Autonehoda vozu s Klempířem se vyřešila na místě. Viníkem je řidič ministra

Pondělní nehodu ministerského auta, v němž cestoval ministr kultury Oto Klempíř, zavinil jeho řidič. Policie ji vyřešila přímo na místě. Klempíř se po nehodě dopravil na ministerstvo jinak, ale nakonec zamířil do nemocnice. Vyšetření naštěstí neodhalilo žádný závažný problém.
Policie vyřešila pondělní nehodu přímo na místě, když dospěla k závěru, že ji zavinil řidič Škody Superb, která jela se zapnutým výstražným zařízením, informoval web novinky.cz. Havárie se obešla bez zranění, dechová zkouška byla u řidičů obou vozidel negativní.
Nehoda se stala v pondělí po osmé ráno na Vítězném náměstí v Dejvicích. Klempíř byl na cestě na ministerstvo kultury, když se jeho auto s majáčkem srazilo s jiným vozidlem. Podle fotografií z místa se ministr po havárii nacházel mimo auto a neměl viditelná zranění.
Člen Babišovy vlády sice dojel na ministerstvo, ale z budovy úřadu nakonec zamířil do nemocnice, aby absolvoval vyšetření, zejména vyšetření na CT.
Klempíř později na facebooku uvedl, že havaroval ve služebním autě s řidičem. "Vystoupil jsem, přesvědčil se, že nikdo není zraněný, avšak bolela mě hlava od nárazu na airbag. Pak jsem odjel náhradním autem do práce. Tam jsem začal mít závratě a nauzeu, bolest se zhoršila," napsal politik na sociální síti.
Ministr zmínil, že si zavolal kolegu Borise Šťastného, jenž je lékařem. "Byl u mě do pár minut a nechal zavolat záchranku pro vyloučení krvácení do mozku, jelikož užívám léky na ředění krve," popsal. Podle Klempíře se krvácení nepotvrdilo, takže ministr se v úterý normálně vrátil do práce. Člen vlády zároveň poděkoval lidem za všechny zprávy.
