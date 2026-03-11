Polovina íránských střel odpálených na Izrael nesla zakázanou munici

Izraelská armáda (IDF) v úterý zveřejnila znepokojivou analýzu, podle které přibližně polovina zhruba ze tří set balistických raket, které Írán dosud v tomto konfliktu odpálil na Izrael, nesla kazetové hlavice. Tato zpráva přichází jen den poté, co submunice z těchto zbraní zabila v centrálním Izraeli dva lidi a dalšího vážně zranila.
Kazetové hlavice fungují tak, že se nad cílem rozpadnou a nekontrolovaně rozptýlí desítky menších náloží, z nichž každá obsahuje několik kilogramů výbušnin. Tyto submunice pokryjí oblast v okruhu až deseti kilometrů, což podle vojenských představitelů činí jejich efektivní zneškodnění velmi náročným. Přestože je izraelská protivzdušná obrana vysoce účinná, armáda zdůrazňuje, že není stoprocentně neprostupná.
V úterý pokračovaly íránské raketové útoky dalšími vlnami. Většinu střel se podařilo zneškodnit, ale jedna raketa s velkou hlavicí dopadla do otevřené krajiny nedaleko města Bejt Šemeš u Jeruzaléma. Podle záchranářů si tento dopad nevyžádal žádná zranění, sirény se však rozezněly v širokém okolí včetně částí Západního břehu Jordánu.
Používání kazetové munice je mezinárodně zakázáno úmluvou z roku 2008, ke které se připojilo přes sto států. Je však důležité podotknout, že mezi signatáře nepatří ani Írán, ani Izrael, a dokonce ani Spojené státy. Organizace Amnesty International již dříve upozornila, že Írán nasadil tyto zbraně proti Izraeli minimálně třikrát už během krátkého dvanáctidenního střetu v červnu loňského roku.
Aktuální konflikt vypukl 28. února masivním bombardováním Íránu ze strany USA a Izraele s cílem svrhnout tamní režim a zničit jeho jaderný a raketový program. Írán na tyto útoky reaguje odpalováním stovek raket a dronů na populační centra i vojenské cíle v Izraeli. Podle zdravotnických úřadů si tyto údery na izraelské straně vyžádaly 12 mrtvých a více než dva tisíce zraněných.
Podle IDF se intenzita íránské palby v posledních dnech snižuje. Zatímco první den války bylo vypáleno kolem 90 balistických raket, v pondělí a úterý jich bylo zaznamenáno méně než dvacet denně. Armáda se domnívá, že Teherán má potíže s koordinací větších salv a v současnosti odpaluje spíše menší skupiny střel nebo jednotlivé kusy.
Izraelské letectvo v noci na úterý zaznamenalo významný úspěch v západním Íránu. Podařilo se mu identifikovat a zničit připravené odpalovací zařízení jen několik minut předtím, než íránští vojáci stihli rakety vypustit. Při tomto útoku, provedeném bezpilotním letounem, bylo zneškodněno jak samotné zařízení, tak celá jednotka obsluhy.
Celková bilance izraelských operací proti íránskému raketovému arzenálu je podle armádních zdrojů značná. Dosud bylo zničeno nebo vyřazeno z provozu více než 300 odpalovacích zařízení, což představuje zhruba 60 % íránských kapacit. Na začátku války se odhadovalo, že Írán disponuje zásobou přibližně 2 500 balistických raket, aktuální stav jeho zásob je však nejasný.
Snaha Trumpovy administrativy o úplnou likvidaci íránského jaderného programu naráží na zásadní vojenskou a logistickou překážku. Podle informací CNN by zajištění íránských zásob vysoce obohaceného uranu, které jsou ukryty hluboko v podzemních tunelech, vyžadovalo nasazení značného počtu amerických pozemních jednotek. Tento krok by představoval dramatickou eskalaci dosavadní kampaně, která se dosud spoléhala především na letecké údery.
Zdroj: Libor Novák