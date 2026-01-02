Americká automobilka Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů. Na trůnu ji vystřídal čínský konkurent BYD, který v uplynulém roce zaznamenal strmý vzestup. Pro firmu Elona Muska byl rok 2025 velmi náročný, provázený nejen rostoucí konkurencí z Asie, ale i kontroverzemi kolem politických aktivit jejího šéfa, což se projevilo na poklesu prodejů druhým rokem v řadě.
Podle oficiálních údajů dodala Tesla v roce 2025 zákazníkům 1,64 milionu vozů, což představuje meziroční propad o 9 %. Naproti tomu čínská společnost BYD ve stejném období prodala 2,26 milionu elektromobilů a upevnila si tak postavení nového globálního lídra. Jen za poslední čtvrtletí roku 2025 Tesla prodala zhruba 418 tisíc aut, čímž zaostala za očekáváním analytiků, kteří predikovali prodeje o více než 20 tisíc vozů vyšší.
Pokles prodejů ve Spojených státech mohl být ovlivněn také rozhodnutím Trumpovy administrativy, která koncem září zrušila daňové úlevy na nákup elektromobilů ve výši 7 500 dolarů. Tesla se na nepříznivý vývoj snaží reagovat uváděním levnějších verzí svých populárních vozů Model Y a Model 3. Tyto „osekané“ varianty s cenovkou pod 40 tisíc dolarů mají firmě pomoci lépe konkurovat levnějším čínským modelům, a to zejména na trzích v Evropě a Asii.
Navzdory klesajícím prodejům však akcie Tesly zakončily rok 2025 s přibližně 11% ziskem. Investoři totiž stále věří Muskovým ambiciózním vizím. Jejich pozornost se upírá především k rozvoji autonomních vozů v rámci služby Robotaxi a k nasazení humanoidních robotů, kteří by v budoucnu měli vykonávat základní domácí a kancelářské práce. Optimismus trhu podpořilo i nedávné soudní rozhodnutí v Delaware, které Muskovi vrátilo dříve zpochybněný balíček odměn v hodnotě desítek miliard dolarů.
Hospodářské výsledky za poslední loňský kvartál Tesla zveřejní koncem ledna. Analytici očekávají výrazný propad zisku na akcii, a to až o 40 %. Přesto se předpokládá, že by se klesající trend mohl v průběhu roku 2026 zastavit a obrátit k růstu. Elon Musk má navíc motivaci v podobě nově schváleného rekordního balíčku odměn, který mu v příští dekádě může vynést až bilion dolarů, pokud se mu podaří splnit extrémně náročné výkonnostní cíle společnosti.
