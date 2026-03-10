Trump varoval Írán. Miny v průlivu povedou k nevídaným následkům

Americký prezident Donald Trump v úterý varoval Teherán, aby neumisťoval miny v Hormuzském průlivu. Íránu pohrozil dosud nevídanými následky, pokud by se potvrdilo, že íránský režim ohrozil lodní provoz na mimořádně důležitém strategickém místě.
Trump se o možném problémů s minami zmínil v úterním příspěvku na sociální síti Truth Social. "Pokud Írán umístil jakékoliv miny do Hormuzského průlivu - nemáme o tom žádné zprávy - vyzýváme k jejich okamžitému odstranění," napsal americký prezident.
"Pokud byly miny z jakéhokoliv důvodu umístěny a nebudou bezodkladně odstraněny, budou vojenské důsledky pro Írán na takové úrovni, jakou ještě nezažil. Pokud naopak odstraní, co mohlo být umístěno, bude to obrovský krok správným směrem," dodal úřadující šéf Bílého domu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Americké zpravodajské informace naznačují, že Írán se připravuje na umístění námořních min v Hormuzském průlivu, informovala britská stanice BBC. Íránci mají využívat malá plavidla, která vždy dopraví na příslušné místo dvě až tři miny.
Pokud by se potvrdila přítomnost min v průlivu, mohly by znovu reagovat ceny ropy, které se již kvůli konfliktu na světových trzích zvýšily v souvislosti s obavami o bezpečný transfer suroviny do světa.
Americký prezident Donald Trump vysílá v souvislosti s trvajícím konfliktem velmi rozporuplné signály ohledně toho, kdy by mohly boje skončit. Zatímco v jednom prohlášení uvedl, že americké cíle jsou již v podstatě splněny a válka s Íránem je již téměř u konce, protože Írán již nedisponuje žádným námořnictvem, letectvem ani funkčním spojením, vzápětí před republikánskými poslanci prohlásil, že vítězství stále není dostatečné. Tato nejednotná komunikace přichází v době, kdy se vojenské operace na Blízkém východě přelévají do druhého týdne.
Zdroj: Libor Novák