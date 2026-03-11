Polovina íránských střel odpálených na Izrael nesla zakázanou munici

Libor Novák

11. března 2026 11:46

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Depositphotos

Izraelská armáda (IDF) v úterý zveřejnila znepokojivou analýzu, podle které přibližně polovina zhruba ze tří set balistických raket, které Írán dosud v tomto konfliktu odpálil na Izrael, nesla kazetové hlavice. Tato zpráva přichází jen den poté, co submunice z těchto zbraní zabila v centrálním Izraeli dva lidi a dalšího vážně zranila.

Kazetové hlavice fungují tak, že se nad cílem rozpadnou a nekontrolovaně rozptýlí desítky menších náloží, z nichž každá obsahuje několik kilogramů výbušnin. Tyto submunice pokryjí oblast v okruhu až deseti kilometrů, což podle vojenských představitelů činí jejich efektivní zneškodnění velmi náročným. Přestože je izraelská protivzdušná obrana vysoce účinná, armáda zdůrazňuje, že není stoprocentně neprostupná.

V úterý pokračovaly íránské raketové útoky dalšími vlnami. Většinu střel se podařilo zneškodnit, ale jedna raketa s velkou hlavicí dopadla do otevřené krajiny nedaleko města Bejt Šemeš u Jeruzaléma. Podle záchranářů si tento dopad nevyžádal žádná zranění, sirény se však rozezněly v širokém okolí včetně částí Západního břehu Jordánu.

Používání kazetové munice je mezinárodně zakázáno úmluvou z roku 2008, ke které se připojilo přes sto států. Je však důležité podotknout, že mezi signatáře nepatří ani Írán, ani Izrael, a dokonce ani Spojené státy. Organizace Amnesty International již dříve upozornila, že Írán nasadil tyto zbraně proti Izraeli minimálně třikrát už během krátkého dvanáctidenního střetu v červnu loňského roku.

Aktuální konflikt vypukl 28. února masivním bombardováním Íránu ze strany USA a Izraele s cílem svrhnout tamní režim a zničit jeho jaderný a raketový program. Írán na tyto útoky reaguje odpalováním stovek raket a dronů na populační centra i vojenské cíle v Izraeli. Podle zdravotnických úřadů si tyto údery na izraelské straně vyžádaly 12 mrtvých a více než dva tisíce zraněných.

Podle IDF se intenzita íránské palby v posledních dnech snižuje. Zatímco první den války bylo vypáleno kolem 90 balistických raket, v pondělí a úterý jich bylo zaznamenáno méně než dvacet denně. Armáda se domnívá, že Teherán má potíže s koordinací větších salv a v současnosti odpaluje spíše menší skupiny střel nebo jednotlivé kusy.

Izraelské letectvo v noci na úterý zaznamenalo významný úspěch v západním Íránu. Podařilo se mu identifikovat a zničit připravené odpalovací zařízení jen několik minut předtím, než íránští vojáci stihli rakety vypustit. Při tomto útoku, provedeném bezpilotním letounem, bylo zneškodněno jak samotné zařízení, tak celá jednotka obsluhy.

Celková bilance izraelských operací proti íránskému raketovému arzenálu je podle armádních zdrojů značná. Dosud bylo zničeno nebo vyřazeno z provozu více než 300 odpalovacích zařízení, což představuje zhruba 60 % íránských kapacit. Na začátku války se odhadovalo, že Írán disponuje zásobou přibližně 2 500 balistických raket, aktuální stav jeho zásob je však nejasný.

Související

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin využívá války v Íránu. Snaží se vykreslit jako mezinárodní mírotvůrce

Ruský prezident Vladimir Putin se v souvislosti s pokračujícími údery Spojených států a Izraele na Írán snaží stylizovat do role mezinárodního mírotvůrce. Jen během posledního týdne proběhly mezi Moskvou a Teheránem dva telefonické hovory na prezidentské úrovni. Kreml nyní oficiálně volá po „rychlé deeskalaci a politickém řešení“, což ovšem kontrastuje s faktem, že Rusko samo pokračuje v opotřebovávací válce proti Ukrajině, kterou rozpoutalo v roce 2022.
Modžtaba Chámeneí

Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn při útocích

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí je podle oficiálních vyjádření v pořádku, přestože utrpěl válečná zranění. Tuto informaci zveřejnil Júsuf Pezeškiján, vládní poradce a syn íránského prezidenta, na svém kanálu na platformě Telegram. Učinil tak ve středu ve snaze uklidnit veřejnost a vyvrátit spekulace, které se šíří od chvíle, kdy Chameneí nastoupil do úřadu po svém zesnulém otci.

Írán Izrael

Írán Izrael

Zdroj: Libor Novák

