Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání

Komerční článek

Komerční článek - Jde o reklamní sdělení. EuroZprávy.cz nejsou jeho autorem a neovlivňují jeho obsah.

23. září 2025 14:23

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: freepik.com

Zapomněli jste na platbu povinného ručení a stala se nehoda? Dříve vás chránil limit 300 tisíc korun. Byla-li škoda vyšší, doplatil ji Garanční fond ČKP. Od letošního roku se ale pravidla změnila a za celou škodu odpovídá provozovatel nepojištěného vozu. Kolik vás od letoška může stát opomenutí platby povinného ručení?

Ochranný limit 300 tisíc zmizel

Minulý rok ještě fungovalo v České republice u povinného ručení ochranné opatření. Pokud jste neměli zaplacené pojištění a při kolizi jste způsobili škodu, bránil vás při požadování náhrady této škody poměrně mírný strop: 300 000 korun.

Znamenalo to následující: když jste jezdili bez pojištění, havarovali, a přitom napáchali škodu například za 46 milionů Kč, platili jste za toto poškození pouze 300 tisíc. Zbytek poškozeným proplatila Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu.

Tento strop měl původně ochránit řidiče, kteří na povinko zapomněli, nebo se mylně domnívali, že je platné. Například automobil dlouhodobě odstavili v garáži a ztratili přehled o konci platnosti pojištění. Nebo koupili ojeté auto a domnívali se, že pojistka předchozího vlastníka stále funguje. Systém tak chtěl předejít tomu, aby se někdo ocitl ve finančních potížích kvůli přehlédnutí či malému opomenutí.

Poctivě platící řidiči chráněni nebyli

Problém však spočíval v tom, že řádně platící řidiči žádnou ochranu neměli. Pokud jste měli uhrazené povinné ručení a způsobili jste totožnou škodu, celá zodpovědnost ležela na vás. Z pojistky se uhradilo pouze to, na co jste byli pojištěni, celý přebytek jste pak dopláceli z vlastních prostředků. Bez jakéhokoli stropu.

Vraťme se ke škodě zmíněné v předchozí kapitole a porovnejme situace: dva řidiči zapříčiní nehodu se stejnou škodou 46 milionů korun. Řidič bez povinného ručení uhradil maximálně 300 tisíc. Ale řidič, poctivě platící loňský minimální limit, tedy 35 mil. Kč, musel doplatit 11 milionů Kč. To znamená pád do celoživotního zadlužení.

Letos se strop zrušil: i od těch bez povinného ručení se vymáhá plná suma

Od roku 2025 se předpisy sjednotily – strop 300 000 korun už neexistuje. Pokud nyní způsobíte nehodu bez povinného ručení, Česká kancelář pojistitelů poškozené odškodní, ale následně od vás bude požadovat celou sumu. Klidně i několik desítek milionů.

Po lidech, kteří povinko sice mají, ale způsobí škodu vyšší, než na kterou jsou pojištěni, bude ČKP i nadále vymáhat částku přesahující jejich pojistku.

Ilustrační foto Ilustrační foto Foto: freepik.com

Úhrada případné škody není jediným rizikem nepojištěného auta

Vedle úhrady případné způsobené škody v plné výši vás při chybějícím povinném ručení čekají i další sankce:

  • zpětný příspěvek garančnímu fondu ČKP (u velkého automobilu až 34 000 korun za rok)
  • pokuta od policie až 50 000 korun
  • pokud nezaplatíte stanovené odškodnění, následuje soud a poté exekuce.

Pozor na čas zahájení platnosti pojištění!

Povinné ručení se od října 2024 uzavírá mírně pozměněným způsobem. A tím se pozměnilo i určení času, od kdy pojištění považuje za platné. Důvodem ke změně je nová povinnost pojišťoven hlásit na ČKP v reálném čase nově a nezpochybnitelně uzavřené pojistky tak. Proč? Aby se okamžitě zobrazily v databázi, kterou využívají mimo jiné dopravní policisté při silničních kontrolách.

Pojišťovny nabídnou většinou dva způsoby sjednání a platnosti pojištění:

  • prvním je vlastnoruční podpis buď papírové verze smlouvy, nebo smlouvy elektronické a s možností zaplatit později
  • druhým způsobem je platba (bez nutnosti řešit formu podpisu).

Vznik pojištění vlastnoručním (i digitálním) podpisem

Pokud využijete vlastnoruční podpis, jste podle smlouvy pojištěni i bez platby. Pojišťovna vám stanoví konkrétní časový limit k uhrazení pojistného. Když se opozdíte, pojišťovna se připomene (spouští se klasické upomínkování - ale stále jste pojištěni). Vlastnoručním podpisem jste se zavázali k platbě, a tak ji pojišťovna bude vymáhat. Pojištěni jste od data a času uvedeného na smlouvě.

