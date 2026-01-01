Tradice pokračuje. Hrad prozradil termín oběda prezidenta s premiérem

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. ledna 2026 18:12

Andrej Babiš a Petr Pavel
Andrej Babiš a Petr Pavel Foto: hrad.cz

Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek přednesli své novoroční projevy a příští týden se opět setkají tváří v tvář. Pražský hrad již prozradil, kdy se wulkustční tradiční novoroční oběd hlavy státu a předsedy vlády. 

"Prezident republiky Petr Pavel se ve středu dne 7. ledna 2026 ve 12:00 hodin na Pražském hradě setká s předsedou vlády České republiky Andrejem Babišem při tradičním novoročním obědě," uvedla prezidentská kancelář na webu.

Pavel sice ve čtvrtečním projevu neotevíral zásadní politická témata, ale neodpustil si slova adresovaná novému kabinetu. "Přeji nové vládě, aby v opatřeních, která budou v zájmu všech občanů, byla úspěšná. Považuji za správné nechat jí na startu prostor. Nemusí to být oněch pověstných sto dní hájení, protože doba na první hodnocení brzy přijde," řekl.

Prezident nicméně premiéra a jeho spolupracovníky upozornil, že v souladu se slibem se bude zajímat o kroky jednotlivých členů vlády, aby nedošlo k ohrožení demokracie, jejích institucí či bezpečnosti ČR.

Babiš na úvod dnešního projevu poděkoval občanům za důvěru, kterou v říjnových sněmovních volbách vložili do hnutí ANO, respektive do jeho koaličních partnerů, tedy SPD a Motoristů. "Vyslali jste jasný vzkaz, že chcete změnu, že chcete vládu, která bude mít Českou republiku a občany České republiky na prvním místě," podotkl. 

"Chceme řešit problémy, které lidí trápí dnes a připravit lepší budoucnost pro naše děti," zmínil. Jako cíl si vytyčil sebevědomou, prosperující a úspěšnou Českou republiku, kde se lidem bude dobře žít. 

Podle Babiše je před jeho vládou rok tvrdé práce. "Budeme spěchat hlavně na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, který bude transparentní a pravdivý. Znovu začneme bojovat proti šedé ekonomice, šetřit na provozu státu. Zároveň chceme, aby lidem rostly reálné mzdy, důchody, aby zdravotnictví fungovalo lépe a bylo dostupné pro všechny, aby školství připravovalo děti na život," vyjmenoval priority kabinetu. 

před 2 hodinami

Nikdy to nevedlo k dobrým výsledkům, řekl Fiala po projevu premiéra Babiše

Související

Petr Pavel

Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu popřál vládě premiéra Andreje Babiš (ANO), aby byla úspěšná. Zároveň současný kabinet upozornil, že ho bude pozorovat, aby nedošlo k ohrožení demokracie v Česku. Hlava státu se jinak v televizním vysílání k politice moc nevyjadřovala. 
Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025) Komentář

Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění

Rok 2025 převrátil českou politiku vzhůru nohama. Říjnové volby vrátily k moci Andreje Babiše a spolu s ním vznikla křehká koalice ANO, SPD a Motoristů, v níž reálný vliv drží Filip Turek. Vznik vlády provázejí spory s prezidentem Petrem Pavlem i vážné pochyby o kompetenci a etice aktérů. Dosavadní pětikoalice mezitím zaplatila za vlastní komunikační chaos a aféry. Rok 2026 proto spíš, než stabilitu slibuje turbulence a vleklé vnitřní konflikty.

Více souvisejících

Petr Pavel Andrej Babiš

Aktuálně se děje

před 31 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Petr Pavel

Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu popřál vládě premiéra Andreje Babiš (ANO), aby byla úspěšná. Zároveň současný kabinet upozornil, že ho bude pozorovat, aby nedošlo k ohrožení demokracie v Česku. Hlava státu se jinak v televizním vysílání k politice moc nevyjadřovala. 

před 6 hodinami

Aktualizováno před 7 hodinami

před 7 hodinami

Pavel Nečas

Zemřel známý herec Pavel Nečas

Česko zasáhla hned na Nový rok první smutná zpráva roku 2026. Na Silvestra ve věku 59 let zemřel známý divadelní, televizní a filmový herec či moderátor Pavel Nečas. 

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Ilustrační fotografie.

Policie zhodnotila Silvestra v Česku. Dva lidé utrpěli těžká zranění

Česko má za sebou v očích policistů průměrnou silvestrovskou noc, která se výrazně nelišila oproti předchozím rokům. Lidé si stěžovali na rušení nočního klidu či používání pyrotechniky. Došlo ale nejméně ke dvěma incidentům, které si vyžádaly vážná zranění zúčastněných osob. 

před 9 hodinami

před 11 hodinami

včera

V Rudolfinu se lidé loučí s Jiřím Bartoškou. (20.5.2025)

Bartoška, Duka, Drábová. Česko letos přišlo o výrazné osobnosti

Česko letos přišlo o několik výrazných osobností, které je dobré si v závěru roku připomenout. O tvář přišel karlovarský filmový festival, s někdejším nejvyšším představitelem se musela rozloučit tuzemská církev. Odešel také držitel prestižní filmové ceny Oscar. 

včera

včera

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Sníh na Silvestra komplikuje dopravu v Česku. Platí výstraha

Zimní počasí působí během silvestrovské středy komplikace v dopravě. Potíže jsou hlášeny například ze středních Čech či Krkonoš. Meteorologové dnes aktualizovali varování před novým sněhem, silným větrem a sněhovými jazyky či závějemi. 

včera

včera

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Rok nestability. Voliči ANO, SPD a Motoristů se dočkají nepříjemného vystřízlivění

Rok 2025 převrátil českou politiku vzhůru nohama. Říjnové volby vrátily k moci Andreje Babiše a spolu s ním vznikla křehká koalice ANO, SPD a Motoristů, v níž reálný vliv drží Filip Turek. Vznik vlády provázejí spory s prezidentem Petrem Pavlem i vážné pochyby o kompetenci a etice aktérů. Dosavadní pětikoalice mezitím zaplatila za vlastní komunikační chaos a aféry. Rok 2026 proto spíš, než stabilitu slibuje turbulence a vleklé vnitřní konflikty.

včera

Vladimir Putin

Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina

Rusové se nadále snaží svět přesvědčit, že opravdu došlo k útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany zveřejnily záběry dronu, jenž se měl na ukrajinské operaci podílet. Zahraniční média ale nedokážou ověřit, zda není video pouze zinscenované.

včera

Spanilá jízda skončila v příkopu. Opilý muž ukradl autobus, policie už ho obvinila

Pondělní spanilá jízda ukradeným autobusem plzeňskými ulicemi skončila v příkopu a následně i obviněním. Policisté již zahájili trestní stíhání muže, jenž se zmocnil vozidla a ve městě s ním narazil do několika vozidel. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy