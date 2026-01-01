Počasí naplnilo očekávání. Napadlo až 20 centimetrů sněhu, stále platí výstrahy

1. ledna 2026 14:19

Silvestrovská předpověď počasí se naplnila. Ve středu napadlo až 20 centimetrů nového sněhu, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. V Česku nadále platí výstrahy před sněhovými jazyky či závějemi a silným větrem. 

Podle meteorologů se naplnila očekávání. Ke čtvrteční sedmé hodině ráno napadlo za posledních 24 hodin nejvíce nového sněhu na severozápadním závětří českých hor. Kolem 20 centimetrů hlásily hřebeny Krušných a Jizerských hor i Krkonoš. 

"Nasněžilo na většině území ČR, s výjimkou míst se srážkovým stínem. Výšku nového sněhu výrazně ovlivňuje vítr, který nový sníh odnášel. Naměřené srážky jsou tak často podhodnoceny," uvedl ústav na sociální síti X. 

V platnosti zůstávají dvě meteorologické výstrahy. Jedna varuje před tvorbou sněhových jazyků od vyšších poloh. Na horách se může jednat i o závěje. "Jejich tvorba bude pokračovat minimálně do pátečního večera," upozornili experti na počasí. 

Meteorologové varovali také před silným větrem, který hrozí až do pátečního odpoledne. V nárazech může dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. 

