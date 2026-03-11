Česká televize už ví, co bude vysílat místo Otázek Václava Moravce

Vedení České televize se muselo narychlo vypořádat s nečekanou situací, kterou způsobil náhlý odchod Václava Moravce. Tradiční nedělní polední diskuse se však neruší, pouze dostane dočasný kabát. Nadcházející neděli 15. března tak diváci namísto Otázek uvidí živě vysílaný speciál pořadu Události, komentáře.
Příprava tohoto náhradního formátu se neobešla bez personálních komplikací. Moderování debaty mělo původně připadnout dvojici žen, avšak oslovené moderátorky Jana Peroutková a Tereza Řezníčková nabídku odmítly, uvedl server Seznam Zprávy. Role průvodců diskusí se tak nakonec ujmou Lukáš Dolanský a Vanda Kofroňová, která vede ekonomickou redakci ČT.
Hlavním tématem diskuse bude státní rozpočet na rok 2026, jehož definitivní schvalování čeká poslance v tomto týdnu. Aby televize zajistila co největší názorovou pestrost, pozvala do studia hned šestici zákonodárců. Vládní stranu zastoupí Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé). Opoziční pohled pak nabídnou Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
Změna se dotkne i vizuální podoby pořadu. Diváci se musí rozloučit s ikonickým studiem s průsvitnou plachtou, které bylo neodmyslitelně spjato s Moravecovým pořadem. Štáb aktuálně zvažuje, že by debatu přesunul do exteriéru, přičemž ve hře je například střecha budovy České národní banky. Jasno zatím není ani o délce stopáže, tedy zda debata potrvá jednu, nebo dvě hodiny.
Vysílání pod hlavičkou Událostí, komentářů je pouze přechodným řešením. Vedení České televize nyní stojí před nelehkým úkolem vytvořit zcela nový diskusní formát a najít pro něj silnou moderátorskou osobnost. Ta se bude muset vyrovnat s nevyhnutelným srovnáváním se svým předchůdcem, který se s obrazovkou rozloučil na vrcholu zájmu – jeho poslední duel s Tomiem Okamurou totiž sledovalo rekordních 705 tisíc diváků.
