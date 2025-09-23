Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání

Zapomněli jste na platbu povinného ručení a stala se nehoda? Dříve vás chránil limit 300 tisíc korun. Byla-li škoda vyšší, doplatil ji Garanční fond ČKP. Od letošního roku se ale pravidla změnila a za celou škodu odpovídá provozovatel nepojištěného vozu. Kolik vás od letoška může stát opomenutí platby povinného ručení?
Ochranný limit 300 tisíc zmizel
Minulý rok ještě fungovalo v České republice u povinného ručení ochranné opatření. Pokud jste neměli zaplacené pojištění a při kolizi jste způsobili škodu, bránil vás při požadování náhrady této škody poměrně mírný strop: 300 000 korun.
Znamenalo to následující: když jste jezdili bez pojištění, havarovali, a přitom napáchali škodu například za 46 milionů Kč, platili jste za toto poškození pouze 300 tisíc. Zbytek poškozeným proplatila Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu.
Tento strop měl původně ochránit řidiče, kteří na povinko zapomněli, nebo se mylně domnívali, že je platné. Například automobil dlouhodobě odstavili v garáži a ztratili přehled o konci platnosti pojištění. Nebo koupili ojeté auto a domnívali se, že pojistka předchozího vlastníka stále funguje. Systém tak chtěl předejít tomu, aby se někdo ocitl ve finančních potížích kvůli přehlédnutí či malému opomenutí.
Poctivě platící řidiči chráněni nebyli
Problém však spočíval v tom, že řádně platící řidiči žádnou ochranu neměli. Pokud jste měli uhrazené povinné ručení a způsobili jste totožnou škodu, celá zodpovědnost ležela na vás. Z pojistky se uhradilo pouze to, na co jste byli pojištěni, celý přebytek jste pak dopláceli z vlastních prostředků. Bez jakéhokoli stropu.
Vraťme se ke škodě zmíněné v předchozí kapitole a porovnejme situace: dva řidiči zapříčiní nehodu se stejnou škodou 46 milionů korun. Řidič bez povinného ručení uhradil maximálně 300 tisíc. Ale řidič, poctivě platící loňský minimální limit, tedy 35 mil. Kč, musel doplatit 11 milionů Kč. To znamená pád do celoživotního zadlužení.
Letos se strop zrušil: i od těch bez povinného ručení se vymáhá plná suma
Od roku 2025 se předpisy sjednotily – strop 300 000 korun už neexistuje. Pokud nyní způsobíte nehodu bez povinného ručení, Česká kancelář pojistitelů poškozené odškodní, ale následně od vás bude požadovat celou sumu. Klidně i několik desítek milionů.
Po lidech, kteří povinko sice mají, ale způsobí škodu vyšší, než na kterou jsou pojištěni, bude ČKP i nadále vymáhat částku přesahující jejich pojistku.
Úhrada případné škody není jediným rizikem nepojištěného auta
Vedle úhrady případné způsobené škody v plné výši vás při chybějícím povinném ručení čekají i další sankce:
- zpětný příspěvek garančnímu fondu ČKP (u velkého automobilu až 34 000 korun za rok)
- pokuta od policie až 50 000 korun
- pokud nezaplatíte stanovené odškodnění, následuje soud a poté exekuce.
Pozor na čas zahájení platnosti pojištění!
Povinné ručení se od října 2024 uzavírá mírně pozměněným způsobem. A tím se pozměnilo i určení času, od kdy pojištění považuje za platné. Důvodem ke změně je nová povinnost pojišťoven hlásit na ČKP v reálném čase nově a nezpochybnitelně uzavřené pojistky tak. Proč? Aby se okamžitě zobrazily v databázi, kterou využívají mimo jiné dopravní policisté při silničních kontrolách.
Pojišťovny nabídnou většinou dva způsoby sjednání a platnosti pojištění:
- prvním je vlastnoruční podpis buď papírové verze smlouvy, nebo smlouvy elektronické a s možností zaplatit později
- druhým způsobem je platba (bez nutnosti řešit formu podpisu).
