump a Ťin-pching se setkávají za jiných okolností, na stole je řada citlivých témat

Prezidenti dvou největších světových ekonomik, Donald Trump a Si Ťin-pching, se tento týden setkávají v Pekingu na ostře sledovaném summitu, který má potenciál překreslit mapu globálního obchodu i geopolitické rivality. Pro Donalda Trumpa jde o první návštěvu Číny od roku 2017, ovšem kulisy jednání jsou tentokrát dramaticky odlišné. Zatímco tehdy byl Trump vnímán jako neviditelný nováček, dnes stojí proti lídrovi, který upevnil svou moc natolik, že překonal oficiální limity funkčních období.

včera

Slovensko-ukrajinská hranice

Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou

Slovenská finanční správa oznámila ve středu odpoledne náhlé a úplné uzavření všech hraničních přechodů s Ukrajinou. Toto opatření vstoupilo v platnost kolem 15:00 a podle oficiálního vyjádření potrvá až do odvolání. Hlavním důvodem pro tento krok jsou blíže nespecifikované bezpečnostní obavy, které si vyžádaly okamžitou reakci úřadů na slovenské straně.

včera

Donald Trump přistál v Číně

Trump přistál v Číně. Uvítali ho červeným kobercem, Zelenskyj mu poslal vzkaz

Americký prezident Donald Trump přistál v Pekingu, kde ho čekalo velkolepé přivítání doprovázené červeným kobercem a vojenskými poctami. Letoun Air Force One dosedl na letišti v čínské metropoli přibližně v 19:50 místního času. Přímo u schodů letadla prezidenta pozdravil čínský viceprezident Chan Čeng společně s americkým velvyslancem v Číně Davidem Perduem. Slavnostní ceremonii na letišti dotvářel čínský velvyslanec Sie Feng, náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü, vojenská kapela a stovky čínských dětí a mládeže.

včera

Ambition

Na další výletní lodi se šíří norovirus. V karanténě je 1700 pasažérů

Francouzské úřady uzavřely do karantény více než 1 700 osob na palubě výletní lodi Ambition, která v úterý zakotvila v Bordeaux. Opatření bylo zavedeno poté, co jeden z pasažérů zemřel na následky podezření na nákazu norovirem a u přibližně padesáti dalších osob se projevily příznaky tohoto onemocnění. Na plavidle se nachází 1 233 cestujících, přičemž většinu tvoří občané Velké Británie a Irska, a stovky členů posádky.

včera

Donald Trump

Trump se ostře pustil do Obamy. Sdílel lži, konspirační teorie a falešné citáty

Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social další vlnu nočních příspěvků, ve kterých útočil na své politické oponenty, především na bývalého prezidenta Baracka Obamu. Mezi desítkami sdílených zpráv se objevila řada nepodložených konspiračních teorií, falešných citátů i nepravdivých tvrzení o minulých volbách a médiích. Tato smršť příspěvků, která trvala od pondělního večera do úterního rána, se stala terčem okamžitého prověřování faktů.

včera

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Česko kvůli hantaviru žádná speciální opatření nechystá

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že spolu s Hygienickou služba ČR pozorně sledují výskyt hantaviru Andes, jehož ohnisko se nedávno objevilo na palubě lodi Hondius v zahraničí. Podle aktuálních dat Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je však riziko pro obyvatele České republiky v současné době velmi nízké. Na lodi se totiž nenacházel žádný český občan.

včera

Stanislav Přibyl

Může vás postihnout kletba, vzkázal zlodějům lebky svaté Zdislavy pražský arcibiskup

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl se otevřeně obrátil na pachatele, který v Jablonném v Podještědí odcizil vzácnou relikvii – lebku svaté Zdislavy z Lemberka. Podle nejvyššího představitele tuzemské katolické církve by zloděje mohly postihnout vážné následky v podobě neštěstí či kletby. Přibyl zdůraznil, že jeho slova nejsou míněna jako výhrůžka, ale vycházejí z letitých zkušeností a reality duchovního světa, kde zásah do posvátného prostoru a hanobení ostatků mívá své dopady.

včera

Polsko, ilustrační foto

Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste

Polsko zažívá nebývalý nápor aktivit cizích rozvědek, který svou intenzitou překonává vše, co kontrarozvědka řešila v posledních třech dekádách. Podle aktuálních dat Agentury pro vnitřní bezpečnost (ABW) se země stala hlavním terčem hybridních útoků. Klíčovými aktéry jsou tajné služby Ruska a Běloruska, v těsném závěsu se však objevuje také vliv Číny.

včera

Trump odletěl na ostře sledovanou návštěvu Číny

Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy