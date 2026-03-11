Hamás slaví jmenování íránského lídra. USA a Izraeli přeje porážku

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí spekulace, které musely oficiální zdroje v Teheránu začít krotit. Syn íránského prezidenta prohlásil, že nový lídr, který do funkce nastoupil po svém otci zabitém v první den války, je „živ a zdráv“. Tato prohlášení přicházejí v reakci na zprávy, že Modžtaba byl při stejném útoku, který připravil o život jeho otce i manželku, vážně zraněn.
Izraelské tajné služby a deník New York Times s odvoláním na íránské představitele uvádějí, že Modžtaba Chameneí utrpěl zranění, mimo jiné nohou. Aktuálně se má nacházet na vysoce zabezpečeném místě s omezenou možností komunikace, přičemž je sice při vědomí, ale na veřejnosti se od své nominace neukázal.
Navzdory nejasnostem kolem zdravotního stavu nového vůdce mu již stihly pogratulovat spojenecké organizace. Teroristické hnutí Hamás popřálo „bratřím v Íránu“ k jeho jmenování a vyjádřilo naději, že pod jeho vedením dojde k porážce „izraelsko-americké agrese“. Podobně se vyjádřil i Palestinský islámský džihád, podle kterého stojí za novým íránským lídrem „všechny svobodné národy světa“.
Na druhé straně izraelský ministr obrany Israel Katz potvrdil, že společná bombardovací kampaň s USA bude pokračovat „den za dnem, cíl za cílem“. Katz prohlásil, že operace nemá časové omezení a skončí až po dosažení všech cílů. Podle něj íránské vedení prchá „jako myši do tunelů“ a tamní nemocnice jsou plné obětí, ačkoliv trvá na tom, že nejde o civilisty.
Situace se vyostřuje i v sousedním Libanonu, kde počet obětí vzrostl na 570. Izraelské námořní síly podle všeho zasáhly obytnou budovu v centru Bejrútu, nedaleko jednoho z největších nákupních center v zemi. Zásah těžce poškodil dvě patra rezidenčního bloku v rámci širší ofenzivy namířené proti cílům v regionu.
Přímo z Teheránu mezitím přicházejí vzácná svědectví o životě v obleženém hlavním městě. Obyvatelé popisují každodenní realitu pod palbou izraelsko-amerických střel, která trvá od 28. února. I když někteří odpůrci režimu intervenci vítají jako šanci na změnu, zároveň přiznávají hluboké obavy z budoucnosti a upozorňují, že státní „represivní aparát“ je v ulicích stále plně nasazen.
Související
Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn při útocích
Modžtaba Chámeneí stojí v čele Íránu 48 hodin. Za celou dobu ho ale nikdo neviděl
Modžtaba Chámeneí , Írán , Hamás
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Hamás slaví jmenování íránského lídra. USA a Izraeli přeje porážku
před 2 hodinami
Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok
před 2 hodinami
USA se z Íránu brzy stáhnou, růst cen ropy kazí Trumpův veřejný obraz, myslí si experti
před 3 hodinami
Maďarsko za měsíc čekají nejdůležitější volby za 16 let. Orbánova vláda skončí, naznačují průzkumy
před 4 hodinami
Polovina íránských střel odpálených na Izrael nesla zakázanou munici
před 5 hodinami
Česká televize už ví, co bude vysílat místo Otázek Václava Moravce
před 6 hodinami
Putin využívá války v Íránu. Snaží se vykreslit jako mezinárodní mírotvůrce
před 7 hodinami
Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn při útocích
před 7 hodinami
Írán zaminoval Hormuzský průliv
před 9 hodinami
Výhled počasí až do Velikonoc. Dramatické výkyvy se nečekají
včera
Trump varoval Írán. Miny v průlivu povedou k nevídaným následkům
včera
Snowboardistka Maděrová druhým místem Špindlerův Mlýn nezklamala
včera
Fico tvrdí, že EU je ve sporu s Ukrajinou na straně Slovenska
včera
Šéf ČT nesouhlasí s končícím Moravcem. Pravidla platí pro všechny, řekl
včera
Zemřel cestovatel a dobrodruh Leoš Šimánek. Bylo mu 79 let
včera
Stylové zakončení životní sezóny. Rychlobruslař Jílek získal stříbro na MS ve víceboji
včera
Britové posílají jednu válečnou loď blíž k Íránu. Trump je předtím kritizoval
včera
Další důkaz jarního počasí. Meteorologové ale přišli i s varováním
včera
Trumpův plán na zastavení financování ruské válečné mašinérie se útokem na Írán zhroutil
včera
Modžtaba Chámeneí stojí v čele Íránu 48 hodin. Za celou dobu ho ale nikdo neviděl
Přestože od jmenování Modžtaby Chameneího třetím nejvyšším vůdcem v historii Islámské republiky uplynulo již téměř 48 hodin, nový vládce se stále neobjevil na veřejnosti. Tato záhadná absence vyvolává v Íránu i v zahraničí řadu otázek, zatímco země se nachází uprostřed eskalujícího válečného konfliktu.
Zdroj: Libor Novák