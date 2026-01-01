Tradice pokračuje. Hrad prozradil termín oběda prezidenta s premiérem

Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek přednesli své novoroční projevy a příští týden se opět setkají tváří v tvář. Pražský hrad již prozradil, kdy se wulkustční tradiční novoroční oběd hlavy státu a předsedy vlády.
"Prezident republiky Petr Pavel se ve středu dne 7. ledna 2026 ve 12:00 hodin na Pražském hradě setká s předsedou vlády České republiky Andrejem Babišem při tradičním novoročním obědě," uvedla prezidentská kancelář na webu.
Pavel sice ve čtvrtečním projevu neotevíral zásadní politická témata, ale neodpustil si slova adresovaná novému kabinetu. "Přeji nové vládě, aby v opatřeních, která budou v zájmu všech občanů, byla úspěšná. Považuji za správné nechat jí na startu prostor. Nemusí to být oněch pověstných sto dní hájení, protože doba na první hodnocení brzy přijde," řekl.
Prezident nicméně premiéra a jeho spolupracovníky upozornil, že v souladu se slibem se bude zajímat o kroky jednotlivých členů vlády, aby nedošlo k ohrožení demokracie, jejích institucí či bezpečnosti ČR.
Babiš na úvod dnešního projevu poděkoval občanům za důvěru, kterou v říjnových sněmovních volbách vložili do hnutí ANO, respektive do jeho koaličních partnerů, tedy SPD a Motoristů. "Vyslali jste jasný vzkaz, že chcete změnu, že chcete vládu, která bude mít Českou republiku a občany České republiky na prvním místě," podotkl.
"Chceme řešit problémy, které lidí trápí dnes a připravit lepší budoucnost pro naše děti," zmínil. Jako cíl si vytyčil sebevědomou, prosperující a úspěšnou Českou republiku, kde se lidem bude dobře žít.
Podle Babiše je před jeho vládou rok tvrdé práce. "Budeme spěchat hlavně na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, který bude transparentní a pravdivý. Znovu začneme bojovat proti šedé ekonomice, šetřit na provozu státu. Zároveň chceme, aby lidem rostly reálné mzdy, důchody, aby zdravotnictví fungovalo lépe a bylo dostupné pro všechny, aby školství připravovalo děti na život," vyjmenoval priority kabinetu.
Související
Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval
Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Tradice pokračuje. Hrad prozradil termín oběda prezidenta s premiérem
před 1 hodinou
První den se jezdí za nové ceny. Dálniční známky podražily
před 2 hodinami
Nikdy to nevedlo k dobrým výsledkům, řekl Fiala po projevu premiéra Babiše
před 3 hodinami
Svátky v roce 2026. Češi se mohou těšit na několik prodloužených víkendů
před 4 hodinami
Počasí naplnilo očekávání. Napadlo až 20 centimetrů sněhu, stále platí výstrahy
před 5 hodinami
Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval
před 6 hodinami
Babiš slíbil, že vláda bude řešit problémy lidí. Mír označil za povinnost vůči dětem
Aktualizováno před 7 hodinami
Tragédie při oslavách ve Švýcarsku. Desítky lidí nepřežily požár v baru
před 7 hodinami
Zemřel známý herec Pavel Nečas
před 8 hodinami
Rusové ukázali mapu údajného útoku na Putina. Trump udělal překvapivou věc
před 8 hodinami
Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění
před 9 hodinami
Zelenskyj v novoroční řeči mluvil o mírové dohodě. Putin věří v ruský triumf
před 11 hodinami
Výhled počasí na leden. Meteorologové nastínili, jak v Česku bude
včera
Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti
včera
Silvestrovský požár. Hasiči bojují s plameny, které zachvátily bývalý hotel Rabyně
včera
Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha
včera
Novinky v pražské MHD. Od Nového roku platí změny v přepravních podmínkách
včera
Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění
včera
Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina
včera
Spanilá jízda skončila v příkopu. Opilý muž ukradl autobus, policie už ho obvinila
Pondělní spanilá jízda ukradeným autobusem plzeňskými ulicemi skončila v příkopu a následně i obviněním. Policisté již zahájili trestní stíhání muže, jenž se zmocnil vozidla a ve městě s ním narazil do několika vozidel.
Zdroj: Jan Hrabě