Cena za barel ropy opět překonala hranici 100 dolarů. Rusko jedná o dodávkách paliv s USA

Libor Novák

12. března 2026 8:24

Lodní doprava, ilustrační foto
Lodní doprava, ilustrační foto Foto: Pixabay

Ceny ropy na světových trzích opět překonaly hranici 100 dolarů za barel. Tento prudký nárůst přichází v době, kdy se konflikt na Blízkém východě vyostřuje na několika frontách současně. Írán stupňuje své útoky na globální energetické zásoby a sousední státy, zatímco izraelská letadla útočí na libanonský Bejrút.

Během pouhých dvou dnů došlo v Perském zálivu k napadení celkem šesti plavidel. Íránské síly se zaměřily na energetickou infrastrukturu a mimo jiné zasáhly dva cizí ropné tankery v iráckých vodách. Britská námořní agentura potvrdila, že v Perském zálivu byla zasažena další loď, což vyvolalo značnou nervozitu na trzích.

Cena ropy Brent se ve středu pozdě večer pohybovala kolem 100 dolarů, což představuje denní nárůst o 8,7 %. Americká lehká ropa WTI rovněž výrazně posílila a její hodnota vzrostla na 94,8 dolaru. Kolem druhé hodiny ranní východního času se obchodování ustálilo poblíž hranice 98,7 dolaru za barel.

Tento cenový skok nastal i přes mimořádné opatření Mezinárodní energetické agentury. Její členské země se jednohlasně dohodly na uvolnění rekordních 400 milionů barelů ropy ze strategických rezerv. Cílem tohoto kroku bylo stabilizovat globální trh, ale eskalace násilí v regionu zatím převážila nad zvýšenou nabídkou.

Americký prezident Donald Trump opakovaně prohlašuje, že Spojené státy v probíhající válce vítězí. Navzdory rozšiřujícímu se konfliktu uvádí, že je pouze otázkou času, kdy vojenské operace skončí. Situace se však komplikuje i kvůli tragickým incidentům, jako byl nedávný zásah íránské základní školy americkou armádou.

K tomuto neštěstí došlo 28. února pravděpodobně kvůli zastaralým informacím o blízké námořní základně. Podle íránských státních médií při útoku zahynulo nejméně 168 dětí a 14 učitelů. Napětí mezi Washingtonem, Izraelem a Íránem tak nadále drasticky omezuje plynulost globálních dodávek pohonných hmot.

Ruský prezidentský vyslanec Kirill Dmitrijev ve čtvrtek uvedl, že o významu ruské ropy jednal se svými americkými protějšky na Floridě. Podle něj si Spojené státy začínají uvědomovat klíčovou roli Ruska při zajišťování stability světové ekonomiky. Sankce uvalené na Rusko označil v souvislosti s aktuální krizí za neúčinné a destruktivní.

V důsledku akutního nedostatku surovin udělily Spojené státy Indii třicetidenní výjimku na nákup ruské ropy. Tento krok přichází i přes dlouhodobý tlak administrativy, aby se Dillí od ruských energetických zdrojů distancovalo. Diskuse se nyní zaměřují na projekty, které by mohly pomoci obnovit rusko-americké vztahy.

Mezitím Írán ve čtvrtek ráno zintenzivnil své údery pomocí dronů a raket napříč celým regionem. Izrael oznámil, že identifikoval střely vypálené z íránského území a aktivoval sirény v centrální i severní části země. Íránská státní média potvrdila novou vlnu útoků, ke které se údajně připojilo i hnutí Hizballáh.

V Libanonu si izraelský nálet na pobřeží Bejrútu vyžádal životy osmi lidí. Izraelská armáda uvedla, že provedla rozsáhlé útoky zaměřené na infrastrukturu Hizballáhu na jižním předměstí metropole. Svědci v Bejrútu hlásili silné exploze, které byly cítit po celém městě po celou noc.

Útoky zasáhly také Irák, kde byl dronem napaden mezinárodní letiště v Erbílu a dva cizí tankery. Bahrajn varoval své obyvatele před kouřem z hořících palivových nádrží, které se staly terčem náletu v provincii Muharraq. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty rovněž oznámily zneškodnění desítek íránských dronů mířících na jejich území.

před 2 hodinami

Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA

Prezident Trump

Írán označil Trumpa za Satana: Je to nejhloupější prezident v dějinách USA

Válečný konflikt na Blízkém východě provází čím dál ostřejší rétorika, která prakticky vylučuje brzké diplomatické řešení. Jahjá Rahím Safaví, vysoký vojenský poradce íránského ajatolláha Modžtaby Chameneího, v íránské státní televizi bez obalu zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Označil ho za samotného Satana a nejvíce zkorumpovaného a hloupého prezidenta v dějinách USA. Podle Safavího je existence Íránu a Izraele v jednom regionu nemožná a definitivní zkáza podle něj čeká právě sionistický režim.
Prezident Trump

Trump opět otočil: Válka s Íránem ani zdaleka neskončila

Americký prezident Donald Trump před Bílým domem hovořil s novináři o aktuálním vývoji konfliktu v Íránu. Na otázku, co je zapotřebí k ukončení bojů, odpověděl, že bude pokračovat ve stejném postupu a následně se uvidí, jaký to přinese výsledek. Podle jeho slov Írán přišel o své námořnictvo, letectvo i veškerá protiletadlová zařízení a radarové systémy.

