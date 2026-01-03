Dívka hrdinkou. Po nehodě na Novojičínsku zařídila osmiletá holčička pomoc

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. ledna 2026 21:53

Hasiči zasahovali u nehody v Bílově na Novojičínsku.
Hasiči zasahovali u nehody v Bílově na Novojičínsku. Foto: HZS Moravskoslezského kraje

Vážná nehoda se na Nový rok stala na Novojičínsku. Auto s dvoučlennou posádkou skončilo na boku mimo silnici. Školačce se naštěstí povedlo z havarovaného vozu dostat a zajistit přivolání pomoci. 

Nehoda osobního automobilu v Bílově se stala ve čtvrtek vpodvečer. Vozidlo skončilo v příkopu a uvnitř zůstala zaklíněná a zraněná řidička. V autě cestovalo i dítě, které se však dostalo ven ještě před příjezdem záchranných složek. 

Jak popsal mluvčí krajských Lukáš Humpl, šlo o osmiletou holčičku, která po nehodě sehrála klíčovou roli. "Dívka vylezla po nehodě z auta oknem ven, duchapřítomně použila mobilní telefon, zapnula na něm svítilnu a zastavila tak projíždějící vozidlo, jehož osádka přivolala pomoc," řekl podle webu novinky.cz. 

Holčička utrpěla lehká zranění a skončila na úrazové ambulanci. Řidička byla s poraněním pánve a páteře převezena do fakultní nemocnice v Ostravě. 

"Hasiči po příjezdu zajistili automobil proti požáru a pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení řidičku vyprostili přes střechu vozu. Následně byla předána do péče zdravotníků," dodali hasiči s tím, že na místě zasahovali také policisté. 

před 2 hodinami

Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou

Související

Silvestrovské oslavy, ilustrační fotografie.

Policie se připravuje na Silvestra. O konkrétní hrozbě ale neví

Česko se připravuje na silvestrovské a novoroční oslavy. Ve střehu jsou samozřejmě i policisté, kteří již zahájili příslušná bezpečnostní opatření. Policie nicméně nemá informace o jakékoliv konkrétní hrozbě. Strážci zákona zároveň vyzvali řidiče k obezřetnosti na silnicích.

Více souvisejících

Dopravní nehody Hasiči Moravskoslezský kraj

Aktuálně se děje

před 14 minutami

před 1 hodinou

Fotbal, ilustrační fotografie.

Brazilská fotbalová legenda Carlos je po akutní operaci srdce

Jedna z největších brazilských fotbalových legend Roberto Carlos je podle španělských médií po neplánované akutní operaci srdce. Jak totiž média uvádějí, bývalý obránce Realu Madrid a brazilský reprezentant ji musel podstoupit během své dovolené v Brazílii, kde navštívil nemocnici v Sao Paulu původně kvůli vyšetření nohy. Právě v ní měli lékaři zjistit krevní sraženinu a v návaznosti na to i to, že srdce nepracuje tak, jak by mělo.

před 2 hodinami

Tramvaje v zimě, ilustrační foto

Pražská MHD do března omezí provoz. Metro bude výjimkou

Městská hromadná doprava v hlavním městě bude až do konce února jezdit v prodloužených intervalech. Oznámila to Pražská integrovaná doprava (PID), přestože někteří cestující dali najevo svou nevoli. Dopravce tvrdí, že poptávka v úvodních měsících roku není taková. 

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil zadržení Nicolase Madura. (3.1.2026)

Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Stadion Chelsea

Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.

před 6 hodinami

Nicolas Maduro

Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci. 

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Jindřich Trpišovský

Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029

Do nového kalendářního roku 2026 vstupují fanoušci fotbalové Slavie s jistotou, že minimálně další tři roky povede jejich miláčky trenér Jindřich Trpišovský. Ten totiž přímo na Vánoce podepsal spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem, majícím na starost brankáře, nové smlouvy až do roku 2029.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

Aktualizováno před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 15 hodinami

Počasí o víkendu: V sobotu místy hrozí sněhové jazyky, v neděli budou srážky výjimečné

První lednový víkend roku 2026 přinese do Česka typicky zimní charakter počasí s převážně zataženou oblohou a teplotami, které se budou pohybovat kolem bodu mrazu. Zatímco v sobotu nás potrápí čerstvý vítr a sněhové jazyky, v neděli by mělo srážek i oblačnosti postupně ubývat.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy