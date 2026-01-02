Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá

První den roku 2026 přinesl tragické zprávy z okupované části Chersonské oblasti. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dronový útok hotel a kavárnu v letovisku Chorly na pobřeží Černého moře, kde právě probíhaly novoroční oslavy. Incident si podle Moskvy vyžádal nejméně 24 mrtvých, včetně jednoho dítěte, a dalších více než 50 zraněných.
Ruskem dosazený gubernátor oblasti Vladimir Saldo uvedl, že na místo dopadly celkem tři bezpilotní letouny. Jeden z nich měl nést zápalnou směs, která v budově okamžitě vyvolala rozsáhlý požár. Ruské ministerstvo zahraničí útok ostře odsoudilo jako „teroristický čin“ a válečný zločin zaměřený na civilisty. Některé ruské zdroje naznačují, že se v objektu mohli v době útoku nacházet také ruští vojáci a jejich rodiny.
Ukrajinské vojenské velení tato obvinění odmítá. Mluvčí generálního štábu prohlásil, že ukrajinské ozbrojené síly útočí výhradně na legitimní vojenské cíle, jako jsou logistické uzly nebo energetická infrastruktura okupantů. Zdůraznil, že Ukrajina striktně dodržuje mezinárodní humanitární právo. Konkrétní zásah v Chorly ukrajinská strana přímo nepotvrdila, ale ani jednoznačně nevyvrátila, pouze zopakovala svou strategii cílených úderů na nepřátelské pozice.
Tato eskalace přichází v momentě, kdy se diplomatické úsilí o ukončení konfliktu zdá být nejintenzivnější za celou dobu války. Prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém novoročním projevu prohlásil, že mírová dohoda je hotová „z 90 %“. Zbývajících 10 %, které zahrnují klíčové otázky územních ústupků a bezpečnostních záruk, však podle něj určí osud celé Evropy.
Do vyjednávání se výrazně zapojil tým Donalda Trumpa. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner vedou podle svých slov „produktivní hovory“ s evropskými partnery i Ukrajinou. Cílem je vytvořit funkční mechanismy, které by zabránily obnovení bojů v budoucnu. Trump po nedávném setkání se Zelenským na Floridě vyjádřil optimismus, že obě strany jsou míru blíže než kdy dříve, i když přiznal, že otázka Donbasu a obsazených území zůstává extrémně složitá.
Kyjev se obává, že Rusko využívá incidenty podobné tomu v Chorly nebo spekulace o útocích na Putinovu rezidenci k tomu, aby mírové rozhovory zdiskreditovalo nebo získalo výhodu u nové americké administrativy. Příští týden by se měl Zelenskyj setkat s evropskými lídry v rámci dalšího kola konzultací, které mají za cíl finalizovat společný postup před plánovaným jednáním s ruskou stranou.
Související
Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům
Babiš slíbil, že vláda bude řešit problémy lidí. Mír označil za povinnost vůči dětem
válka na Ukrajině , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu
před 1 hodinou
Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá
před 2 hodinami
Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům
před 3 hodinami
Trump si ředí krev. Užívá výrazně vyšší dávky léků, než mu stanovili lékaři
před 5 hodinami
Předpověď počasí do konce týdne. Na horách může připadnout další sníh
včera
Trumpova dobrá zpráva. Prezident se raduje, že Clooney získal francouzský pas
včera
Dvě extraligové rezignace trenérů. Do nového roku vstupují s novými kouči Třinec a Kladno
včera
Pohonné hmoty už zlevňovaly jen nepatrně. Expert řekl, co přinese tento rok
Aktualizováno včera
Tragédie při oslavách ve Švýcarsku. Desítky lidí nepřežily požár v baru
včera
Tradice pokračuje. Hrad prozradil termín oběda prezidenta s premiérem
včera
První den se jezdí za nové ceny. Dálniční známky podražily
včera
Nikdy to nevedlo k dobrým výsledkům, řekl Fiala po projevu premiéra Babiše
včera
Svátky v roce 2026. Češi se mohou těšit na několik prodloužených víkendů
včera
Počasí naplnilo očekávání. Napadlo až 20 centimetrů sněhu, stále platí výstrahy
včera
Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval
včera
Babiš slíbil, že vláda bude řešit problémy lidí. Mír označil za povinnost vůči dětem
včera
Zemřel známý herec Pavel Nečas
včera
Rusové ukázali mapu údajného útoku na Putina. Trump udělal překvapivou věc
včera
Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění
včera
Zelenskyj v novoroční řeči mluvil o mírové dohodě. Putin věří v ruský triumf
Válka na Ukrajině, která vypukla na konci února 2022, se již protáhla až do roku 2026. Lídři obou stran konfliktu přednesli své novoroční projevy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že mírová dohoda je téměř hotová. Ruský protějšek Vladimir Putin podle svých slov věří ve vítězství Moskvy.
Zdroj: Lucie Podzimková