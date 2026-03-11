Hamás slaví jmenování íránského lídra. USA a Izraeli přeje porážku

Libor Novák

11. března 2026 15:09

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí spekulace, které musely oficiální zdroje v Teheránu začít krotit. Syn íránského prezidenta prohlásil, že nový lídr, který do funkce nastoupil po svém otci zabitém v první den války, je „živ a zdráv“. Tato prohlášení přicházejí v reakci na zprávy, že Modžtaba byl při stejném útoku, který připravil o život jeho otce i manželku, vážně zraněn.

Izraelské tajné služby a deník New York Times s odvoláním na íránské představitele uvádějí, že Modžtaba Chameneí utrpěl zranění, mimo jiné nohou. Aktuálně se má nacházet na vysoce zabezpečeném místě s omezenou možností komunikace, přičemž je sice při vědomí, ale na veřejnosti se od své nominace neukázal.

Navzdory nejasnostem kolem zdravotního stavu nového vůdce mu již stihly pogratulovat spojenecké organizace. Teroristické hnutí Hamás popřálo „bratřím v Íránu“ k jeho jmenování a vyjádřilo naději, že pod jeho vedením dojde k porážce „izraelsko-americké agrese“. Podobně se vyjádřil i Palestinský islámský džihád, podle kterého stojí za novým íránským lídrem „všechny svobodné národy světa“.

Na druhé straně izraelský ministr obrany Israel Katz potvrdil, že společná bombardovací kampaň s USA bude pokračovat „den za dnem, cíl za cílem“. Katz prohlásil, že operace nemá časové omezení a skončí až po dosažení všech cílů. Podle něj íránské vedení prchá „jako myši do tunelů“ a tamní nemocnice jsou plné obětí, ačkoliv trvá na tom, že nejde o civilisty.

Situace se vyostřuje i v sousedním Libanonu, kde počet obětí vzrostl na 570. Izraelské námořní síly podle všeho zasáhly obytnou budovu v centru Bejrútu, nedaleko jednoho z největších nákupních center v zemi. Zásah těžce poškodil dvě patra rezidenčního bloku v rámci širší ofenzivy namířené proti cílům v regionu.

Přímo z Teheránu mezitím přicházejí vzácná svědectví o životě v obleženém hlavním městě. Obyvatelé popisují každodenní realitu pod palbou izraelsko-amerických střel, která trvá od 28. února. I když někteří odpůrci režimu intervenci vítají jako šanci na změnu, zároveň přiznávají hluboké obavy z budoucnosti a upozorňují, že státní „represivní aparát“ je v ulicích stále plně nasazen.

