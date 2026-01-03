Dívka hrdinkou. Po nehodě na Novojičínsku zařídila osmiletá holčička pomoc

Vážná nehoda se na Nový rok stala na Novojičínsku. Auto s dvoučlennou posádkou skončilo na boku mimo silnici. Školačce se naštěstí povedlo z havarovaného vozu dostat a zajistit přivolání pomoci.
Nehoda osobního automobilu v Bílově se stala ve čtvrtek vpodvečer. Vozidlo skončilo v příkopu a uvnitř zůstala zaklíněná a zraněná řidička. V autě cestovalo i dítě, které se však dostalo ven ještě před příjezdem záchranných složek.
Jak popsal mluvčí krajských Lukáš Humpl, šlo o osmiletou holčičku, která po nehodě sehrála klíčovou roli. "Dívka vylezla po nehodě z auta oknem ven, duchapřítomně použila mobilní telefon, zapnula na něm svítilnu a zastavila tak projíždějící vozidlo, jehož osádka přivolala pomoc," řekl podle webu novinky.cz.
Holčička utrpěla lehká zranění a skončila na úrazové ambulanci. Řidička byla s poraněním pánve a páteře převezena do fakultní nemocnice v Ostravě.
"Hasiči po příjezdu zajistili automobil proti požáru a pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení řidičku vyprostili přes střechu vozu. Následně byla předána do péče zdravotníků," dodali hasiči s tím, že na místě zasahovali také policisté.
