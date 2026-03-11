Provizorium míří ke konci. Poslanci schválili státní rozpočet na letošní rok

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. března 2026 19:48

Schůze Poslanecké sněmovny
Schůze Poslanecké sněmovny Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila státní rozpočet na rok 2026 s deficitem 310 miliard korun. Rozpočet už se po zapracování pozměňovacích návrhů neměnil. Zákon ještě musí podepsat prezident Petr Pavel. Následně skončí rozpočtové provizorium.

Hlasování proběhlo během středeční schůze dolní parlamentní komory. Státní rozpočet podpořilo 103 poslanců vládní koalice, kterou tvoří ANO, SPD a Motoristé. Proti bylo 88 zástupců sněmovní opozice složené z ODS, STAN, Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL. 

Schválený rozpočet podle ministerstva financí reflektuje vládní priority a zahrnuje pět koaličních pozměňovacích návrhů v celkovém objemu 1,12 miliardy Kč, které ministerstvo podpořilo. Konkrétně se jedná o navýšení rozpočtu Národní sportovní agentury o 800 milionů Kč na rozvoj sportovišť a podporu školního sportu a posílení humanitárního programu MEDEVAC částkou 120 milionů Kč.

Dalších 100 milionů Kč směřuje na prevenci v oblasti adiktologie a 50 milionů Kč je určeno pro resort školství na volnočasové aktivity dětí. Ministerstvo pro místní rozvoj pak využije 50 milionů Kč na podpůrná opatření v oblasti podpory bydlení.

Ukončení rozpočtového provizoria umožní státu přejít na standardní režim hospodaření a plně rozvinout investiční činnost. Mezi priority pro okamžité spuštění patří zejména výstavba klíčových dálnic a obchvatů v rámci dopravní infrastruktury a projekty spolufinancované z fondů EU, u kterých je nutné dodržet termíny čerpání. Významnou oblastí je také obrana státu, kde bude pokračovat modernizace armády a zvýší se počet vojáků, což podpoří meziroční nárůst výdajů na obranu o 24 miliard korun. 

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v projevu před poslanci zdůraznila, že schválený rozpočet je na rozdíl od dřívějších let pravdivý a realistický. "Po dlouhých čtyřech letech projednává Poslanecká sněmovna rozpočet, který neskrývá skutečný stav veřejných financí a který nepředstírá nižší deficit tím, že se do něj jednoduše nezapočítají nevyhnutelné výdaje. Původní návrh pracoval s fiktivním deficitem 286 miliard korun. Jakmile jsme ale započítali chybějící zákonné výdaje a upravili nadhodnocené příjmy, ukázalo se, že skutečný schodek by byl minimálně kolem 350 miliard korun," uvedla ministryně.

Schillerová dodala, že vláda i přes napjatou situaci nalezla v provozních a ostatních výdajích úspory ve výši 11 miliard Kč bez ohrožení základních funkcí státu. Ministerstvo financí také intenzivně pracuje na opatřeních proti šedé ekonomice a narovnání podnikatelského prostředí. V této souvislosti ministryně zmínila přípravu systému EET 2.0, digitální daňovou kobru a prohloubení nadresortní spolupráce v boji proti nelegální práci.

před 1 hodinou

Šichtařová avizuje konec v Poslanecké sněmovně. Změna se nepodaří, vysvětlila

Související

Více souvisejících

Poslanecká sněmovna státní rozpočet Alena Schillerová

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Prezident Trump

Trump opět otočil: Válka s Íránem ani zdaleka neskončila

Americký prezident Donald Trump před Bílým domem hovořil s novináři o aktuálním vývoji konfliktu v Íránu. Na otázku, co je zapotřebí k ukončení bojů, odpověděl, že bude pokračovat ve stejném postupu a následně se uvidí, jaký to přinese výsledek. Podle jeho slov Írán přišel o své námořnictvo, letectvo i veškerá protiletadlová zařízení a radarové systémy.

před 44 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Vojenská policie AČR

Armádou otřásla tragédie. Při cvičení zemřel voják

Tragická událost poznamenala armádní výcvik v Doupovských horách. Při cvičení došlo k úmrtí vojáka, které vyšetřuje Vojenská policie. Její kriminální služba pracuje s verzí, že si zesnulý příslušník armády vzal život sám. 

před 4 hodinami

Těžba ropy

Írán oznámil změnu strategie útoků. Chce vyšroubovat cenu ropy na 200 dolarů za barel

Světová energetická bezpečnost čelí v těchto dnech nevídané hrozbě, která by mohla destabilizovat globální hospodářství na celá léta. Teherán prostřednictvím svých vojenských představitelů vyslal do světa varování, které nenechává nikoho na pochybách o vážnosti situace v Perském zálivu. Podle íránského vojenského velení se konflikt s USA a Izraelem přesouvá do nové, mnohem agresivnější fáze.

před 5 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás slaví jmenování íránského lídra. USA a Izraeli přeje porážku

Kolem zdravotního stavu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího se množí spekulace, které musely oficiální zdroje v Teheránu začít krotit. Syn íránského prezidenta prohlásil, že nový lídr, který do funkce nastoupil po svém otci zabitém v první den války, je „živ a zdráv“. Tato prohlášení přicházejí v reakci na zprávy, že Modžtaba byl při stejném útoku, který připravil o život jeho otce i manželku, vážně zraněn.

před 6 hodinami

těžba ropy, ilustrační fotografie

Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok

Evropské metropole se připravují ke schválení historického kroku, který má stabilizovat světové trhy s energiemi zasažené válkou v Íránu. Členské státy Mezinárodní energetické agentury (IEA) plánují uvolnit celkem 400 milionů barelů ropy ze svých nouzových rezerv. Jde o největší intervenci v historii této organizace, která objemem více než dvojnásobně překonává uvolnění zásob po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

před 7 hodinami

Donald Trump

USA se z Íránu brzy stáhnou, růst cen ropy kazí Trumpův veřejný obraz, myslí si experti