Vznik pojištění vlastnoručním (i digitálním) podpisem
Pokud využijete vlastnoruční podpis, jste podle smlouvy pojištěni i bez platby. Pojišťovna vám stanoví konkrétní časový limit k uhrazení pojistného. Když se opozdíte, pojišťovna se připomene (spouští se klasické upomínkování - ale stále jste pojištěni). Vlastnoručním podpisem jste se zavázali k platbě, a tak ji pojišťovna bude vymáhat. Pojištěni jste od data a času uvedeného na smlouvě.
Vznik pojištění platbou
Zvolíte-li vznik pojištění prostřednictvím platby, přicházejí zde v úvahu tři možnosti:
- u okamžitého nebo blízkého počátku zahájení platnosti pojištění lze pojistné uhradit platební kartou, u některých pojišťoven okamžitým převodem na účet. Dokud platba neproběhne, nejste pojištěni
- u odloženého počátku pojištění lze zaplatit běžným převodem na účet nebo platební kartou. Pro vznik pojištění hraje důležitou roli čas, kdy peníze odešlete. Dodržíte-li termín stanovený pojišťovnou, smlouva se uzavře a jste pojištěni (pojištění vznikne v den a čas uvedený na smlouvě). Když se s platbou opozdíte, smlouva o pojištění vůbec nevznikne, pojištěni nebudete
- u klouzavého začátku pojištění máte k dispozici časový interval. Začíná sjednáním pojištění z vaší strany a končí s uplynutím lhůty pro zaplacení. Rozdíl oproti odloženému počátku spočívá v tom, že pojištění se aktivuje okamžitě poté, co pojišťovna obdrží peníze na účet. Nestanovujete tedy konkrétní čas, kdy má pojištění začít platit, máte jen interval, kdy může začít platit. Pojištěni jste, až má pojišťovna peníze na účtu, dřív ne (přestože máte platnou smlouvu).
Připomeňme si: jak funguje výplata odškodnění, když vás nabourá nepojištěný automobil
Podívejme se na situaci také z druhé strany: ze strany poškozeného. Když do vás narazí řidič bez povinného ručení, nemusíte se obávat, že zůstanete bez náhrady škody. Mechanismus v České republice funguje následovně:
Česká kancelář pojistitelů vám škodu proplatí ze svého garančního fondu. Finance obdržíte stejně rychle, jako kdyby měl viník standardní pojistku z povinného ručení. Poté se kancelář obrátí na nepojištěného řidiče a celou částku od něj vymáhá.
I 50 milionů může být nedostatečných. Proč? A na kolik se pojistit?
Minimální hranice povinného ručení se zvýšila z 35 na 50 milionů korun. I tak to ale nemusí stačit. Z jakého důvodu? Škody na samotných vozidlech jsou omezené, takže problém je jinde, konkrétně ve dvou oblastech:
- Mnohem nákladnější může být poškození majetku třetích stran: cokoliv na silnici nebo v jejím okolí, co se během havárie také poškodilo. Takové škody se často pohybují ještě výše než škody na samotných automobilech.
- Zdaleka nejvyšších sum ale dosahují škody na zdraví a životě. Náklady na léčbu těžce zraněných, bolestné, ztráta výdělku (možná i na celý život), náklady na péči (také často na celý dlouhý zbytek života), ztížené společenské uplatnění nebo psychická újma postižených i jejich příbuzných. To vše se může vyšplhat do vysokých desítek milionů korun.
Nejhorší situace nastává při hromadných haváriích. Tam škody často překročí 50 milionů korun. Zvažte proto hranici alespoň 100 milionů. Rozdíl v ceně mezi minimálním a vyšším limitem je obvykle jen několik set korun ročně. Rozdíl v ochraně vaší odpovědnosti je ale obrovský.
Zdroj: Libor Novák