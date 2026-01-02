Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá

Libor Novák

2. ledna 2026 10:54

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Foto: Facebook / Володимир Зеленський

První den roku 2026 přinesl tragické zprávy z okupované části Chersonské oblasti. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dronový útok hotel a kavárnu v letovisku Chorly na pobřeží Černého moře, kde právě probíhaly novoroční oslavy. Incident si podle Moskvy vyžádal nejméně 24 mrtvých, včetně jednoho dítěte, a dalších více než 50 zraněných.

Ruskem dosazený gubernátor oblasti Vladimir Saldo uvedl, že na místo dopadly celkem tři bezpilotní letouny. Jeden z nich měl nést zápalnou směs, která v budově okamžitě vyvolala rozsáhlý požár. Ruské ministerstvo zahraničí útok ostře odsoudilo jako „teroristický čin“ a válečný zločin zaměřený na civilisty. Některé ruské zdroje naznačují, že se v objektu mohli v době útoku nacházet také ruští vojáci a jejich rodiny.

Ukrajinské vojenské velení tato obvinění odmítá. Mluvčí generálního štábu prohlásil, že ukrajinské ozbrojené síly útočí výhradně na legitimní vojenské cíle, jako jsou logistické uzly nebo energetická infrastruktura okupantů. Zdůraznil, že Ukrajina striktně dodržuje mezinárodní humanitární právo. Konkrétní zásah v Chorly ukrajinská strana přímo nepotvrdila, ale ani jednoznačně nevyvrátila, pouze zopakovala svou strategii cílených úderů na nepřátelské pozice.

Tato eskalace přichází v momentě, kdy se diplomatické úsilí o ukončení konfliktu zdá být nejintenzivnější za celou dobu války. Prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém novoročním projevu prohlásil, že mírová dohoda je hotová „z 90 %“. Zbývajících 10 %, které zahrnují klíčové otázky územních ústupků a bezpečnostních záruk, však podle něj určí osud celé Evropy.

Do vyjednávání se výrazně zapojil tým Donalda Trumpa. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner vedou podle svých slov „produktivní hovory“ s evropskými partnery i Ukrajinou. Cílem je vytvořit funkční mechanismy, které by zabránily obnovení bojů v budoucnu. Trump po nedávném setkání se Zelenským na Floridě vyjádřil optimismus, že obě strany jsou míru blíže než kdy dříve, i když přiznal, že otázka Donbasu a obsazených území zůstává extrémně složitá.

Kyjev se obává, že Rusko využívá incidenty podobné tomu v Chorly nebo spekulace o útocích na Putinovu rezidenci k tomu, aby mírové rozhovory zdiskreditovalo nebo získalo výhodu u nové americké administrativy. Příští týden by se měl Zelenskyj setkat s evropskými lídry v rámci dalšího kola konzultací, které mají za cíl finalizovat společný postup před plánovaným jednáním s ruskou stranou.

před 2 hodinami

Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům

Kyjev

Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům

Ukrajina prožívá začátek roku 2026 v temnotě a mrazu, přesto její obyvatelé odmítají nechat svůj život zastavit. Ruské útoky na energetickou soustavu se v posledních týdnech zintenzivnily a cílí na to, co prezident Volodymyr Zelenskyj označuje za snahu vyvolat chaos a psychologický nátlak. Jen v prosinci 2025 zažil Kyjev průměrné denní výpadky trvající téměř deset hodin, přičemž po masivních útocích z konce roku zůstala téměř polovina města bez vytápění.