Prezident Donald Trump se snaží Američany přesvědčit, že současný dramatický nárůst cen pohonných hmot je pouze nezbytnou, ale krátkodobou obětí. Podle jeho slov i vyjádření Bílého domu ceny benzínu „velmi rychle klesnou“, jakmile skončí vojenská operace v Íránu. Energetický poradce Chris Wright dokonce mluví o týdnech, nikoliv měsících. Analytici z Wall Street jsou však k tomuto optimismu skeptičtí a upozorňují, že realita ropného trhu je mnohem složitější než politický marketing.

před 7 hodinami

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Maďarsko za měsíc čekají nejdůležitější volby za 16 let. Orbánova vláda skončí, naznačují průzkumy

V Maďarsku se schyluje k nejdůležitějším volbám za posledních šestnáct let a politická scéna zažívá nebývalé otřesy. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, který ve středu zveřejnilo výzkumné centrum 21 Kutatóközpont, si hlavní opoziční strana Tisza udržuje náskok před dlouhodobě vládnoucím uskupením Fidesz premiéra Viktora Orbána. Přestože opozice stále vede, její náskok se s blížícím se termínem voleb, které se uskuteční 12. dubna, mírně ztenčil.

před 8 hodinami

Ilustrační foto

Polovina íránských střel odpálených na Izrael nesla zakázanou munici

Izraelská armáda (IDF) v úterý zveřejnila znepokojivou analýzu, podle které přibližně polovina zhruba ze tří set balistických raket, které Írán dosud v tomto konfliktu odpálil na Izrael, nesla kazetové hlavice. Tato zpráva přichází jen den poté, co submunice z těchto zbraní zabila v centrálním Izraeli dva lidi a dalšího vážně zranila.

před 9 hodinami

Česká televize, ilustrační foto

Česká televize už ví, co bude vysílat místo Otázek Václava Moravce

Vedení České televize se muselo narychlo vypořádat s nečekanou situací, kterou způsobil náhlý odchod Václava Moravce. Tradiční nedělní polední diskuse se však neruší, pouze dostane dočasný kabát. Nadcházející neděli 15. března tak diváci namísto Otázek uvidí živě vysílaný speciál pořadu Události, komentáře.

před 10 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin využívá války v Íránu. Snaží se vykreslit jako mezinárodní mírotvůrce

Ruský prezident Vladimir Putin se v souvislosti s pokračujícími údery Spojených států a Izraele na Írán snaží stylizovat do role mezinárodního mírotvůrce. Jen během posledního týdne proběhly mezi Moskvou a Teheránem dva telefonické hovory na prezidentské úrovni. Kreml nyní oficiálně volá po „rychlé deeskalaci a politickém řešení“, což ovšem kontrastuje s faktem, že Rusko samo pokračuje v opotřebovávací válce proti Ukrajině, kterou rozpoutalo v roce 2022.

před 11 hodinami

Modžtaba Chámeneí

Nový íránský vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn při útocích

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí je podle oficiálních vyjádření v pořádku, přestože utrpěl válečná zranění. Tuto informaci zveřejnil Júsuf Pezeškiján, vládní poradce a syn íránského prezidenta, na svém kanálu na platformě Telegram. Učinil tak ve středu ve snaze uklidnit veřejnost a vyvrátit spekulace, které se šíří od chvíle, kdy Chameneí nastoupil do úřadu po svém zesnulém otci.

před 12 hodinami

Hormuzský průliv

Írán zaminoval Hormuzský průliv

Írán začal v Hormuzském průlivu pokládat námořní miny, jak potvrzují zdroje serveru CNN obeznámené se zpravodajskými informacemi Spojených států. Tato vodní cesta představuje nejdůležitější energetický uzel na světě, kterým protéká přibližně pětina veškeré ropy. Podle dostupných zpráv není zatím rozsah zaminování masivní a v posledních dnech byly rozmístěny desítky kusů těchto náloží.

před 13 hodinami

včera

včera

Zuzana Maděrová

Snowboardistka Maděrová druhým místem Špindlerův Mlýn nezklamala

Po senzačním olympijském zlatu byla zaslouženým velkým lákadlem na sobotní podnik Světového poháru v paralelním slalomu, který se premiérově konal ve Špindlerově Mlýně, snowboardistka Zuzana Maděrová. I když nakonec na zlatou medaili tentokrát nedosáhla, jelikož v závodě nestačila jen na Japonku Cubaki Mikiovou Devatenáctiletá reprezentantka i tak potěšila publikum, které tak ve Špindlerově Mlýně připravilo pro závodnice a závodníky parádní atmosféru, navíc podpořenou krásným slunečným téměř jarním počasím.

včera

Robert Fico

Fico tvrdí, že EU je ve sporu s Ukrajinou na straně Slovenska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se dočkal kýženého setkání na úrovni Evropské unie, kde se řešily zastavené dodávky ropy přes Ukrajinu. Fico tvrdí, že ho předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve sporu s Kyjevem podpořila. 

včera

Šéf ČT nesouhlasí s končícím Moravcem. Pravidla platí pro všechny, řekl

Vedení České televize v pondělí opět reagovalo na odchod moderátora Václava Moravce, který po 21 letech opouští veřejnoprávní médium. Novináři konečně poděkovala, ale znovu se ohradila proti některým jeho tvrzením, která zazněla v nedělním vydání Otázek Václava Moravce. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy