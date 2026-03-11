Provizorium míří ke konci. Poslanci schválili státní rozpočet na letošní rok

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila státní rozpočet na rok 2026 s deficitem 310 miliard korun. Rozpočet už se po zapracování pozměňovacích návrhů neměnil. Zákon ještě musí podepsat prezident Petr Pavel. Následně skončí rozpočtové provizorium.
Hlasování proběhlo během středeční schůze dolní parlamentní komory. Státní rozpočet podpořilo 103 poslanců vládní koalice, kterou tvoří ANO, SPD a Motoristé. Proti bylo 88 zástupců sněmovní opozice složené z ODS, STAN, Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL.
Schválený rozpočet podle ministerstva financí reflektuje vládní priority a zahrnuje pět koaličních pozměňovacích návrhů v celkovém objemu 1,12 miliardy Kč, které ministerstvo podpořilo. Konkrétně se jedná o navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury o 800 milionů Kč na rozvoj sportovišť a podporu školního sportu a posílení humanitárního programu MEDEVAC částkou 120 milionů Kč.
Dalších 100 milionů Kč směřuje na prevenci v oblasti adiktologie a 50 milionů Kč je určeno pro resort školství na volnočasové aktivity dětí. Ministerstvo pro místní rozvoj pak využije 50 milionů Kč na podpůrná opatření v oblasti podpory bydlení.
Ukončení rozpočtového provizoria umožní státu přejít na standardní režim hospodaření a plně rozvinout investiční činnost. Mezi priority pro okamžité spuštění patří zejména výstavba klíčových dálnic a obchvatů v rámci dopravní infrastruktury a projekty spolufinancované z fondů EU, u kterých je nutné dodržet termíny čerpání. Významnou oblastí je také obrana státu, kde bude pokračovat modernizace armády a zvýší se počet vojáků, což podpoří meziroční nárůst výdajů na obranu o 24 miliard korun.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v projevu před poslanci zdůraznila, že schválený rozpočet je na rozdíl od dřívějších let pravdivý a realistický. "Po dlouhých čtyřech letech projednává Poslanecká sněmovna rozpočet, který neskrývá skutečný stav veřejných financí a který nepředstírá nižší deficit tím, že se do něj jednoduše nezapočítají nevyhnutelné výdaje. Původní návrh pracoval s fiktivním deficitem 286 miliard korun. Jakmile jsme ale započítali chybějící zákonné výdaje a upravili nadhodnocené příjmy, ukázalo se, že skutečný schodek by byl minimálně kolem 350 miliard korun," uvedla ministryně.
Schillerová dodala, že vláda i přes napjatou situaci nalezla v provozních a ostatních výdajích úspory ve výši 11 miliard Kč bez ohrožení základních funkcí státu. Ministerstvo financí také intenzivně pracuje na opatřeních proti šedé ekonomice a narovnání podnikatelského prostředí. V této souvislosti ministryně zmínila přípravu systému EET 2.0, digitální daňovou kobru a prohloubení nadresortní spolupráce v boji proti nelegální práci.
Poslanecká sněmovna , státní rozpočet , Alena Schillerová
