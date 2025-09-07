Škoda nečekaně odhalila nový crossover. Epiq se chlubí příjemnou cenou

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto představila světu svůj nejnovější crossover, Škoda Epiq. Nejdostupnější elektrické auto značky se dosud ukazovalo pouze jako designová studie, nyní se ale Epiq představil v Mnichově po boku dalších koncernových kompaktních crossoverů koncernu Volkswagen. Přestože detaily ohledně výbavy a cen zůstávají tajemstvím, víme, že cena by měla začínat na částce kolem 600 000 Kč. Sériová výroba započne už příští rok.
Název Epiq symbolizuje důležitý milník v historii značky. Písmeno „E“ na začátku označuje elektrický model, zatímco „Q“ na konci zařazuje vůz do rodiny SUV. Samotný název je odvozen ze starořeckého slova „epos“, které znamená „slovo“ nebo „příběh“. Tento název vyvolává pozitivní asociace jako „skvělý“, „výjimečný“ nebo „pozoruhodný“.
Škoda Epiq o délce 4,1 metru nabízí dostatek prostoru pro pět osob a zavazadlový prostor o objemu až 490 litrů. S dojezdem na jedno nabití přes 400 kilometrů a cenou přibližně 25 000 eur (zhruba 600 000 Kč) je tento model ideální volbou pro začátečníky v elektromobilitě.
Vůz je navržen v souladu s novým designovým jazykem „Modern Solid“, který kombinuje robustnost a funkčnost s moderním vzhledem. Přední část vozu je vybavena novou maskou Tech-Deck Face v leskle černé barvě, která ukrývá elektrické zařízení, jako je radar a kamera. Boční pohled zdůrazňuje výrazná linie, která odděluje prosklenou horní část od zbytku karoserie. Vůz má nízkou, mírně se svažující střechu a střešní spojler, což zajišťuje optimální aerodynamiku.
Interiér vozu bude minimalistický a zaměří se na udržitelné materiály. Uvnitř najdete volně stojící středovou konzoli s bezdrátovým nabíjením pro mobilní telefony, a také další praktické úložné prostory. Do zavazadlového prostoru budou zakomponovány prvky Simply Clever, jako háčky na tašky, upevňovací prvky a skrytý úložný prostor pod podlahou.
Dvouramenný volant s novým nápisem Škoda má fyzická tlačítka a haptické ovladače, které usnadní ovládání základních funkcí za jízdy. Vůz nabízí mobilní digitální klíč, který umožňuje širokou škálu nastavení. Škoda Epiq rovněž podporuje obousměrné nabíjení, takže ho lze použít jako pojízdné elektrické úložiště pro domácí spotřebiče.
Škoda Auto plánuje v následujících letech uvést na trh šest nových elektrických vozů a do transformace v oblasti elektromobility investuje 5,6 miliard eur. Nový crossover bude vyráběn ve španělské Pamploně ve spolupráci se značkami Cupra a Volkswagen, které tvoří skupinu objemových značek Core koncernu Volkswagen.