Vznik pojištění platbou

Zvolíte-li vznik pojištění prostřednictvím platby, přicházejí zde v úvahu tři možnosti:

  • u okamžitého nebo blízkého počátku zahájení platnosti pojištění lze pojistné uhradit platební kartou, u některých pojišťoven okamžitým převodem na účet. Dokud platba neproběhne, nejste pojištěni
  • u odloženého počátku pojištění lze zaplatit běžným převodem na účet nebo platební kartou. Pro vznik pojištění hraje důležitou roli čas, kdy peníze odešlete. Dodržíte-li termín stanovený pojišťovnou, smlouva se uzavře a jste pojištěni (pojištění vznikne v den a čas uvedený na smlouvě). Když se s platbou opozdíte, smlouva o pojištění vůbec nevznikne, pojištěni nebudete
  • u klouzavého začátku pojištění máte k dispozici časový interval. Začíná sjednáním pojištění z vaší strany a končí s uplynutím lhůty pro zaplacení. Rozdíl oproti odloženému počátku spočívá v tom, že pojištění se aktivuje okamžitě poté, co pojišťovna obdrží peníze na účet. Nestanovujete tedy konkrétní čas, kdy má pojištění začít platit, máte jen interval, kdy může začít platit. Pojištěni jste, až má pojišťovna peníze na účtu, dřív ne (přestože máte platnou smlouvu).

Ilustrační foto Ilustrační foto Foto: freepik.com

Připomeňme si: jak funguje výplata odškodnění, když vás nabourá nepojištěný automobil

Podívejme se na situaci také z druhé strany: ze strany poškozeného. Když do vás narazí řidič bez povinného ručení, nemusíte se obávat, že zůstanete bez náhrady škody. Mechanismus v České republice funguje následovně:

Česká kancelář pojistitelů vám škodu proplatí ze svého garančního fondu. Finance obdržíte stejně rychle, jako kdyby měl viník standardní pojistku z povinného ručení. Poté se kancelář obrátí na nepojištěného řidiče a celou částku od něj vymáhá.

I 50 milionů může být nedostatečných. Proč? A na kolik se pojistit?

Minimální hranice povinného ručení se zvýšila z 35 na 50 milionů korun. I tak to ale nemusí stačit. Z jakého důvodu? Škody na samotných vozidlech jsou omezené, takže problém je jinde, konkrétně ve dvou oblastech:

  1. Mnohem nákladnější může být poškození majetku třetích stran: cokoliv na silnici nebo v jejím okolí, co se během havárie také poškodilo. Takové škody se často pohybují ještě výše než škody na samotných automobilech.
  2. Zdaleka nejvyšších sum ale dosahují škody na zdraví a životě. Náklady na léčbu těžce zraněných, bolestné, ztráta výdělku (možná i na celý život), náklady na péči (také často na celý dlouhý zbytek života), ztížené společenské uplatnění nebo psychická újma postižených i jejich příbuzných. To vše se může vyšplhat do vysokých desítek milionů korun.

Nejhorší situace nastává při hromadných haváriích. Tam škody často překročí 50 milionů korun. Zvažte proto hranici alespoň 100 milionů. Rozdíl v ceně mezi minimálním a vyšším limitem je obvykle jen několik set korun ročně. Rozdíl v ochraně vaší odpovědnosti je ale obrovský.

7. září 2025 16:15

Škoda nečekaně odhalila nový crossover. Epiq se chlubí příjemnou cenou

Související

Více souvisejících

pr článek

Aktuálně se děje

před 7 minutami

Ilustrační foto

Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání

Zapomněli jste na platbu povinného ručení a stala se nehoda? Dříve vás chránil limit 300 tisíc korun. Byla-li škoda vyšší, doplatil ji Garanční fond ČKP. Od letošního roku se ale pravidla změnila a za celou škodu odpovídá provozovatel nepojištěného vozu. Kolik vás od letoška může stát opomenutí platby povinného ručení?

před 51 minutami

Palestina

Podpora Palestiny sílí. Uznává ji už nejméně 151 zemí

Přestože je uznání Palestiny spíše symbolickým krokem, získává na mezinárodní scéně stále větší podporu. V současnosti ji uznává už nejméně 151 zemí ze 193 členských států OSN, což představuje téměř 80 % všech členů. Tento posun je reakcí na válku v Gaze a sílící tlak na mezinárodní instituce. V pondělí se k těmto zemím připojila i Francie, Belgie a další.

