Trump varoval Írán. Miny v průlivu povedou k nevídaným následkům

Lucie Podzimková

10. března 2026 22:02

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v úterý varoval Teherán, aby neumisťoval miny v Hormuzském průlivu. Íránu pohrozil dosud nevídanými následky, pokud by se potvrdilo, že íránský režim ohrozil lodní provoz na mimořádně důležitém strategickém místě. 

Trump se o možném problémů s minami zmínil v úterním příspěvku na sociální síti Truth Social. "Pokud Írán umístil jakékoliv miny do Hormuzského průlivu - nemáme o tom žádné zprávy - vyzýváme k jejich okamžitému odstranění," napsal americký prezident. 

"Pokud byly miny z jakéhokoliv důvodu umístěny a nebudou bezodkladně odstraněny, budou vojenské důsledky pro Írán na takové úrovni, jakou ještě nezažil. Pokud naopak odstraní, co mohlo být umístěno, bude to obrovský krok správným směrem," dodal úřadující šéf Bílého domu.  

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Americké zpravodajské informace naznačují, že Írán se připravuje na umístění námořních min v Hormuzském průlivu, informovala britská stanice BBC. Íránci mají využívat malá plavidla, která vždy dopraví na příslušné místo dvě až tři miny. 

Pokud by se potvrdila přítomnost min v průlivu, mohly by znovu reagovat ceny ropy, které se již kvůli konfliktu na světových trzích zvýšily v souvislosti s obavami o bezpečný transfer suroviny do světa. 

před 5 hodinami

Britové posílají jednu válečnou loď blíž k Íránu. Trump je předtím kritizoval

Donald Trump

Trumpův plán na zastavení financování ruské válečné mašinérie se útokem na Írán zhroutil

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa, která měla odstřihnout Rusko od příjmů z prodeje ropy do Indie, se v důsledku eskalujícího konfliktu s Íránem začíná hroutit. Washington loni vyvíjel na Dillí extrémní tlak, který zahrnoval vysoká cla na indický export i sankce na ruské těžařské giganty. Tato kampaň byla původně úspěšná a Indie pod tlakem Bílého domu začala upřednostňovat dodávky z Blízkého východu.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán vyhrožuje likvidací Trumpa. Válka podle Teheránu ani zdaleka nekončí

Íránští představitelé v úterý ostře odmítli prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že válečný konflikt na Blízkém východě skončí brzy. Ministr zahraničí Abbás Arákčí zdůraznil, že Teherán je připraven bojovat tak dlouho, jak to bude nutné, a že íránské raketové údery na cíle v regionu budou pokračovat. Tato slova přišla v době, kdy Írán zahájil novou vlnu útoků na arabské sousedy a spojence USA v Perském zálivu.

