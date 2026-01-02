Trump si ředí krev. Užívá výrazně vyšší dávky léků, než mu stanovili lékaři

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro The Wall Street Journal otevřeně promluvil o svém zdravotním stavu. Přiznal v něm, že vědomě ignoruje doporučení svých lékařů ohledně užívání aspirinu. Devětasedmdesátiletý politik uvedl, že denně bere vyšší dávku, než mu odborníci radí, což dává do souvislosti s viditelnými modřinami na svých rukou.

Trump konkrétně užívá 325 miligramů aspirinu denně, zatímco lékařský standard pro prevenci infarktu se pohybuje kolem 81 miligramů. Prezident své rozhodnutí vysvětluje snahou udržet si co nejřidší krev, aby se vyhnul srdečním potížím. Podle jeho slov mu lékaři doporučují nižší dávku, ale on se drží svého dlouholetého návyku, protože nechce mít v srdci hustou krev.

Právě toto nadměrné ředění krve je podle Trumpa příčinou tmavých skvrn na hřbetech jeho rukou, které v poslední době budily pozornost veřejnosti. Scrutinium ohledně jeho zdraví zesílilo poté, co se snažil modřiny zakrývat silným make-upem nebo obvazy. Někteří lékaři však upozorňují, že takto výrazné podlitiny jsou i při užívání jedné tablety aspirinu denně neobvyklé.

Kromě otázek o lécích prezident vnesl jasno také do nejasností kolem svého říjnového vyšetření v nemocnici Walter Reed. Původně o něm mluvil jako o magnetické rezonanci, ale nyní upřesnil, že šlo o CT vyšetření. Podle jeho lékaře, doktora Seana Barbabelly, byl tento sken proveden preventivně, aby definitivně vyloučil jakékoli kardiovaskulární problémy.

Prezidentův osobní lékař vydal prohlášení, ve kterém označuje Trumpův zdravotní stav za výjimečný. Výsledky testů prý ukazují vynikající metabolické zdraví a stav jeho srdce odpovídá muži o čtrnáct let mladšímu. Navzdory těmto optimistickým zprávám se však objevují kritické hlasy poukazující na netransparentnost informací, které Bílý dům o zdraví nejstaršího prezidenta v historii USA poskytuje.

V rozhovoru přišla řeč i na otoky dolních končetin, které Trumpovi způsobují chronickou žilní nedostatečnost. Jde o běžné onemocnění starších lidí, které se obvykle řeší nošením kompresních podkolenek. Prezident však přiznal, že tyto zdravotní pomůcky vyzkoušel a okamžitě je zavrhl, protože mu byly nepříjemné a prostě se mu nelíbily.

Trump se rovněž svěřil se svým odporem k pravidelnému pohybu a cvičení. Chůzi na běžeckém pásu označil za nudnou činnost, které se odmítá věnovat dlouhé hodiny jako jiní lidé. Jedinou aktivitou, které zůstává věrný, tak zůstává golf, zatímco rady lékařů ohledně změny životního stylu a stravy spíše přehlíží.

Na závěr se prezident vyjádřil k záběrům, na kterých vypadá, že během veřejných akcí podřimuje. Popřel, že by skutečně spal, a vysvětlil to tím, že si jen na chvíli zavírá oči, aby si odpočinul. Podle něj jde často o náhodné fotografie zachycené ve chvíli, kdy zrovna mrká, a trvá na tom, že jeho vitalita a schopnost vykonávat úřad nejsou nijak oslabeny.

Trumpova dobrá zpráva. Prezident se raduje, že Clooney získal francouzský pas

Prezident Trump