před 2 hodinami

Ilustační foto

Čína představila světu novou technologii. Kromě USA ji nemá nikdo na světě

Čínská nejmodernější letadlová loď Fujian úspěšně otestovala svůj nový elektromagnetický katapult. Z paluby lodi se podařilo vypustit tři typy letounů, včetně stíhačky J-35 páté generace, bojového letounu J-15T a letounu včasné výstrahy KJ-600. Tím se Čína stala jedinou zemí na světě, kromě Spojených států, která disponuje touto pokročilou technologií. Státní média označila testy za "milník" v rozvoji čínského námořnictva.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Co říká na paracetamol věda? Jeho užívání je naprosto bezpečné

Podle Australského úřadu pro léčivé přípravky (TGA) je užívání paracetamolu během těhotenství bezpečné. TGA potvrdila stávající lékařské směrnice, které ho klasifikují jako lék kategorie A, což znamená, že je široce používán těhotnými ženami bez zvýšeného rizika vrozených vad nebo poškození plodu. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump

Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak

Donald Trump oznámil, že těhotné ženy by měly omezit užívání acetaminofenu (u nás známého jako paracetamol nebo pod značkou Tylenol), protože podle něj zvyšuje riziko autismu u dětí. Toto tvrzení ale zásadně odporuje závěrům mezinárodních vědeckých studií. Bílý dům s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. představil plán, který chce změnit varování na obalech léků s touto účinnou látkou.

před 6 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.

před 7 hodinami

včera

Robert Redford

Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva během minulého týdne. Ve věku 89 let zemřel legendární americký herec Robert Redford. Spousta osobností z Hollywoodu by se s ním nepochybně ráda rozloučila. Rodina ale měla učinit rozhodnutí, podle kterého to nebude možné. 

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia v úvodu Ligy mistrů sahala po třech bodech. S Bodö/Glimt ale v závěru duel ztratila

Poprvé po šesti letech se ve středu slávističtí fanoušci dočkali účasti sešívaných v nejprestižnější evropské klubové soutěži Lize mistrů. Ještě čtvrthodiny před závěrečným hvizdem to vypadalo na úspěšný start do soutěže, neboť domácí vedli 2:0 zásluhou dvou přesných tref debutujícího jednadvacetiletého nováčka v sestavě Mbodjiho. Navíc před druhým gólem Pražané přežili penaltu. Nicméně hostům se záhy podařilo rychle snížit, a i když pak slávisté měli hromadu příležitostí, nakonec v 90. minutě přišel trest v podobě vyrovnání na konečných 2:2.

Aktualizováno včera

včera

včera

Zdeněk Hřib Prohlédněte si galerii

Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz nastínil, zda a za jakých podmínek by si jeho strana dokázala představit spolupráci s hnutím ANO, zhodnotil působení Pirátů ve vládě Petra Fialy a vyjádřil se i k možnosti budoucí koaliční spolupráce. Původně šlo o anketu určenou více stranám, odpověděli však pouze Piráti – i proto dostal jejich předseda prostor k podrobnějšímu představení postojů strany.

včera

včera

Su-25 ruského letectva

Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři

Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkny představují opakované ruské provokace destabilizující eskalaci, která celý region přibližuje konfliktu více než kdykoliv v nedávné historii. Tsahkna v pondělí na tiskové konferenci, za přítomnosti diplomatů z dalších zemí, přečetl prohlášení odsuzující incident, při kterém tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor.

včera

Poslanecká sněmovna, ilustrační fotografie.

Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje

Ústavní soud se akutně zabývá stížnostmi na údajné nepřiznané koalice Stačilo a SPD, které podle strany Volt obcházejí volební zákon a narušují rovné podmínky politické soutěže. Případ znovu otevírá debatu o roli malých stran, transparentnosti kandidátek i nebezpečí fragmentace parlamentu. Předseda Voltu Adam Hanka exkluzivně pro EuroZprávy.cz upozornil, že bez jasně vymezených pravidel hrozí chaos a deformace demokratického systému. Historie přitom vysílá jasný a velmi zneklidňující signál, že obdobná destabilizace vedla ve 30. letech ke krizi důvěry v politiku a v únoru 1948 k definitivnímu zhroucení demokratického pořádku.

včera

včera

Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze

Vedoucí představitelé arabských a muslimských zemí se sejdou s Donaldem Trumpem v New Yorku, aby projednali svůj plán pro mezinárodní stabilizační síly v Gaze pod mandátem OSN. Schůzka proběhne poté, co Francie, Velká Británie, Kanada a Austrálie uznaly Palestinu jako stát.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy